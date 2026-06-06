Οι συλλογές του Μουντιάλ – Η ιστορία του Παγκόσμιου Κυπέλλου μέσα από τα αυτοκόλλητα

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Λιγότερο από µία εβδοµάδα πριν τη σέντρα του Παγκοσµίου Κυπέλλου και σήµερα στις «διαδροµές» θα κάνουµε µία διαφορετική ιστορική αναδροµή στην κορυφαία αυτή διοργάνωση. Μία ανασκόπηση µέσα από τις συλλογές αυτοκόλλητων και καρτών που έχουν κυκλοφορήσει για τα Μουντιάλ όλα αυτά τα χρόνια.

Και όπως γράφει και η νέα ιστοσελίδα του συλλόγου “Stickeristas” όπου είµαστε µέλη: η συλλογή άλµπουµ µε αυτοκόλλητα ή κάρτες, δεν είναι απλώς ένα χόµπι αλλά ένα πολιτιστικό φαινόµενο που ενώνει διαφορετικές γενιές ανθρώπων από όλο τον πλανήτη.

Ουσιαστικά εδώ θα παρουσιάσουµε αυτοκόλλητα και χαρτάκια που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά µεταπολεµικά από την 4η διοργάνωση της Βραζιλίας το 1950.

Για τις τρεις πρώτες δεν υπήρξε κάτι ανάλογο, παρά µονάχα µεµονωµένα χαρτάκια όπως πχ για την πρώτη νικήτρια οµάδα της Ουρουγουάης. Ειδικά πάντως για το ξεκίνηµα και την παρθενική διοργάνωση του 1930 κυκλοφόρησαν σχετικά πρόσφατα -την περασµένη δεκαετία- δύο άλµπουµ. Το πρώτο το 2017 “Continencia VII Uruguay 1930” µε 275 αυτοκόλλητα και το δεύτερο τρία χρόνια αργότερα (2020): “AM World Cup Jules Rimet-Uruguay 1930” µε 200 αυτοκόλλητα το οποίο και έχουµε προµηθευτεί µέσω eBay -αν θυµάµαι καλά κυκλοφόρησε στην Πορτογαλία -εδώ υπάρχει και έγχρωµη έκδοση από το Περού µε λίγο περισσότερα (211).

Για τις συλλογές που κυκλοφόρησαν την ίδια περίοδο µε την διοργάνωση ως πρώτη έχουµε εντοπίσει την “Balas Futebol Craques da Campeo nato Mundial de Futebol 1950” (A Americana). Καθόλου παράξενο που η συλλογή προέκυψε από τη διοργανώτρια χώρα Βραζιλία (Σάο Πάολο) και περιείχε 150 αυτοκόλλητα: 143 από 11άδες των 13 φιναλίστ και ακόµα 7 στιγµιότυπα από αγώνες.

Να διευκρινίσουµε ότι την εποχή εκείνη συνήθως οι κάρτες και τα αυτοκόλλητα δεν κυκλοφορούσαν τόσο σε φακελάκια αλλά κυρίως µέσα σε σοκολάτες, τσιχλόφουσκες, καραµέλες ή και… πακέτα τσιγάρα ενώ εσύ τους έβαζες κόλλα για να τις τοποθετήσεις στο αντίστοιχο άλµπουµ. Αλλωστε και στην Ελλάδα οι πιο παλιοί θα θυµούνται τις αρκετά σηµαντικές συλλογές µε τα άλµπουµ της ΜΕΛΟ, της ΛΕΜΠΟΝ κλπ. Ενώ η πιο αξιόλογη και πλήρη συλλογή στην Ελλάδα για το ποδόσφαιρο είναι εκείνη του “Λουµίδη” το 1966. Με 11άδες από τις 16 οµάδες της Α’ Εθνικής αλλά και τις 3 πρωταθλήτριες της Β’ από τις οποίες έµεινε εκτός ανόδου στα µπαράζ ο ΟΦΗ.

Επιστρέφοντας στις συλλογές του Παγκοσµίου Κυπέλλου η περίπτωση της βραζιλιάνικης του 1950 ήταν µεµονωµένη και έπρεπε να φθάσουµε στο 1962 για να υπάρξει πραγµατικά έντονο ενδιαφέρον.

Τότε κυκλοφόρησαν παγκοσµίως τουλάχιστον 5 συλλογές µε την ευκαιρία του επερχόµενου Μουντιάλ της Χιλής. ∆εν είναι τυχαίο που στη κουλτούρα των φιλάθλων της Νοτίου Αµερικής υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον για “χαρτάκια” από τότε και πολλές είναι οι µικρές και µεγαλύτερες εταιρίες που µέχρι σήµερα κυκλοφορούν ανάλογα άλµπουµ. Εντάξει, συχνά τα… δικαιώµατα για αυτές είναι «ψιλά γράµµατα» και µπορεί η ποιότητα να µην είναι τόσο καλή, βοηθούν όµως µε τον τρόπο τους στην διάδοση του συγκεκριµένου “αθλήµατος”.

Την δεκαετία του ‘60 το νερό µπήκε στο αυλάκι αφού για το Παγκόσµιο Κύπελλο της Αγγλίας κυκλοφόρησαν 9 συλλογές όµως η µεγάλη “έκρηξη” έγινε 4 χρόνια αργότερα.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗΣ PANINI

Η ιταλική εταιρεία Panini εµφανίζει το 1970 το πρώτο άλµπουµ για το Μουντιάλ του Μεξικού και έκτοτε κυριαρχεί παγκοσµίως. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι µόνο τα 42 (σήµατα, σηµαίες κ.λπ.) ήταν αυτοκόλλητα ενώ τα υπόλοιπα ήταν κάρτες που τις κολλούσες στο άλµπουµ.

Από τότε η Panini διατηρώντας τα δικαιώµατα από την FIFA (µε µία εξαίρεση το USA 1994) συνεχίζει ανελλιπώς µέχρι σήµερα για 15η διοργάνωση να κυκλοφορεί τις επίσηµες συλλογές. Και λέµε επίσηµες διότι όλα αυτά τα χρόνια µικρότερης εµβέλειας εταιρείες συνέχισαν να εκδίδουν και εκείνες ανάλογες συλλογές -µε ή χωρίς τα σχετικά δικαιώµατα. Πάντως αυτό θα είναι το προτελευταίο της Μουντιάλ διότι µετά το 2030 θα κυκλοφορούν από την Topps η οποία απέκτησε τα δικαιώµατα από την FIFA. Κάτι ανάλογο έγινε και µε την UEFA και τα EURO που άλλαξαν “στέγη” από το προηγούµενο του 2024 και πραγµατικά χειρότερη ποιότητα άλµπουµ δεν θα πρέπει να υπήρξε…

Φέτος τώρα µε την συµµετοχή ρεκόρ 48 οµάδων στην τελική φάση φθάσαµε από τα 288 αυτοκόλλητα του 1970 στα… 980+12! Φυσικά υπάρχουν και αρκετά ακόµα επιπλέον όπως αυτά που βγάζει η επίσηµος χορηγός Coca Cola -για πρώτη φορά προβλέπεται θέση µέσα στο άλµπουµ εξού το συν 12- ή τα 20 έξτρα των 4 διαφορετικών αποχρώσεων που ως πιο σπάνια έχουν σαφώς µεγαλύτερη αξία. Κάµποσοι τα µαζεύουν, εµείς όχι. ∆ιότι ήδη το κόστος έχει εκτοξευθεί και αν η FIFA αυξήσει όπως ακούγεται ξανά τις οµάδες σε… 64 στην διοργάνωση του 2030 τότε θα χρειάζεσαι ένα… µηνιάτικο για να συµπληρώσεις το άλµπουµ.

Υπάρχουν διάφορες ακόµα εκδόσεις (ΗΠΑ και Αµερική, Ελβετία) λίγο διαφορετικές, συνήθως πιο όµορφες αλλά µε πιο “τσιµπηµένες” τιµές. ∆εν τις συµπαθούµε ιδιαίτερα και ο βασικός λόγος ότι δυσκολεύουν αρκετά τις ανταλλαγές. Κάτι που ήδη κάνει η αρίθµηση. ∆ιότι στα δύο τελευταία Μουντιάλ δεν υπάρχει νούµερα µε αύξοντα αριθµό (1-980) αλλά γράµµατα για τα 20 αυτοκόλλητα κάθε οµάδας: πχ ARG10, BRA12 ή ESP6.

Να επισηµάνουµε µία ιδιαίτερη έκδοση του 1994 “World Cup Story” µε 228 αυτοκόλλητα και µία µε 262 4 χρόνια αργότερα στις οποίες ουσιαστικά υπάρχουν οι δύο φιναλίστ των τελικών από το 1970 έως το 1990 -συν του 1994 στη δεύτερη- ενώ το 2023 µία συνέχεια από την Κολοµβία “Boycol World Cup Story 1998-2022” µε ανάλογη δοµή και 292 αυτοκόλλητα.

Από το 2002 έως το 2022 τέλος κυκλοφόρησαν πριν ολοκληρωθούν τα προκριµατικά και οι συλλογές “Road to FIFA World Cup” στις οποίες υπάρχουν και οµάδες που δεν κατάφεραν να προκριθούν στα τελικά όπως η Ελλάδα στις δύο προηγούµενες διοργανώσεις σε Κατάρ και Ρωσία…

ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΣΙΧΛΕΣ DANDY ΤΟΥ 1978

Σηµαντικό έδαφος κερδίζουν τα τελευταία χρόνια και οι κάρτες για την κάθε διοργάνωση. Προσωπικά δεν τις προτιµούµε διότι εκεί ξεφεύγει το κόστος και απευθύνεται κυρίως σε µικρότερες ηλικίες και όχι τόσο σε συλλέκτες που θα ήθελαν να συµπληρώσουν ολόκληρη τη συλλογή. Άσε που µάλλον αρκετοί τις µαζεύουν ευκαιριακά κυνηγώντας το “λαχείο” δηλαδή πιο σπάνιες και δυσεύρετες µε αρκετά υψηλή αξία στο χρηµατιστήριο της κάρτας. Κάτι σαν τα… κρυπτονοµίσµατα ενώ και στα αυτοκόλλητα υπάρχει ανάλογη “υπεραξία” για ορισµένες όπως π.χ. του Κριστιάνο Ρονάλντο ή του Μέσι ή όσες έχουν διαφορετικά χρώµατα. Και εδώ πηγαίνουµε… κόντρα στο ρεύµα αφού προσωπικά περισσότερο µας ικανοποιούν παίκτες που µπήκαν µόνο µία φορά σε συλλογή από εκείνους που εµφανίζονται σε δεκάδες.

Επιστρέφοντας στις κάρτες κυκλοφόρησε φέτος από την Panini η σειρά FIFA World Cup 2026 – Adrenalyn XL µε 648 κάρτες και αρκετές ακόµα έξτρα. Επειδή βγήκαν στην αγορά περίπου ένα µήνα πριν τα µπαράζ που έγιναν στα τέλη Μαρτίου µαζί µε τις 11άδες των 42 από τις φιναλίστ υπήρχαν και 5άδες από 6 ακόµα που έπαιξαν µπαράζ και από τις οποίες οι 4 αποκλείστηκαν (Ιταλία, ∆ανία, Πολωνία και Τζαµάικα) έτσι µάλλον τώρα θα έχουν µεγαλύτερη συλλεκτική αξία…

Ακόµα για το Μουντιάλ του ‘78 υπήρξε µία αξιόλογη σειρά µε 100 χαρτάκια από τις τσίχλες Dandy που είχαν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Αν θυµάµαι καλά αυτή ήταν η πρώτη µου επαφή µε τα Παγκόσµια Κύπελλα µέσω συλλογών…

ΤΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 1970

Για τα Μουντιάλ πριν του 1970 τώρα έρχεται µία άλλη ιταλική εταιρεία, η Edizioni Amatoriali Qubotondo να παρουσιάσει την πιο αξιόλογη προσπάθεια να καλύψει αυτά τα κενά. Μέχρι στιγµής ο Daniele Bonesso (φωτ.) µε πολύ µεράκι έχει κυκλοφορήσει 5 συλλογές για τα Παγκόσµια Κύπελλα του 1966, του 1962, του 1958, του 1954 και πρόσφατα του 1950. Πέντε πλήρεις συλλογές που µε πολύ δουλειά και ψάξιµο περιλαµβάνουν όλους τους παίκτες που έπαιξαν στις διοργανώσεις αυτές αλλά και φωτογραφίες από αγώνες συν κάποιες οµάδες που δεν προκρίθηκαν στα τελικά. Ο ίδιος έχει τυπώσει και τα… aggiornamenti δηλαδή παίκτες που απουσίαζαν από τις πρώτες 6 συλλογές της Panini (Μουντιάλ 1970-1990) συνολικά 372 παίκτες! Για τις πρώτες 4 διοργανώσεις σε µορφή κάρτας ενώ για τα Μουντιάλ 1986 και 1990 κανονικά αυτοκόλλητα πάντα µε τον ίδιο σχεδιασµό που είχαν εκείνα στην εποχή τους.

Επίσης έχει κυκλοφορήσει πολύ αξιόλογες σειρές για τα EURO- προ του 1980- καθώς και για τις διοργανώσεις του Champions League.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ

Επειδή οι συλλογές συνήθως κυκλοφορούν 2-4 µήνες νωρίτερα από την τελική φάση στις περισσότερες οµάδες θα βρείτε παίκτες που δεν ήταν στην τελική λίστα είτε λόγω τραυµατισµού -όπως πχ φέτος οι Βραζιλιάνοι: Μιλιτάο, Ροντρίγκο, Εστεβάο- είτε διότι δεν τους επέλεξε ο οµοσπονδιακός τεχνικός. Αντίθετα µπορεί να εµφανιστούν σε κάθε διοργάνωση και να λάµψουν παίκτες που δεν τους υπολόγιζαν όπως π.χ. το 1990 ο βετεράνος Καµερουνέζος Ροζέ Μιλά ή ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ Ιταλός Σκιλάτσι και οι οποίοι δεν υπήρχαν στο αντίστοιχο άλµπουµ! Για τις προηγούµενες 4 διοργανώσεις από το 2010 και µετά η Panini προέβλεψε και κυκλοφόρησε τα… Updates δηλαδή παίκτες που τους δίνει έξτρα για να αναπληρώσουν ισάριθµους που αν και βρίσκονται στο άλµπουµ δεν είναι στην τελική λίστα της εθνικής τους.

Προφανώς κάτι ανάλογο θα γίνει και για τη φετινή διοργάνωση και έτσι αναµένεται να υπάρχουν κάπου 5 επιπλέον παίκτες από τη Βραζιλία (διότι ούτε οι Μπέντο, Ζοάο Πέντρο από το άλµπουµ βρίσκονται στην 26άδα του Αντσελότι). Ανάµεσα τους µάλλον θα είναι ο Νεϊµαρ και ας θυµίζει ολίγον παλαίµαχο ενώ ήδη τραυµατίστηκε στην προπόνηση κάτι που καθιστά αµφίβολη την παρουσία του παρότι έχει ανακοινωθεί µε το νούµερο 10 παρακαλώ -και µάλλον σε ένα 14οροφο νεκροταφείο στο Σάο Πάολο, εκεί κοντά στο στάδιο της Σάντος κάποια… κόκκαλα τρίζουν. Όπως προαναφέραµε υπάρχει όµως και η Edizioni Amatoriali Qubotondo που έρχεται να καλύψει πολλά ανάλογα κενά µε τα δικά της Updates (aggiornamenti)

Με µία πρώτη µατιά και µετά την ανακοίνωση της τελικής λίστας και από τους 48 φιναλίστ και τους 864 παίκτες του άλµπουµ δεν θα λάβουν µέρος οι… 124! Από Γκάνα και Τυνησία οι περισσότεροι (8 και 7 αντίστοιχα) ενώ στον αντίποδα 9 οµάδες έχουν και τους 18 του άλµπουµ στην 26άδα τους: Βοσνία, Πορτογαλία, Κολοµβία, Αυστρία, Τουρκία, Κουρασάο, Νέα Ζηλανδία, Κογκό και Παναµάς.

ΡΑΛΛΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ: Ανάρπαστοι οι Μαραντόνα και Καραγκούνης!

Ζητήσαµε από τον κ. Ράλλη Μπούρη Logistics Manager της εταιρείας Πήγασος ΑΕ αντιπροσώπου της Panini Greece να µας µεταφέρει µερικές αναµνήσεις από την πολυετή παρουσία της εταιρείας στις συλλογές των Παγκοσµίων Κυπέλλων:

«Το πρώτο άλµπουµ το φέραµε στην Ελλάδα το 1978 και είναι πολύ µεγάλη χαρά που συνεχίζουµε για 48 χρόνια όλο αυτό. Οταν µάλιστα το πρωτοπιάσαµε στα χέρια µας καταλάβαµε ότι δεν είχαµε απλά ένα γρήγορο αυτοκίνητο αλλά µία… Φόρµουλα 1!

Άρεσε πολύ στα παιδιά και σήµερα πολλές φορές τα ίδια ως γονείς πλέον συνεχίζουν το ωραίο αυτό χόµπι µαζί µε τα δικά τους παιδιά. ∆εν θα ξεχάσω µέχρι το 2018 όταν καλύπταµε τις τελευταίες ελλείψεις εδώ από τα γραφεία στην Ελλάδα -σ.σ. πλέον τις παραγγέλνεις από το κεντρικά της Panini στην Ιταλία- τη χαρά τους που τους έδινες το δικαίωµα να συµπληρώσουν τη συλλογή».

Από τα πιο πετυχηµένα όπως θυµάται το Μουντιάλ του 1994 λόγω της παρθενικής συµµετοχής της Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό υπήρχε αφίσα της εθνικής µέσα σε αυτό ενώ δόθηκαν και 50 αφίσες µε αυτόγραφα των παικτών.

«Το 1986 δε, λόγω Μαραντόνα εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ τόσο τα πρώτα 500 αυτοκόλλητα που είχαµε µε τον Αργεντίνο για να καλύπτουµε ελλείψεις όσο και άλλα 500 που µας έστειλε στη συνέχεια η εταιρεία κάτι που προκάλεσε την έκπληξη των υπευθύνων της στην Ιταλία. Ανάλογη µεγάλη ζήτηση είχε ο Καραγκούνης από το Π.Κ. της Ν. Αφρικής το 2010 όσο και ο Σαµαράς τέσσερα χρόνια αργότερα (Βραζιλία 2014)»

Ο κ. Ράλλης θυµάται ακόµα τον σπουδαίο Γιάννη ∆ιακογιάννη που συµβούλευε ένα νεαρό τότε αθλητικογράφο, τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο να ψάχνει όλα τα αυτοκόλλητα και ειδικά των λιγότερο γνωστών παικτών αφού τους Κρόιφ και Μπεκενµπάουερ τους ήξεραν όλοι όπως του έλεγε.

Ενώ σε εκποµπή της ΕΡΑ Σπορ µε τον Σήφη Βοτζάκη -που όπως ξέρουµε έχει πολύ καλή σχέση µε τις αντίστοιχες συλλογές- µε έκπληξη άκουσε Ελληνα πιλότο F16 από την βάση του ΝΑΤΟ στη Νάπολι να αναζητάει τα τελευταία αυτοκόλλητα για να συµπληρώσει ένα µουντιαλικό άλµπουµ! Ή τον αείµνηστο ∆ιονύση Σαββόπουλο που τον βοήθησε να καλύψει τις τελευταίες ελλείψεις του εγγονού του και στη συνέχεια ως ευχαριστώ του έστειλε µε αφιέρωση το τελευταίο του άλµπουµ.

Σηµ.: Να υπενθυµίσουµε ότι τρέχει διαγωνισµός για 6 κούτες των 100 για το Μουντιάλ -ευγενική προσφορά από τον κ. Ρ. Μπούρη. Συµµετοχές µέχρι και σήµερα στη σελίδα των ‘‘Χ.Ν.’’ στο instagram ενώ αύριο έχει προγραµµατιστεί η κλήρωση.

ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙΣ

Πριν λίγες µέρες κυκλοφορούσε ένα βίντεο όπου σε στάδιο της Χιλής µαζεύτηκαν 8.000 άτοµα µικροί και µεγάλοι για να ανταλλάξουν αυτοκόλλητα. Παρότι η εθνική τους οµάδα δεν βρίσκεται στις 48! Τώρα για εµάς που δεν ζούµε εκεί και επειδή έχουν περάσει τα χρόνια που µπορούσαµε να ανταλλάξουµε αυτοκόλλητα στο σχολείο ή στο φροντιστήριο υπάρχουν εναλλακτικές. Κυρίως µέσω ίντερνετ και από τις διάφορες οµάδες ανταλλαγών όπως ειδικά από τις σελίδες του συλλόγου Stickeristas. Ενώ το lasticker.com αποτελεί µία πολύτιµη παγκόσµια ανταλλακτική αγορά. Προσωπικά µέσα από εκεί έχω ανταλλάξει αυτοκόλλητα µε 330 διαφορετικούς συλλέκτες όχι βέβαια µόνο για τις συλλογές του Παγκοσµίου Κυπέλλου. Και βέβαια όταν σου αποµένουν κάπου 50 ελλείψεις µπορείς να τις καλύψεις από την ίδια την Panini όπως σε όλες τις συλλογές που κυκλοφορεί.

Επίσης κυκλοφορούν σε διάφορα σάιτ πολλά παλιά άλµπουµ τα οποία µπορείς να προµηθευτείς σε µορφή pdf συµπληρωµένα πληρώνοντας ένα προσιτό αντίτιµο που απέχει παρασάγγας από την τιµή της έντυπης αυτής συλλογής.

Σε ψηφιακή µορφή κυκλοφορεί και το φετινό άλµπουµ ενώ υπάρχουν κωδικοί µέσα στα φακελάκια της Panini για να το συµπληρώσεις σε… άυλη µορφή.

Το “εξαφανισµένο” Ιράν

Ως γνωστόν η οµάδα του Ιράν λόγω της επίθεσης Τραµπ ήταν εξαιρετικά αµφίβολο το αν θα λάβει µέρος στη φετινή διοργάνωση παρότι ήταν από τις πρώτες που προκρίθηκε από την Ασία. Στο παγκόσµιο Κύπελλο του 1998 της Γαλλίας η ίδια χώρα υπήρχε µεν στα άλµπουµ όµως δεν κυκλοφόρησαν αυτοκόλλητα. Πληροφορίες ήθελαν αυτό να είναι αποτέλεσµα όχι τόσο δικαιωµάτων αλλά µίας ιδιαίτερης θρησκευτικής ευαισθησίας που επέδειξαν οι… Μουλάδες και οι οποίοι δεν ήθελαν να µπουν στο εµπόριο οι φωτογραφίες των παικτών της Ισλαµικής δηµοκρατίας. Έτσι τα νούµερα 417-426 δεν κυκλοφόρησαν αλλά υπήρχαν τρόποι να τα αποκτήσεις. Kάποιοι τα βρήκαµε µέσω του ιταλικού περιοδικού ‘‘Guerin Sportivo’’ µε τους παίκτες να φορούν κόκκινη φανέλα, άλλοι µέσω αγοράς από την Panini σαν Update µε κίτρινες φανέλες ενώ η ανάλογη σειρά στη Νότια Αµερική κυκλοφόρησε µε άσπρες φανέλες.

Μία αξιόλογη προσφορά της “Εξέδρας των Σπορ”

Τον Μάιο του 2010 η αθλητική εφηµερίδα “Εξέδρα των Σπορ” προσέφερε σε ανατύπωση τα άλµπουµ της Panini για τα 10 πρώτα Παγκόσµια Κύπελλα (1970-2006). Σε πολύ καλή ποιότητα ήταν µία αρκετά αξιόλογη προσφορά και κρίµα που η εφηµερίδα αποδείχθηκε βραχύβια αφού άντεξε µόνο 4 χρόνια σε µία πολύ δύσκολη εποχή για τον Τύπο. Ξεκίνησε το 2008 από τον ∆ΟΛ και στη συνέχεια εξαγοράστηκε από τον Μιχάλη Ανδρουλιδάκη για να διακόψει το 2012 την έκδοση της.