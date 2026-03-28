ΟΗΕ: 10.000 μισθοφόροι από την Κολομβία έχουν εμπλακεί σε πολέμους

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο αριθμός των Κολομβιανών μισθοφόρων που την τελευταία δεκαετία στρατολογήθηκαν για να πάρουν μέρος σε ένοπλες συρράξεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη, ανέρχεται σε περίπου 10.000, αναφέρει ειδική ομάδα εργασίας του ΟΗΕ.

Οπως μετέδωσε το ertnews, στην Ουκρανία, στο Σουδάν, στην Υεμένη, στη ΛΔ Κονγκό, πολλοί Κολομβιανοί βρέθηκαν να συμμετέχουν σε πολέμους δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από την χώρα τους.

Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Γουστάβο Πέτρο, ομάδα ειδικών του ΟΗΕ συγκέντρωσε στοιχεία για το φαινόμενο, που επισήμανε πως υπάρχει κίνδυνος να «μεγεθυνθεί». Οι δελεαστικές προσφορές για υψηλές αμοιβές, η δύσκολη θέση από οικονομική σκοπιά στην οποία περιέρχονται πολλοί πρώην στρατιωτικοί ή αστυνομικοί, καθώς και η στρατολόγηση μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, είναι κάποιες από τις διαστάσεις του που επισήμανε.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ένδεκα ετών, διαπιστώθηκε αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης προσωπικού από την Κολομβία για να αναλάβει στρατιωτικά ή αστυνομικά καθήκοντα», είπε κατά τη διάρκεια παρουσίασης η Μισέλ Σμολ, πρόεδρος της ομάδας κι ειδική εισηγήτρια.

Οι άνθρωποι οι οποίοι στρατολογούνται «αναπτύσσονται σε επικίνδυνες ζώνες μαχών» με «περιορισμένες δυνατότητες επικοινωνίας» κι αντιμετωπίζουν «απάνθρωπες συνθήκες», πρόσθεσε η Νοτιοαφρικανή.

Ο αριθμός των Κολομβιανών που έχουν σκοτωθεί σε θέατρα επιχειρήσεων παραμένει «ασαφής», σημείωσε από την πλευρά της η Τζουάνα ντε Ντέους Περέιρα, Βραζιλιάνα ειδικός, μέλος της ομάδας, εκτιμώντας πάντως πως είναι «πολύ υψηλός».

Οι ειδικοί επέστησαν την προσοχή στις στρατολογήσεις μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, TikTok, Telegram).

Κάποια από τα προσφερόμενα συμβόλαια είναι νομότυπα, όπως συμβαίνει στην Ουκρανία, όπου Κολομβιανοί απόστρατοι επιχειρούν «υπό την ομπρέλα» του υπουργείου Άμυνας, ανέφερε η κ. Περέιρα.

Χωρίς να αναφερθεί σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, η κ. Σμολ σημείωσε ωστόσο ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, οι προσφορές απασχόλησης αποδεικνύεται πως ήταν παραπλανητικές ή, αφού αναπτυχθούν οι ενδιαφερόμενοι, τροποποιούνται μονομερώς από τους εργοδότες τους.

Αναφέρθηκε σε υποθέσεις Κολομβιανών που ήθελαν να επιστρέψουν, αλλά δεν μπορούσαν, διότι είχαν κατασχεθεί τα διαβατήριά τους.

Πίσω στην Κολομβία, οι οικογένειες «δυσκολεύονται να μάθουν νέα για τους δικούς τους που έχουν πάει στο εξωτερικό», πρόσθεσε.

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής, βυθισμένη σε εμφύλιο πόλεμο για πάνω από έξι δεκαετίες, μετρά δεκάδες χιλιάδες νυν και πρώην αντάρτες, νυν και πρώην παραστρατιωτικούς, ανθρώπους καρτέλ των ναρκωτικών, καλά εκπαιδευμένους και συχνά εμπειροπόλεμους στρατιωτικούς.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της ομάδας, μισθοφόροι γίνονται, μεταξύ άλλων, πρώην αντάρτες που κατέθεσαν τα όπλα, αλλά δεν μπόρεσαν να επανενταχθούν στην πολιτική ζωή.

Αυτό τους οδήγησε να «ψάξουν δουλειά στο εξωτερικό, είτε στο πλαίσιο νόμιμων δραστηριοτήτων είτε αναλαμβάνοντας απαγορευμένες δραστηριότητες που συνδέονται με τη μισθοφορική δράση», κατά την κ. Σμολ.

Η ομάδα εργασίας εξήρε σε ανακοίνωσή της την υπογραφή από τον πρόεδρο Πέτρο νόμου που επικυρώνει τη διεθνή Σύμβαση του 1989 κατά της στρατολόγησης, της χρήσης, της χρηματοδότησης και της εκπαίδευσης μισθοφόρων.

Υπενθυμίζοντας ότι η χρήση μισθοφόρων τυπικά απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο, η ομάδα εργασίας συνέστησε να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία, να οργανωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού και να προσφερθούν οικονομικές ευκαιρίες ώστε να προλαμβάνεται η στρατολόγηση στο εξωτερικό.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

