Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ιστορικό άλμα – Ντ. Τραμπ: «Μικρό τίμημα» η άνοδος

Οι τιμές του πετρελαίου επιταχύνουν ακόμη περισσότερο σήμερα την ιστορική άνοδό τους, με αυτή του WTI να αυξάνεται κατά 30% και πλέον κι αυτή του Brent κατά 27%, και με τις δυο ποικιλίες αναφοράς να έχουν ξεπεράσει πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, συνέχιζε την πτήση της, αυξανόταν κατά 30,04% στα 118,21 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 27,54% στα 118,22 δολάρια.

Το πετρέλαιο απογειώνεται

Ο πόλεμος έχει παραλύσει κατά μεγάλο μέρος τους τις ροές υδρογονανθράκων από τον Κόλπο. Τα στενά του Ορμούζ βρίσκνται στο επίκεντρο των ανησυχιών, καθώς από εκεί διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που διακινείται διά θαλάσσης σε διεθνή κλίμακα

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 118 δολάρια το βαρέλι σήμερα, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2022, όταν είχε επίσης αυξηθεί θεαματικά, μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από την έναρξη της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, έχει αυξηθεί κατά 70% — ποσοστό άνευ προηγουμένου σε τόσο βραχύ χρονικό διάστημα.

Μπροστά στο σοκ για την παγκόσμια οικονομία, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδριάζουν μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 14:30 (ώρα Ελλάδας).

Η απογείωση των τιμών του πετρελαίου είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου», υποστήριξε χθες Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε ότι θα λάβει απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.