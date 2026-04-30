ΟΗΕ: Ανησυχία για “στραγγαλισμό” της παγκόσμιας οικονομίας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον στραγγαλισμό της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της διακοπής κάθε δραστηριότητας στα Στενά του Ορμούζ, τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό κυρίως για το εμπόριο πετρελαίου και λιπασμάτων.

“Ανησυχώ πολύ για τον περιορισμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοΐας στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ο οποίος εμποδίζει τη διανομή του πετρελαίου, των λιπασμάτων και άλλων ζωτικής σημασίας πρώτων υλών και στραγγαλίζει την παγκόσμια οικονομία”, δήλωσε ενώπιον των δημοσιογράφων, όπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

“Όπως σε κάθε σύγκρουση, όλη η ανθρωπότητα πληρώνει το τίμημα, παρά το γεγονός ότι μερικοί αποκομίζουν τεράστια οφέλη. Τα δεινά θα γίνονται αισθητά για πολύ καιρό ακόμα”, τόνισε, ζητώντας από “όλες τις πλευρές” να αφήνουν τα πλοία να περνούν.