Οι σημαντικότεροι σταθμοί της Skoda στην πορεία των 130 χρόνων από την ίδρυσή της

Η Skoda γιορτάζει φέτος την 130ή της επέτειο, με ένα ταξίδι που ξεκινά από το πρώτο ποδήλατο των Laurin & Klement και φτάνει έως τη σύγχρονη εποχή της βιώσιμης κινητικότητας.

Συγκεκριμένα στους σταθμούς αυτής της πορείας περιλαμβάνονται η έναρξη παραγωγής ποδηλάτων το 1895, τα πρώτα μηχανοκίνητα ποδήλατα και μοτοσικλέτες το 1899, η παρθενική αγωνιστική συμμετοχή το 1901, το πρώτο αυτοκίνητο Voiturette A το 1905 και η καθοριστική συγχώνευση της Laurin & Klement με τη Skoda Engineering Works του Πίλσεν το 1925.

Το 1987 σηματοδότησε την αρχή της σύγχρονης εποχής το Favorit, το οποίο έγινε το πρώτο μοντέλο με κίνηση στους εμπρός τροχούς, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα σχεδιαστική και τεχνολογική φιλοσοφία. Το 1991 η Skoda εντάχθηκε στον Όμιλο Volkswagen, μετατρέποντας τη μάρκα από περιφερειακό παίκτη σε παγκόσμια δύναμη. Ακολούθησε το 1996 η πρώτη σύγχρονη γενιά του Octavia, το πρώτο μοντέλο που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου υπό τη νέα εταιρική ομπρέλα και που μέχρι σήμερα παραμένει σημείο αναφοράς. Τέλος, το 2020, το Enyaq, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Skoda, άνοιξε το κεφάλαιο της νέας εποχής της βιώσιμης κινητικότητας με διεθνή επιτυχία.