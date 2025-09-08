menu
Πολιτισμός

Οι Σκουριές σε κόµικς

Δημήτρης Μαριδάκης
Το πρώτο εθνογραφικό κόµικς στην Ελλάδα, που η δηµιουργία του βασίστηκε σε µια ακαδηµαϊκή µακροχρόνια εθνογραφική έρευνα µε θέµα τις εξορύξεις στις Σκουριές Χαλκιδικής και τις κοινωνικές αντιδράσεις που προκαλούν, παρουσιάστηκε το βράδυ του Σαββάτου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ “Books n Beer” που διοργανώνει η Terra Verde (Πράσινη Γη).

Ο λόγος για το κόµικς “Σκουριές” σε σενάριο των Λεωνίδα Οικονοµάκη ∆ηµήτριο ∆αλάκογλου και εικονογράφηση του Αποστόλη Ιωάννου.
Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο εκ των σεναριογράφων Λεωνίδας Οικονοµάκης, ο οποίος είχε διεξάγει και την εθνογραφική µελέτη.

“Η έρευνα πάνω στην οποία βασίζεται το κόµικς πραγµατοποιήθηκε στα χωριά της βορειοανατολικής Χαλκιδικής και συγκεκριµένα σε ένα χωριό µεταλλωρύχων, όπου οι κάτοικοι ήταν “µοιρασµένοι” ενώ την περίοδο εκείνη ο αγώνας ενάντια στις εξορύξεις βρισκόταν σε κάµψη καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη δεκάδες µηνύσεις και διώξεις κατά µελών του κινήµατος και κατοίκων που αντιδρούσαν”, εξήγησε ο κ. Οικονοµάκης.

Ερωτηθείς για τους λόγους που τον ώθησαν να µεταφέρει µια επιστηµονική έρευνα στην γλώσσα των κόµικς ο κ. Οικονοµάκης επεσήµανε ότι οι συντελεστές της προσπάθειας ήθελαν να πειραµατιστούν µε αυτό που ονοµάζεται “πολυτροπικότητα” στις κοινωνικές επιστήµες, δηλαδή τη χρήση διαφορετικών µέσων -πιο φιλικών και προσιτών στο ευρύ κοινό- για να επικοινωνηθεί το αποτέλεσµα της έρευνας. “Μέχρι τότε είχαν εκδοθεί στην Ελλάδα ιστορικά κόµικς αλλά όχι εθνογραφικά, ενώ γνώριζα ότι στο εξωτερικό είχαν γίνει κάποιες αντίστοιχες προσπάθειες όπως του Ιταλού ανθρωπολόγου του Σοµπραντσέτι”, σηµείωσε σχετικά.

Όπως τόνισε ο κ. Οικονοµάκης τα πρόσωπα όπως και ο βασικός πρωταγωνιστής του κόµικς ο Σου-Μου  είναι πραγµατικοί άνθρωποι και-µε την άδειά τους- παρουσιάζονται µε τα ονόµατά τους, ενώ οι ιστορίες που καταγράφονται είναι αληθινές και µεταφέρεται στους διαλόγους και η ντοπιολαλιά της περιοχής.
Να σηµειωθεί ότι η πρώτη έκδοση του κόµικς που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κάµπου έχει εξαντληθεί και αναµένεται δεύτερη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη γυρίσµατα ενός ντοκιµαντέρ που αναφέρεται στη δηµιουργία του κόµικς “Σκουριές”.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Chaniartoon Μάριος Ιωαννίδης µιλώντας για τις “Σκουριές” τόνισε ότι το συγκεκριµένο βιβλίο συνδυάζει την επιστήµη της εθνογραφίας µε την τέχνη των κόµικς, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την πολιτική ιστορία της περιοχής γύρω από την υπόθεση των εξορύξεων και το πως την βίωσαν όλα τα προηγούµενα χρόνια οι κάτοικοι των χωριών που επηρεάζονται άµεσα από αυτές.

