Οι τουρίστες στο Τόκιο κυκλοφορούν με ένα ρομποτ-ξεναγό στον ώμο τους

Όσοι περπατούν στο Τόκιο βλέπουν εδώ και λίγες μέρες την ασυνήθιστη εικόνα τουριστών να κυκλοφορούν στα στους δρόμους της πόλης έχοντας στον ώμο τους ένα ρομποτάκι.

Όπως μεταδίδει η Ναυτεμπορική, το OriHime δημιουργία της ιαπωνικής εταιρείας OryLab προσφέρει ξεναγήσεις στους επισκέπτες της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας μιλώντας στο αυτί τους και δείχνοντάς τους τα αξιοθέατα.

Το ρομπότ δεν λειτουργεί αυτόνομα αλλά με κάποιο απομακρυσμένο χειριστή κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που εργάζονται ως ξεναγοί αλλά για λόγους υγείας ή άλλους λόγους δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στη ξενάγηση. Το OriHime μιλάει Ιαπωνικά και Αγγλικά και περιλαμβάνει μικρόφωνο, ηχείο και κάμερα, η οποία μεταδίδει βίντεο στον απομακρυσμένο ξεναγό ώστε να μπορεί να βλέπει ο χειριστής του που βρίσκεται και να δίνει τις σχετικές πληροφορίες στους τουρίστες.

Το μικρό ρομπότ συνδέεται με ένα σακίδιο που περιέχει βάση επιτρέποντάς του να στηρίζεται στον ώμο. Αυτήν τη στιγμή, μια ξενάγηση με OriHime διαρκεί περίπου 90 λεπτά και κοστίζει 60 δολάρια για ένα άτομο ή 22 δολάρια ανά άτομο αν γίνει ταυτόχρονη χρήση του από δύο άτομα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου πριν την επίσημη έναρξη πριν λίγες εβδομάδες, η εταιρεία πραγματοποίησε περισσότερες από 60 ξεναγήσεις.

Η ιδέα για την ίδρυση της OryLab προέκυψε όταν ο ιδρυτής της Κεντάρο Γιοσιφούτζι αντιμετώπισε προβλήματα υγείας που για αρκετά χρόνια τον απέτρεψαν από το να πηγαίνει στο σχολείο. Η δυσάρεστη αυτή εμπειρία τον ενέπνευσε να ακολουθήσει καριέρα στη ρομποτική και να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να βοηθήσει άτομα με αναπηρίες και να μειώσει τη μοναξιά στην κοινωνία.