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Τετάρτη, 17 Ιουνίου, 2026
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Οι βουλευτές δεσµεύτηκαν αλλά…

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου για τα προβλήµατα της Κτηµατογράφησης, σε ερώτηση των “Χ.ν.” αναφορικά µε τις δεσµεύσεις των βουλευτών στη σύσκεψη στις 24 Μαρτίου να φέρουν τροπολογία, µε βάση στοιχεία του ΤΕΕ και του ∆ικηγορικού Συλλόγου, που θα αντιµετώπιζε το ζήτηµα των δασικών, απάντησε ο κ. Κοντεζάκης (φωτ.) λέγοντας πως «σίγουρα υπήρχε η αποδοχή, η πλήρης κατανόηση από όλους και η υπόσχεση, δηµόσια δέσµευση θα έλεγα, ότι θα ενεργοποιηθούν ώστε να υπάρξει µια νοµοθετική ρύθµιση, µια πρωτοβουλία από µεριάς της κυβέρνησης ώστε να διορθωθεί αυτό το θέµα και η αδικία σε βάρος των πολιτών της Κρήτης.

∆υστυχώς, µετά δεν είδαµε την ανάλογη κινητικότητα στα επόµενα στάδια, κάποια ενέργεια, δεν µάθαµε τίποτα, µόνο µια τροπολογία για παροδική διόρθωση των κοινοτικών επιδοτήσεων που είχε να κάνει µε το κτηµατολόγιο και τους δασικούς χάρτες, αλλά τίποτα άλλο που να διορθώνει αυτήν την αδικία».

Χθες πάντως, κατά την παρουσία του κ. Πλεύρη στα Χανιά, ο υπουργός τα “άκουσε” από τοπικά στελέχη της Ν.∆. για το συγκεκριµένο θέµα, το οποίο µπορεί να µην είναι αρµοδιότητάς του, αλλά σίγουρα πρέπει να φτάσει στα… αυτιά της κυβέρνησης.

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