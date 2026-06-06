Οι συνέπειες του πληθωρισµού στις αρχές των οικονοµικών µεγακύκλων

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Η ιστορία της παγκόσµιας οικονοµίας δείχνει ότι οι περίοδοι µετάβασης από έναν οικονοµικό µεγάκυκλο σε έναν νέο συνοδεύονται σχεδόν πάντοτε από έντονες πληθωριστικές πιέσεις, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, κοινωνικές εντάσεις και βαθιές αλλαγές στο παραγωγικό πρότυπο. Σύµφωνα µε την προσέγγιση των οικονοµικών µεγακύκλων των 56 ετών, η περίοδος 1968–2024 ολοκληρώθηκε και από το 2024 ξεκίνησε ένας νέος µεγάκυκλος, ο οποίος αναµένεται να διαµορφώσει την παγκόσµια οικονοµία έως το 2080.

Ο πληθωρισµός εµφανίζεται ως ένα από τα πρώτα και ισχυρότερα συµπτώµατα αυτής της µετάβασης. Αν και οι συνθήκες διαφέρουν ανάµεσα στις αρχές του µεγακύκλου 1968–2024 και στις αρχές του νέου µεγακύκλου 2024–2080, οι οµοιότητες είναι εντυπωσιακές. Και στις δύο περιπτώσεις, ο πληθωρισµός λειτουργεί ως µηχανισµός αναπροσαρµογής του οικονοµικού συστήµατος, αποκαλύπτοντας τα όρια του προηγούµενου µοντέλου ανάπτυξης και επιταχύνοντας τη µετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό και τεχνολογικό καθεστώς. Μια περίοδος επίµονης και επώδυνης προσαρµογής.

Α) Ο πληθωρισµός στις αρχές του µεγακύκλου 1968–2024: Το τέλος της δεκαετίας του 1960 σηµατοδότησε την εξάντληση του µεταπολεµικού οικονοµικού µοντέλου που είχε οικοδοµηθεί µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι Ηνωµένες Πολιτείες επιβαρύνονταν µε το κόστος του πολέµου του Βιετνάµ, ενώ ταυτόχρονα χρηµατοδοτούσαν µεγάλα κοινωνικά προγράµµατα. Η αύξηση των δηµοσίων δαπανών οδήγησε σε δηµοσιονοµικές ανισορροπίες και άσκησε πιέσεις στο σύστηµα του Bretton Woods.

Το 1971 η απόφαση του Richard Nixon να καταργήσει τη µετατρεψιµότητα του δολαρίου σε χρυσό αποτέλεσε µια ιστορική καµπή. Η αποσύνδεση του δολαρίου από τον χρυσό επέτρεψε την ευρύτερη νοµισµατική επέκταση, αλλά ταυτόχρονα άνοιξε τον δρόµο για υψηλότερο πληθωρισµό. Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 επιδείνωσε δραµατικά την κατάσταση. Οι τιµές του πετρελαίου τετραπλασιάστηκαν και ο πληθωρισµός εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη ∆ύση.

Η δεκαετία του 1970 χαρακτηρίστηκε από το φαινόµενο του στασιµοπληθωρισµού: χαµηλή ανάπτυξη, υψηλή ανεργία και υψηλό πληθωρισµό ταυτόχρονα. Το Ηνωµένο Βασίλειο είδε τον πληθωρισµό να προσεγγίζει το 24%, ενώ οι Ηνωµένες Πολιτείες αντιµετώπισαν διψήφια ποσοστά πληθωρισµού. Οι βασικές συνέπειες ήταν:

Α1. ∆ιάβρωση της αγοραστικής δύναµης: Τα νοικοκυριά είδαν τις αποταµιεύσεις τους να χάνουν σηµαντικό µέρος της αξίας τους. Η πραγµατική αγοραστική δύναµη των µισθών µειώθηκε και η κοινωνική δυσαρέσκεια αυξήθηκε.

Α2. Κρίση εµπιστοσύνης στους θεσµούς: Οι πολίτες άρχισαν να αµφισβητούν την ικανότητα κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών να διαχειριστούν την οικονοµία. Οι πολιτικές εντάσεις αυξήθηκαν σε πολλές χώρες.

Α3. Άνοδος των επιτοκίων: Η αντιµετώπιση του πληθωρισµού απαιτούσε δραστική νοµισµατική σύσφιξη. Η κορυφαία στιγµή ήρθε µε τον Paul Volcker, ο οποίος αύξησε την δεκαετία του 1980 τα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ έως και στο 20%, προκαλώντας βραχυπρόθεσµη ύφεση αλλά τελικά συντρίβοντας τον πληθωρισµό.

Α4. Αναδιάρθρωση της παραγωγής: Οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Η ανάγκη για αποδοτικότερη παραγωγή οδήγησε στη σταδιακή υιοθέτηση των τεχνολογιών πληροφορικής που κυριάρχησαν τις επόµενες δεκαετίες.

Α5. Γέννηση του ανοδικού κύκλου: Η κρίση της δεκαετίας του 1970 λειτούργησε ως καταλύτης για τη µετάβαση στην εποχή των υπολογιστών, του διαδικτύου και της παγκοσµιοποίησης. Το αποτέλεσµα ήταν η περίοδος 1996–2024, κατά την οποία το παγκόσµιο ΑΕΠ υπερτριπλασιάστηκε.

Β. Ο πληθωρισµός στις αρχές του νέου µεγακύκλου 2024–2080: Σήµερα, η παγκόσµια οικονοµία βρίσκεται σε µια αντίστοιχη φάση µετάβασης. Οι δοµές που στήριξαν την ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών εξαντλούνται σταδιακά. Η παγκοσµιοποίηση επιβραδύνεται. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες αναδιαµορφώνονται. Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις αυξάνονται. Τα δηµόσια χρέη βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, η τεχνητή νοηµοσύνη, η ροµποτική, η κβαντική υπολογιστική και οι τεχνολογίες νέων υλικών προαναγγέλλουν µια νέα βιοµηχανική επανάσταση.

Ο πληθωρισµός επανεµφανίστηκε µετά την πανδηµία και ενισχύθηκε από τον πόλεµο στην Ουκρανία, τις ενεργειακές αναταράξεις και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Οι αγορές οµολόγων αντιδρούν ήδη απαιτώντας υψηλότερες αποδόσεις και αµφισβητώντας τη βιωσιµότητα των δηµοσίων χρεών. Οι τιµές διαµορφώνουν τον πληθωρισµό, ο πληθωρισµός καθορίζει τη νοµισµατική πολιτική. Η νοµισµατική πολιτική καθορίζει τις πιστωτικές συνθήκες (τις αυξοµειώσεις των επιτοκίων). Οι πιστωτικές συνθήκες καθορίζουν ποιος ευηµερεί και ποιος αγωνίζεται να επιβιώσει.

Οι συνέπειες του νέου πληθωριστικού κύµατος διαφέρουν σε ορισµένα σηµεία από εκείνες της δεκαετίας του 1970.

Β1. Τέλος της εποχής του «δωρεάν χρήµατος»: Από το 2008 έως το 2021, οι περισσότερες ανεπτυγµένες οικονοµίες έζησαν σε περιβάλλον εξαιρετικά χαµηλών επιτοκίων. Η νέα περίοδος χαρακτηρίζεται από:

υψηλότερα επιτόκια,

αυξηµένο κόστος δανεισµού,

περιορισµό της ρευστότητας,

ακριβότερη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων και κρατών.

Οι αποδόσεις των µακροπρόθεσµων κρατικών οµολόγων βρίσκονται πλέον σε επίπεδα που είχαν να εµφανιστούν δεκαετίες. Ένα οµόλογο που απέδιδε 1% όταν ο πληθωρισµός είναι 5% σηµαίνει απώλεια 4% ετησίως σε αγοραστική δύναµη, ουσιαστικά ένας φόρος 4% επί του πλούτου των κατόχων οµολόγων.

Β2. ∆ηµοσιονοµική κυριαρχία: Σε αντίθεση µε το 1980, σήµερα τα δηµόσια χρέη είναι πολύ υψηλότερα. Το αµερικανικό χρέος υπερβαίνει το 100% του ΑΕΠ και οι τόκοι ξεπερνούν ήδη τις αµυντικές δαπάνες. Αυτό περιορίζει την ικανότητα των κεντρικών τραπεζών να αυξήσουν δραστικά τα επιτόκια χωρίς να δηµιουργήσουν κρίση χρέους. Το αµερικανικό χρέος ανέρχεται περίπου στα 30 τρισεκατοµµύρια δολάρια µε µέσο επιτόκιο γύρω στο 3,5%.

Β3. Πίεση στα εισοδήµατα: Όταν οι τιµές ενέργειας αυξάνονται, αυξάνουν τις πιέσεις στο κόστος µεταφοράς, που µε τη σειρά τους πιέζουν τα επίπεδα τιµών και τις προσδοκίες πληθωρισµού. Αυτές οι προσδοκίες διαµορφώνουν τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και των αγορών οµολόγων. Όταν οι αγορές πετρελαίου συµπιέζονται από έλλειψη προσφοράς, οι προσδοκίες πληθωρισµού αυξάνονται, όταν οι προσδοκίες πληθωρισµού ανεβαίνουν, οι αποδόσεις οµολόγων αυξάνονται, όταν οι αποδόσεις οµολόγων αυξάνουν, οι αποτιµήσεις µετοχών µειώνονται, όταν οι αποτιµήσεις µετοχών µειώνονται, τα ταµεία συντάξεων, τα κρατικά κεφάλαια πλούτου και τα νοικοκυριά το νιώθουν. Ο επίµονος πληθωρισµός µειώνει το πραγµατικό διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών. Οι µεγαλύτερες επιπτώσεις εµφανίζονται:

• στη στέγαση,

• στην ενέργεια,

• στα τρόφιµα,

• στις µεταφορές.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια ενισχύεται και τροφοδοτεί πολιτική πόλωση. Το χρέος, η φορολογία και ο πληθωρισµός διαµορφώνουν τη ζωή µας, οπότε είµαστε εµείς που πληρώνουµε το κόστος όταν η οικονοµία ασθµαίνει. Όταν οι κυβερνήσεις δανείζονται πέρα από τις δυνατότητές τους, όταν επιβάλουν οικονοµικά βάρη που φέρουν οι πολίτες, και όταν το ίδιο το χρήµα χάνει εµπιστοσύνη, ακολουθεί κατάρρευση. Οι συνέπειες της εύθραυστης οικονοµίας εµφανίζονται µε ανεργία, πληθωρισµό, κοινωνικές αναταραχές και εµφανίζεται η άνοδος ισχυρών πολιτικών ηγετών που υπόσχονται τάξη µε οποιοδήποτε κόστος.

Β4. Ανακατανοµή κεφαλαίων: Τα υψηλότερα επιτόκια µεταβάλλουν τις επενδυτικές επιλογές. Κεφάλαια µετακινούνται:

από τις µετοχές στα οµόλογα,

από κερδοσκοπικές επενδύσεις σε παραγωγικά έργα,

από την κατανάλωση προς τις αποταµιεύσεις.

Β5. Επιτάχυνση της τεχνολογικής µετάβασης: Όπως η πληροφορική αποτέλεσε τη λύση παραγωγικότητας µετά τη δεκαετία του 1970, έτσι και σήµερα η τεχνητή νοηµοσύνη προβάλλει ως η βασική απάντηση στις πληθωριστικές πιέσεις. Οι κυβερνήσεις αντιλαµβάνονται ότι η αύξηση της παραγωγικότητας είναι ίσως ο µόνος τρόπος να καταστήσουν βιώσιµα τα υψηλά δηµόσια χρέη χωρίς ακραία φορολογία ή κοινωνικές περικοπές.

Οµοιότητες των δύο µεταβάσεων: Παρά τις διαφορετικές τεχνολογικές συνθήκες, οι οµοιότητες είναι αξιοσηµείωτες:

Ο πληθωρισµός δεν αποτελεί απλώς ένα µακροοικονοµικό πρόβληµα. Στις αρχές ενός οικονοµικού µεγακύκλου λειτουργεί ως µηχανισµός µετάβασης από το παλιό στο νέο οικονοµικό καθεστώς. Στη δεκαετία του 1970 κατέστρεψε τις ισορροπίες του µεταπολεµικού µοντέλου αλλά ταυτόχρονα δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την επανάσταση της πληροφορικής και την εκρηκτική ανάπτυξη της περιόδου 1996–2024.

Σήµερα βρισκόµαστε σε µια αντίστοιχη ιστορική καµπή. Ο πληθωρισµός αποκαλύπτει τις αδυναµίες του προηγούµενου µοντέλου που βασίστηκε σε χαµηλά επιτόκια, υπερδανεισµό και παγκοσµιοποίηση. Ταυτόχρονα, επιταχύνει τη µετάβαση προς µια νέα οικονοµία βασισµένη στην τεχνητή νοηµοσύνη, την αυτοµατοποίηση, την ενεργειακή αναδιάρθρωση και τη γεωοικονοµική ανασύνθεση του πλανήτη.

Εάν το ιστορικό µοτίβο των προηγούµενων µεγακύκλων επαναληφθεί, τότε η περίοδος 2024–2052 θα χαρακτηρίζεται από έντονες ανακατατάξεις, πληθωριστικές πιέσεις, γεωπολιτικές συγκρούσεις και δοµικές µεταρρυθµίσεις. Όµως αυτές ακριβώς οι αναταράξεις είναι πιθανό να δηµιουργήσουν τα θεµέλια της επόµενης µεγάλης περιόδου παγκόσµιας ανάπτυξης και ευηµερίας, η οποία θα µπορούσε να εκδηλωθεί κατά την περίοδο 2052–2080.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε, και αναµένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις γεωπολιτικές εντάσεις, αυξάνοντας την πιθανότητα συγκρούσεων και ωθώντας τα κράτη σε υψηλότερες αµυντικές δαπάνες, οι οποίες συχνά χρηµατοδοτούνται µέσω νέου δανεισµού. Παράλληλα, επιτάχυνε τη χρήση οικονοµικών εργαλείων πίεσης, όπως οι κυρώσεις και οι εµπορικοί περιορισµοί, ενώ ενίσχυσε τις τάσεις προστατευτισµού και την αποµάκρυνση από το µοντέλο της παγκοσµιοποίησης που κυριάρχησε τις προηγούµενες δεκαετίες. Ταυτόχρονα, παρατηρείται αύξηση των διµερών επενδυτικών και επιχειρηµατικών συµφωνιών, καθώς και σηµαντική εισροή ξένων κεφαλαίων προς τις ΗΠΑ ως κατέχουσες το σταθερότερο νόµισµα. Επιπλέον, η αβεβαιότητα έχει οδηγήσει σε ενίσχυση της ζήτησης για χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο, ενώ η διεθνής διάθεση για διακράτηση αµερικανικών κρατικών οµολόγων, δολαρίων και άλλων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων εµφανίζει τάσεις υποχώρησης αλλά και τάσεις ανόδου.

Ταυτόχρονα, στις περισσότερες ανεπτυγµένες οικονοµίες παρατηρείται η ενίσχυση πολιτικών δυνάµεων, τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά, οι οποίες προβάλλουν ριζοσπαστικές λύσεις ως απάντηση στα συσσωρευµένα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα. Ωστόσο, συχνά οι προσδοκίες που δηµιουργούνται αποδεικνύονται δυσανάλογες των πραγµατικών δυνατοτήτων εφαρµογής, µε αποτέλεσµα οι πολιτικές αυτές να µην επιτυγχάνουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και οι φορείς τους να χάνουν σταδιακά τη λαϊκή στήριξη και τελικά να αποµακρύνονται από την εξουσία.

Η πραγµατική ευηµερία δεν µετριέται µόνο από τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει κάποιος σε περιόδους σταθερότητας και ευηµερίας. Αποκαλύπτεται κυρίως από την ικανότητά του να διατηρεί την οικονοµική του λειτουργικότητα όταν οι αλυσίδες εφοδιασµού διαταράσσονται, οι τιµές αυξάνονται απότοµα και η πολιτική αβεβαιότητα κυριαρχεί. Η ουσιαστική οικονοµική ελευθερία δεν είναι απλώς η κατοχή εισοδηµάτων, αλλά η δυνατότητα προσαρµογής και επιβίωσης απέναντι σε εξελίξεις και µηχανισµούς που βρίσκονται έξω από τον άµεσο έλεγχό µας. Οι µεγάλες δυνάµεις και οι αυτοκρατορίες βίωσαν αυτήν την πραγµατικότητα µέσα από τις ενεργειακές κρίσεις και τις ανατροπές στις αγορές πετρελαίου. Για τους πολίτες, η ίδια εµπειρία εκδηλώνεται συνήθως µέσω του πληθωρισµού, των ελλείψεων βασικών αγαθών, των ενεργειακών αναταράξεων και της σταδιακής συνειδητοποίησης ότι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα δεν λειτουργεί αποκλειστικά µε οικονοµικούς κανόνες, αλλά επηρεάζεται βαθιά από πολιτικές αποφάσεις και γεωοικονοµικές/γεωπολιτικές επιδιώξεις.

Το οικονοµικό σύστηµα της επόµενης γενιάς πρέπει να λάβει υπόψη του την ανάγκη για βιωσιµότητα, κοινωνική συνοχή και διακρατική συνεργασία, χωρίς να αγνοεί τις δυναµικές της αγοράς και κυρίως τις σαρωτικές αλλαγές που θα επιφέρει η τεχνητή νοηµοσύνη.

Όλα αυτά εξελίσσονται παράλληλα µε µια διαµάχη µεταξύ πολιτισµών, κυρίως µε την µορφή ανταγωνισµών µεταξύ δηµοκρατικών ελεύθερων κοινωνιών και αυταρχικών καταπιεστικών πολιτισµών που εξακολουθούν να στερούν την ευηµερία από τούς λαούς τους, και συνεχίζουν τον όποιο πλούτο καταφέρουν να αποκτούν, να τον µετατρέπουν σε στρατιωτικούς εξοπλισµούς για να επεκτείνουν την επιρροή τους, τις ιδεολογίες τους, και τις θρησκείες τους σε πρώην αυτοκρατορικές τους περιοχές. Ο κόσµος αλλάζει σύµφωνα µε τους µεγάκυκλους της οικονοµίας και αλλάζουν τα πάντα φέρνοντας πολλές «κακές» καταστάσεις. Όµως, όπως έλεγε ο Νίκος Καζαντζάκης το «κακό» στην αρχή πάντα θριαµβεύει αλλά στο τέλος πάντα νικιέται.