menu
12.8 C
Chania
Δευτέρα, 9 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΟικονομία
Οικονομία

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ιστορικό άλμα – Ντ. Τραμπ: «Μικρό τίμημα» η άνοδος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Οι τιμές του πετρελαίου επιταχύνουν ακόμη περισσότερο σήμερα την ιστορική άνοδό τους, με αυτή του WTI να αυξάνεται κατά 30% και πλέον κι αυτή του Brent κατά 27%, και με τις δυο ποικιλίες αναφοράς να έχουν ξεπεράσει πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, συνέχιζε την πτήση της, αυξανόταν κατά 30,04% στα 118,21 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 27,54% στα 118,22 δολάρια.

Το πετρέλαιο απογειώνεται

Ο πόλεμος έχει παραλύσει κατά μεγάλο μέρος τους τις ροές υδρογονανθράκων από τον Κόλπο. Τα στενά του Ορμούζ βρίσκνται στο επίκεντρο των ανησυχιών, καθώς από εκεί διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που διακινείται διά θαλάσσης σε διεθνή κλίμακα

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 118 δολάρια το βαρέλι σήμερα, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2022, όταν είχε επίσης αυξηθεί θεαματικά, μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από την έναρξη της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, έχει αυξηθεί κατά 70% — ποσοστό άνευ προηγουμένου σε τόσο βραχύ χρονικό διάστημα.

Μπροστά στο σοκ για την παγκόσμια οικονομία, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδριάζουν μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 14:30 (ώρα Ελλάδας).

Η απογείωση των τιμών του πετρελαίου είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου», υποστήριξε χθες Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε ότι θα λάβει απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum