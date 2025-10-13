Οι υποψήφιοι/ες για τις κορυφές του 2025 από World Athletics και European Athletics

Η παγκόσμια ομοσπονδία Στίβου (World Athletics) ανακοίνωσε τους υποψηφίους για τον Αθλητή Στίβου γυναικών της Χρονιάς 2025 και τον Αθλητή Στίβου ανδρών της Χρονιάς 2025.

Υπάρχουν πέντε υποψήφιοι για αυτές τις δύο κατηγορίες και θα διεξαχθεί ψηφοφορία για να αναδειχθούν οι δύο φιναλίστ για κάθε μία.

Υποψήφιες για την κορυφαία αθλήτρια:

Φέμκε Μπολ, Ολλανδία

– Πρωταθλήτρια 400 μέτρων μετ’ εμποδίων στο Παγκόσμιο και το Diamond League

– Αήττητη στα 400 μέτρα μετ’ εμποδίων, με τις τρεις κορυφαίες επιδόσεις της χρονιάς

Μπεατρίς Τσέμπετ, Κένυα

– Πρωταθλήτρια κόσμου στα 5000 μέτρα και 10.000 μέτρα

– Παγκόσμιο ρεκόρ στα 5000 μέτρα

Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, ΗΠΑ

– Πρωταθλήτρια κόσμου στα 100 μέτρα, 200 μέτρα και 4×100 μέτρα

– Αήττητη στα 100 μέτρα, με τις πέντε κορυφαίες επιδόσεις της χρονιάς

Φέιθ Κιπιέγκον, Κένυα

– Πρωταθλήτρια κόσμου στα 1500 μέτρα και ασημένιο στα 5000 μέτρα

– Παγκόσμιο μετάλλιο στα 1500 μέτρα ρεκόρ

Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόουν, ΗΠΑ

– Πωταθλήτρια κόσμου στα 400μ και 4×400μ

– Αήττητη στα 400μ και 400μ μετ’ εμποδίων, με τα δεύτερα ταχύτερα 400μ όλων των εποχών

Υποψήφιοι για τον κορυφαίο αθλητή:

Ράι Μπέντζαμιν, ΗΠΑ

– Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 400μ μετ’ εμποδίων

– Δύο από τις τρεις καλύτερες επιδόσεις στα 400μ μετ’ εμποδίων της χρονιάς

Τζίμι Γκρεσιέ, Γαλλία

– Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 10.000μ και χάλκινος Ολυμπιονίκης στα 5000μ

– Πρωταθλητής στα 3000μ του Diamond League

Νόα Λάιλς, ΗΠΑ

– Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 200μ και 4×100μ και χάλκινος Ολυμπιονίκης στα 100μ

– Αήττητος στα 200μ, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου στο Diamond League

Κόρντελ Τιντς, ΗΠΑ

– Πρωταθλητής σε Παγκόσμιο και Diamond League στα 110μ μετ’ εμποδίων

– Τέσσερις από τις έξι καλύτερες επιδόσεις της χρονιάς

Εμμάνουελ Γουανιόνι, Κένυα

– Πρωταθλητής σε Παγκόσμιο και Diamond League στα 800μ

– Τέσσερις από τις έξι καλύτερες επιδόσεις της χρονιάς

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των φιναλίστ είναι πλέον ανοιχτή στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της World Athletics – στο Facebook, το Instagram και το X. Θα ολοκληρωθεί στις 19 Οκτωβρίου.

Οι υποψήφιοι για τα βραβεία Αθλητή της Χρονιάς στο Στάδιο θα ανακοινωθούν στις 20 Οκτωβρίου.

Η European Athletics έχει επίσης ανακοινώσει τους τρεις φιναλίστ για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή και της κορυφαίας Ευρωπαίας αθλήτριας της χρονιάς.

Το βραβείο θα απονεμηθεί στον τελικό νικητή στο Golden Tracks που θα γίνει στο Μπατούμι της Γεωργίας στις 25 Οκτωβρίου.

Οι τρεις φετινοί φιναλίστ στους άνδρες:

Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία)

Παγκόσμιος πρωταθλητής στο άλμα επί κοντώ

Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου

Πρωταθλητής Diamond League

Παγκόσμια ρεκόρ στα 6.27 μ., 6.28 μ., 6.29 μ., και 6.30 μ.

Ματία Φουρλάνι (Ιταλία)

Παγκόσμιος πρωταθλητής στο άλμα εις μήκος

Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου

Ασημένιος Ολυμπιονίκης Ευρώπης κλειστού στίβου

Τζίμι Γκρεσιέ (Γαλλία)

Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 10.000 μέτρα

Χάλκινος Ολυμπιονίκης στα 5000 μ.

Πρωταθλητής Ευρώπης στον ημιμαραθώνιο

Πρωταθλητής Diamond League 3000 μ.

Ευρωπαϊκά ρεκόρ στα 5000 μ. κλειστού στίβου (12:54.92) και στα 5 χλμ (12:57).

Οι τρεις φετινές φιναλίστ στις γυναίκες:

Φέμκε Μπολ (Ολλανδία)

Παγκόσμια πρωταθλήτρια 400 μέτρων μετ’ εμποδίων

Πρωταθλήτρια Ευρώπης κλειστού στίβου 4×400μ και μικτού στίβου 4×400μ

Νικήτρια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων Στίβου 400μ

Πρωταθλήτρια 400μ μετ’ εμποδίων στο Diamond League

Ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο κόσμου στο μικτό στίβο 4×400μ

Πρωταθλήτρια κόσμου στα 400μ μετ’ εμποδίων με 51.54

Ντιτάτζι Καμπούντζι (Ελβετία)

Παγκόσμια πρωταθλήτρια 100 μέτρων με εμπόδια

Πρωταθλήτρια Ευρώπης κλειστού στίβου 60 μέτρων με εμπόδια

Νικήτρια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων Στίβου στα 100 μέτρα με εμπόδια

Ρεκόρ Ευρώπης κλειστού στίβου στα 60 μέτρα με εμπόδια με 7,67

Μαρία Πέρεθ (Ισπανία)

Παγκόσμια πρωταθλήτρια στα βάδην 20 χλμ. και 35 χλμ.

Νικήτρια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Βαδίσματος 35 χλμ.

Παγκόσμια πρωταθλήτρια στα βάδην 35 χλμ. με 2:38:59.