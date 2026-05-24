Η µουσική ιστορία των Χανίων κατά τον 20ό αιώνα συνδέεται στενά µε τη συνοικία της Σπλάντζιας, έναν από τους σηµαντικότερους κοινωνικούς και πολιτισµικούς πυρήνες της πόλης. Στη γειτονιά αυτή, όπου συνυπήρχαν χριστιανοί, µουσουλµάνοι και αργότερα πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, διαµορφώθηκε ένα ιδιαίτερο µουσικό περιβάλλον µέσα στο οποίο το σαντούρι απέκτησε ξεχωριστή θέση. Οι σαντουριέρηδες της Σπλάντζιας, µε σηµαντικότερους εκπροσώπους τον Λουκά Μπέρτο, τον Αντώνη Παπαµαρκάκη (Τσεσµέ) και τον Γιώργη Χατζηγιώργη, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαµόρφωση της µουσικής ταυτότητας των Χανίων.

Η Σπλάντζια λειτουργούσε ως χώρος καθηµερινής συνάντησης και πολιτισµικής ανταλλαγής. Στα καφενεία, στα Σχοινοπλοκάδικα και στις αυλές της συνοικίας, η µουσική αποτελούσε βασικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον το σαντούρι λειτούργησε ως γέφυρα ανάµεσα στην κρητική µουσική και στις µικρασιατικές επιρροές. Σε αντίθεση µε τη λύρα, που συνδεόταν κυρίως µε την αγροτική κρητική παράδοση, το σαντούρι εξέφραζε έναν πιο αστικό χαρακτήρα, επηρεασµένο από τα καφέ αµάν και τη µουσική κουλτούρα της Σµύρνης και της Κωνσταντινούπολης.

Κεντρική µορφή αυτής της µουσικής πραγµατικότητας υπήρξε ο Λουκάς Μπέρτος. Γεννηµένος στην Αθήνα το 1901, µαθήτευσε κοντά στον οργανοποιό ∆ηµήτριο Μούρτζινο και ειδικεύτηκε στην κατασκευή και επισκευή σαντουριών και κιθαρών. Η εγκατάστασή του στα Χανιά στα τέλη της δεκαετίας του 1920 υπήρξε καθοριστική για τη µουσική ζωή της πόλης. Στη συνοικία της Σπλάντζιας δηµιούργησε οργανοποιείο, το οποίο εξελίχθηκε σε χώρο µουσικής συνάντησης και µαθητείας για νεότερους µουσικούς.

Ιδιαίτερα σηµαντική υπήρξε η συνεργασία του Μπέρτου µε τον λυράρη Νικόλαο Κατσουλάκη ή «Κουφιανό». Μέσα από γλέντια και δηµόσιες εµφανίσεις διαµόρφωσαν ένα νέο ηχητικό ιδίωµα, όπου η λύρα συνυπήρχε δηµιουργικά µε το σαντούρι. Το 1930 συµµετείχαν στις ηχογραφήσεις του «Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου Μέλπως Μερλιέ» για τη γαλλική εταιρεία Pathé, καταγράφοντας δεκαεπτά τραγούδια της κρητικής µουσικής. Την ίδια περίοδο ηχογράφησαν δύο δίσκους για την Pathé και έναν για την Odeon το 1931, ενώ πιθανολογείται ότι ο Μπέρτος συµµετείχε και στις ηχογραφήσεις του «Κουφιανού» στην δισκογραφική εταιρεία Polydor. Οι ηχογραφήσεις αυτές αποτελούν από τα πρώτα τεκµήρια της οργανικής κρητικής µουσικής και αναδεικνύουν τη διείσδυση µικρασιατικών στοιχείων στο χανιώτικο µουσικό ιδίωµα.

Σηµαντικότερος µαθητής του Μπέρτου υπήρξε ο Αντώνης Παπαµαρκάκης ή «Τσεσµές», γιος µικρασιάτη πρόσφυγα από τη Σµύρνη. Μεγαλωµένος στο Κουµ Καπί, σε περιβάλλον όπου συνυπήρχαν η κρητική και η µικρασιατική µουσική παράδοση, έµαθε σαντούρι στο οργανοποιείο του Μπέρτου το οποίο βρισκόταν δίπλα από το ραφείο του πατέρα του. Από νεαρή ηλικία συνεργάστηκε µε τον Κουφιανό και άλλους οργανοπαίχτες σε γάµους, πανηγύρια και µουσικές εκδηλώσεις στα Χανιά και στην ύπαιθρο.

Η σηµαντικότερη συµβολή του Παπαµαρκάκη ήταν οι ηχογραφήσεις που πραγµατοποίησε το 1934 µε τον «Κουφιανό» και τον Σταύρο Μαυροδηµητράκη στο λαούτο για την δισκογραφική εταιρεία Columbia. Οι έξι δίσκοι 78 στροφών της περιόδου αυτής αποτελούν πολύτιµα τεκµήρια της προπολεµικής Χανιώτικης µουσικής. Στις ηχογραφήσεις αυτές το σαντούρι δεν λειτουργεί µόνο συνοδευτικά, αλλά συνοµιλεί ισότιµα µε τη λύρα, αποδίδοντας τόσο κρητικές όσο και µικρασιάτικες µουσικές τεχνοτροπίες.

Ιδιαίτερη παρουσία υπήρξε και ο Γιώργης Χατζηγιώργης, πρόσφυγας από τη Σµύρνη, ο οποίος µετέφερε στα Χανιά αυθεντικά στοιχεία της µικρασιατικής µουσικής παράδοσης. Η µουσική του συνέβαλε στη διάδοση των αστικών λαϊκών τραγουδιών και των µικρασιατικών σκοπών στην Κρήτη, ενώ οι συνεργασίες του µε µουσικούς όπως ο Κουφιανός, ο Γεώργιος Καντέρης, ο Μανώλης Κουρκουνάκης, ο Κώστας Παπαδάκης κ.ά. βοήθησαν στη δηµιουργία πιο σύνθετων µουσικών σχηµάτων.

Η συµβολή των σαντουριέρηδων της Σπλάντζιας υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη της κρητικής µουσικής διότι µέσα από τη δράση τους η µουσική των Χανίων απέκτησε πιο αστικό χαρακτήρα, µεγαλύτερη µελωδική πολυπλοκότητα και νέα εκφραστικά στοιχεία ενώ παράλληλα, οι ηχογραφήσεις τους συνέβαλαν στη διάδοση της χανιώτικης µουσικής πέρα από τα όρια της Κρήτης και διατήρησαν ζωντανό ένα σηµαντικό κοµµάτι της πολιτισµικής µνήµης της πόλης.

* Οι Κώστας Κουρκουνάκης και Ηλίας Βλαµάκης είναι µουσικοί και µέλη του Παραδοσιακού Μουσικού Συλλόγου «Ο Χαρίλαος»