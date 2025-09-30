menu
Οι Simpsons στη μεγάλη οθόνη μετά από δύο δεκαετίες

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρώτη κινηματογραφική τους επιτυχία, οι Simpsons επιστρέφoυν στη μεγάλη οθόνη.

Η 20th Century Studios επιβεβαίωσε επίσημα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το σίκουελ της ταινίας «The Simpsons Movie», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 23 Ιουλίου 2027.

Συνοδεύτηκε με μία αφίσα με το χαρακτηριστικό ύφος του δημιουργού Ματ Γκρέινινγκ (Matt Groening), όπου δείχνει το χέρι του Homer Simpson να αρπάζει ένα ντόνατ το οποίο είναι διακοσμημένο με τον αριθμό «2», ενώ αναγράφεται το σλόγκαν «Ο Homer επιστρέφει για δεύτερη φορά».

Aξίζει να σημειωθεί ότι η εμβληματική σειρά έκανε πρεμιέρα στη μικρή οθόνη το 1989 και ακολουθεί την διάσημη οικογένεια – τον Homer, τη Marge και τα τρία τους παιδιά, Bart, Lisa και Maggie – στην καθημερινότητά τους στην φανταστική πόλη του Σπρίνγκφιλντ.

