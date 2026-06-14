Οι σημερινοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Βηρυττό «δεν έπρεπε να είχαν συμβεί», δηλώνει ο Τραμπ

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού «δεν έπρεπε να είχαν συμβεί», δήλωσε όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να τερματιστούν οι επιθέσεις, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να οριστικοποιήσει μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλα τα μέρη θα πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες ισραηλινές επιθέσεις πουθενά στον Λίβανο, αλλά ούτε και επιθέσεις από κανένα άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ… Ας μην τα τινάξουμε όλα στον αέρα!», πρόσθεσε.