​Οι σκέψεις µας δηµιουργούν τον κόσµο µας

Ρόζα Τζιγκουνάκη
«Βγες από το κεφάλι σου και µπες
στην καρδιά σου. Να σκέφτεσαι
λιγότερο, να αισθάνεσαι περισσότερο».

Η κάθε σκέψη που κάνουµε είναι µία αύλη µορφή ενέργειας. Μέσα από ένα ωκεανό σκέψεων, κάθε στιγµή αντλούµε αυτές που µας ταιριάζουν, δηλαδή
αυτές που η ψυχή µας επιλέγει και αυτές είναι που θα καθορίσουν και την πραγµατικότητα µας. Ό Αριστοτέλης έλεγε ότι, οι σκέψεις είναι πνεύµατα που κινούνται προς την καρδιά, ενώ η σύγχρονη επιστήµη τις εξηγεί ως χηµικές ενώσεις στον εγκέφαλο. Κατά µια άλλη διατύπωση ο άνθρωπος αντλεί τις σκέψεις του από αόρατες οντότητες που τον περιβάλλουν και ο ίδιος καθορίζει µε την ποιότητα της θέλησης του, αν οι οντότητες αυτές είναι σκοτεινές ή φωτεινές. Γιατί ανάµεσα στις δυνάµεις του φωτός και του σκότους διεξάγεται αέναη πάλη και σε αυτόν τον βασικό τοµέα επίσης. Έτσι κάθε µια πλευρά προσπαθεί να επηρεάσει και να κερδίσει τον άνθρωπο ανάλογα µε την πνευµατική του κατάσταση, αλλά και την φυσική του κλίση προς το καλό ή το κακό αντίστοιχα. Κάθε στιγµή, λοιπόν, που ένας άνθρωπος επιλέγει τις σκέψεις του, αποφασίζει ταυτόχρονα µε τίνος το µέρος θα πάει. Αυτό όµως που έχει τη µεγαλύτερη σηµασία εδώ, είναι το πώς θα επιλέξει να αποφασίσει, µε το µυαλό ή µε την καρδιά, δεδοµένου µάλιστα ότι το φως προέρχεται από την καρδιά και το σκοτάδι αποκλειστικά από το µυαλό. Κάθε καλής φύσης σκέψη βγαίνει µέσα από τα βάθη της καρδιάς µας και έπειτα πηγαίνει στον εγκέφαλο για να γίνει συνειδητή.
Αυτό είναι κάτι το οποίο κανένα ανθρώπινο πλάσµα δεν µπορεί να αµφισβητήσει. Όταν µας οδηγεί η καρδιά, όλα µε ένα µαγικό τρόπο καταλήγουν να γίνονται σωστά όσο δύσκολα κι αν φαίνονται, και ενώ ο νους µπορεί να σφάλει, η καρδιά αντίθετα ποτέ δεν κάνει λάθος. Όλα αυτά συµβαίνουν για τον απλούστατο λόγο ότι ο νους λειτουργεί κάτω από όλες τις συνθήκες, ενώ η καρδιά λειτουργεί µόνο µέσα από τη διαδικασία της αγάπης, αφού η αγάπη είναι το κλειδί για να ανοίξει η καρδιά. Τις σκέψεις των ανθρώπων, οι οποίοι είναι απόλυτα συνδεδεµένοι µε τα γήινα, τις καθορίζει αποκλειστικά ο νους,
εκτός κι αν στη ζωή τους προκύψει µια δυσκολία και τότε αναγκαστούν να επικαλεστούν βοήθεια και συνειδητά να αλλάξουν τη σκέψη τους ψάχνοντας για µια άλλη πηγή εκτός το λογικό νου. Οι σκέψεις µας µπορούν να παροµοιαστούν µε τις πληροφορίες που ένα χειριστής ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή επιλέγει να αποθηκεύσει στη µνήµη. Παρόµοια και ο άνθρωπος αποφασίζει ποιες σκέψεις θα συγκρατήσει και θα αποθηκεύσει, και επειδή µπορεί να αποφασίσει αυτόβουλα για την αποδοχή ή την απόρριψη τους, για αυτό και είναι υπεύθυνος για τις σκέψεις του. Ό,τι λοιπόν σκεφτόµαστε αυτό και ελκύουµε. Ό,τι επιθυµούµε αυτό και αντιµετωπίζουµε. Το να µάθουµε να διαχειριζόµαστε τις σκέψεις µας, να τις κατανοούµε και να τις επιλέγουµε, είναι η µεγαλύτερη δύναµη που µπορούµε να αποκτήσουµε, αφού µας δίνει πρόσβαση στον αληθινό εαυτό µας και µας οδηγεί στην καρδιά που ακριβώς εκεί βρίσκεται ο Θεός.

