Οι θετικές προοπτικές και η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη στην Κρήτη

Η αισιοδοξία που εκφράστηκε πρόσφατα για µια αναπτυξιακά «νέα Κρήτη» τη δεκαετία που έρχεται δεν στηρίζεται σε λόγια και σχέδια επί χάρτου , αλλά σε απτά δεδοµένα.

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, το νέο αεροδρόµιο στο Καστέλι και η ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού µε την ηπειρωτική Ελλάδα συνθέτουν έναν νέο χάρτη υποδοµών και ενέργειας, που αναβαθµίζει αποφασιστικά τη θέση του νησιού. Τα έργα αυτά βελτιώνουν τη συνδεσιµότητα, ενισχύουν την ενεργειακή επάρκεια και δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για ασφαλέστερες µετακινήσεις, χαµηλότερο ενεργειακό κόστος και προσέλκυση επενδύσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η Κρήτη παύει να αντιµετωπίζεται ως µια περιφερειακή νησιωτική ενότητα µε χρόνια ελλείµµατα και µετατρέπεται σταδιακά σε έναν σύγχρονο αναπτυξιακό κόµβο της χώρας. Την ίδια στιγµή οι πιθανότητες εύρεσης αξιοποιήσιµων ενεργειακών πόρων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή αυξάνονται, µε την πρόοδο των ερευνών.

Σε µια περίοδο όπου ως Ελλάδα καταγράφουµε σταθερά ρυθµούς ανάπτυξης πάνω από τον µέσο όρο της Ε.Ε και η αποκλιµάκωση της ανεργίας την έχει ρίξει στο 8%, χαµηλότερα από το 2009, οι µεγάλες επενδύσεις σε υποδοµές και ενέργεια λειτουργούν πολλαπλασιαστικά. Η αναβάθµιση των µεταφορών, της ενέργειας και των δηµόσιων δικτύων αυξάνει την παραγωγικότητα, ενισχύει τον τουρισµό και τον πρωτογενή τοµέα, ενώ δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά την κατασκευή όσο και στη µετέπειτα λειτουργία των έργων. Σε αυτό το πλαίσιο η αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης µοιάζει πιο ασφαλής καθώς συνδυάζεται µε δηµοσιονοµική σταθερότητα και διεθνή οικονοµική αξιοπιστία.

Τίποτα όµως από όλα αυτά δεν συµβαίνει σε «κενό αέρος», από σκοπιάς γεωπολιτικών εξελίξεων και αλλαγών στους διεθνείς συσχετισµούς. Η Κρήτη βρίσκεται σε µια περιοχή όπου οι διεθνείς ισορροπίες παραµένουν ρευστές και οι γεωπολιτικές εντάσεις της Ανατολικής Μεσογείου επηρεάζουν άµεσα τις εξελίξεις. Η στρατηγική της θέση την καθιστά ταυτόχρονα πλεονέκτηµα και πρόκληση, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειακών, αµυντικών και διαµετακοµιστικών σχεδιασµών. Υπό αυτό το πρίσµα, ως τόπος συναντάµε και διασταυρωνόµαστε µε παγκόσµιες διεργασίες που συγκροτούν σταδιακά µια νέα διεθνή πολιτική πραγµατικότητα. Ειρωνικά, καµία εξέλιξη δεν µπορεί να προβλεφθεί µε καµία ασφάλεια, πλην αυτής της ίδιας της διεθνούς ανασφάλειας. Κι εδώ είναι που χρειάζεται η πολιτική σταθερότητα ώστε να µπορέσουµε ως χώρα να προλάβουµε κινδύνους και πάντως να είµαστε έτοιµοι για να τους αντιµετωπίσουµε.

Οι ερχόµενες εκλογές βρίσκουν την Κρήτη και τη χώρα σε ένα σταυροδρόµι. Η αναπτυξιακή προοπτική δεν είναι µια µακρινή αφηρηµένη προσδοκία. Έχει συγκεκριµένη µορφή και διαδροµή που περνάει από τις µεταφορές, τον τουρισµό, την ενέργεια και τον πρωτογενή τοµέα. Συγχρόνως, έχει στοιχεία ευαλωτότητας στο ασταθές διεθνές περιβάλλον που διαµορφώνεται. Απαραίτητη απάντηση σε αυτή την πρόκληση είναι η πολιτική σταθερότητα και η οικονοµική ανθεκτικότητα. Ως Νέα ∆ηµοκρατία το αντιλαµβανόµαστε πλήρως και το θέτουµε στον δηµόσιο διάλογο και θα τεθεί υπ’ όψιν των πολιτών στις εκλογές του 2027.

*Ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης είναι βουλευτής Χανίων της Ν.∆.