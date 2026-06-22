Οι συνήθειές μας

«Ντρέπομαι λίγο που μετά από 45 χρόνια έρευνας και μελέτης, η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω στους ανθρώπους είναι να φέρονται στους άλλους με λίγη περισσότερη καλοσύνη».

Άλντους Χάξλευ

Ο Θεός αναζητά τον άνθρωπο, αντί να αναζητείται από αυτόν και όμως όλοι εμείς οι άνθρωποι με τις καθημερινές μας συνήθειες τον διώχνουμε όλο και πιο μακριά μας.

Οσο εκείνος απλώνει το χέρι του προς εμάς, τόσο εμείς απομακρυνόμαστε. Ο Ιησούς είπε: «Ει δε η χειρ σου σε ή ο πους σου σκανδαλίσει σε, έκκοψον αυτά και βάλε από σου» και δεν εννοούσε πως θα πρέπει να ακρωτηριάσετε το σώμα σας, αλλά πως θα πρέπει να εξαλείψετε κάθε προσκόλληση και κάθε κακή συνήθεια, πράγματα τα οποία βάζουν μεγάλα εμπόδια στο δρόμο σας για να βρείτε το Θεό. Ολες οι κακές συνήθειες, όσο μικρές και ασήμαντες κι αν φαντάζουν κάποιες φορές είναι η βάση για μια πιο σοβαρή κατάσταση που δημιουργείται μέσα μας. Άς πάρουμε για παράδειγμα το ψέμα, δηλαδή τα μικρά αυτά ψεματάκια που όμως εύκολα οδηγούν σε

μεγαλύτερα και γίνονται μια συνήθεια αποδεκτή και φυσιολογική. Ο Θεός αγαπά την αλήθεια, θέλει οι άνθρωποι να είναι ειλικρινείς και τίμιοι και όχι ψεύτες.

Ζήλια και εγωισμός, κακές συνήθειες που χύνουν δηλητήριο μέσα στην καρδιά

και στο μυαλό των ανθρώπων. Δεν υπάρχει το… ζηλεύω λίγο ή πολύ, ή έχω λίγο ή πολύ εγωισμό, γιατί αυτά τα θηρία έχουν μάθει να τρέφονται από το λίγο και να γιγαντώνονται. Έτσι, η ζωή μας κυλά και θεωρούμε ότι όλα είναι καλά αφού οι σκέψεις μας αυτές είναι καλά κρυμμένες από τους άλλους. Σιγά σιγά όλο αυτό γίνεται μια συνήθεια με τεράστια δύναμη και μόνο εάν δουλέψουμε σκληρά με τον εαυτό μας θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να την εξαλέιψουμε από τη ζωή μας. Όμως, μέχρι τότε, ο χώρος που έχει καταλάβει μέσα μας είναι μεγάλος και πολύτιμος και μας κρατά μακριά από την πραγματική μας αποστολή. Επειτα, η συνήθεια της αδιαφορίας είναι από μόνη της ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή ενός ανθρώπου. Οσο προχωρούν τα χρόνια, η κοινωνία μας κουνάει το δάχτυλο και μας υποδεικνύει το “Μην ασχολείστε με ότι δεν σας αφορά.”Κι όμως μας αφορούν όλα όσα είναι γύρω μας. Μας αφορούν όλες οι καταστάσεις και όλα τα όντα με τα οποία συνυπάρχουμε. Ετσι μόνο μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να πλησιάσουμε το Θεό. Ο διπλανός μας υποφέρει, αλλά εμείς αδιαφορούμε γιατί απλά δεν είναι δική μας δουλειά. Ενας θεσμός καταπατείται κατάφωρα και το γνωρίζουμε αλλά και πάλι δεν μας αφορά, αφού δεν το κάνουν σε εμάς. Όλα αυτά είναι συνήθειες που καθιστούν τη ζωή μας ξένη, βλαβερή και σίγουρα πολύ μακριά από το δρόμο του Θεού. Κι όμως εμείς κοιμόμαστε ήσυχοι γιατί θεωρούμε ότι όλα τα κάνουμε σωστά. Η μεγάλη μάχη να απομακρύνουμε από τη ζωή μας μερικές τουλάχιστον από αυτές τις συνήθειες, είναι η μεγαλύτερη νίκη και το σπουδαιότερο επίτευγμα που μπορούμε να κατακτήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Οι κακές μας συνήθειες, μας κρατούν μακριά από τις μεγάλες αξίες που μας διδάσκει ο Θεός, την αξία της αλήθειας, της ταπεινότητας, της αγάπης και της πίστης και άρα μας κρατούν μακριά και από Εκείνον. Η απόσταση λοιπόν που δημιουργείται έτσι, τόσο ανάμεσα στους ανθρώπους αλλά και ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό είναι μεγάλη και από κάποιο σημείο και μετά γίνεται απροσπέλαστη.