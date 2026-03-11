menu
Οι συνέπειες της γεωπολιτικής ανάφλεξης

Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
0

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν ανησυχία στην ελληνική οικονοµία για µία πιθανή ενεργειακή κρίση,  αντιµετωπίζοντας για δεύτερη φορά µέσα σε µια τετραετία (µετά τον πόλεµο στην Ουκρανία) σύνθετους και αβέβαιους εξωγενείς παράγοντες.

Είναι αναµενόµενο, η νέα ενεργειακή κρίση να επηρεάσει άµεσα τον πληθωρισµό, πυροδοτώντας ένα ντόµινο ανατιµήσεων σε προϊόντα, υπηρεσίες, καύσιµα (πετρέλαιο, βενζίνη) και κόστη µετακίνησης, όπως εισιτήρια και ναύλα.

Οι λογαριασµοί ρεύµατος και φυσικού αερίου θα “φουσκώσουν” περαιτέρω και σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες ανατιµήσεις είναι λογικό να ασκήσουν ασφυκτική πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν ήδη δει τις τιµές στα τρόφιµα να έχουν αυξηθεί  4,5% µέσα σε έναν χρόνο.

Συνέπειες θα υπάρξουν βέβαια στα δηµοσιονοµικά σε περίπτωση λήψης µέτρων στήριξης των νοικοκυριών και του κόστους που θα έχουν, αλλά και στον τουρισµό σε περίπτωση παράτασης της κρίσης.

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις η κυβέρνηση σχεδιάζει στοχευµένες παρεµβάσεις και σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές, τα µέτρα στήριξης των πολιτών αναµένεται να οριστικοποιηθούν και να ανακοινωθούν εντός της εβδοµάδας. Εν αναµονή!

