Οι ρίζες δεν ξεχνιούνται στον Αζωγυρέ Σελίνου

Ταξίδεψαν από τη μακρινή Νέα Υόρκη για να βρεθούν στον τόπο των προγόνων τους. Πρόκειται τον Τζον Κοκοζάκη και την όμορφη οικογένειά του, τους οποίους υποδέχτηκε ο Ευτύχιος Αντ. Κουκουτσάκης.

Όπως ο ίδιος αναφέρει, «μπορεί να τους χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα από την Κρήτη, όμως η αγάπη τους για τη γενέτειρα των πατεράδων τους παραμένει ζωντανή και δυνατή.

Η οικογένειά τους αποτελεί κλάδο της μεγάλης οικογένειας των Κουκουτσάκηδων, που πριν από περισσότερα από διακόσια χρόνια άφησε τον Αζωγυρέ και βρέθηκε στον Λίβανο. Από εκεί, οι επόμενες γενιές απλώθηκαν σε διάφορες γωνιές της γης, δημιουργώντας νέες ζωές, χωρίς ποτέ να λησμονήσουν από πού ξεκίνησαν.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που οι απόγονοι των ξενιτεμένων Κουκουτσάκηδων επιστρέφουν στον τόπο τους. Το 2018 μέλη της οικογένειας Κοκοζάκη ταξίδεψαν από τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Λίβανο για να βρεθούν στον Αζωγυρέ και να συμμετάσχουν στο μνημόσυνο που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη, ο οποίος είναι και ο προστάτης των απανταχού Κουκουτσάκηδων. Τότε είχε γίνει και η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συλλόγου της οικογένειας, μας με στόχο οι δεσμοί ανάμεσα στα μέλη της να παραμείνουν άρρηκτοι όπου κι αν βρίσκονται.

Αυτό που με συγκινεί ιδιαίτερα είναι πως αυτοί οι άνθρωποι δεν άφησαν τον χρόνο να σβήσει τη μνήμη ούτε την απόσταση να παγώσει το συναίσθημα. Κρατούν την Κρήτη μέσα στην καρδιά τους, μιλούν στα παιδιά τους για τον τόπο καταγωγής τους και αναζητούν κάθε ευκαιρία να επιστρέψουν στις ρίζες τους. Γιατί μπορεί η ζωή να τους οδήγησε μακριά, όμως το αίμα θυμάται πάντα τον δρόμο της επιστροφής.

Καθίσαμε, μιλήσαμε, ανταλλάξαμε ιστορίες και αναμνήσεις. Μέσα από τις κουβέντες μας ανακαλύψαμε κοινά στοιχεία, οικογενειακές αφηγήσεις και πρόσωπα που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, μας συνέδεαν. Ένιωσα από την πρώτη στιγμή πως δεν είχα απέναντί μου επισκέπτες, αλλά δικούς μου ανθρώπους. Και μέσα σε λίγες ώρες γεννήθηκαν δεσμοί φιλίας και εκτίμησης που είμαι βέβαιος πως θα αντέξουν στον χρόνο.

Ο Αζωγυρές έχει μάθει να αποχαιρετά τους ανθρώπους του όταν ξενιτεύονται. Μα έχει και τη μεγάλη ευλογία να τους βλέπει να επιστρέφουν, έστω και για λίγο, αναζητώντας το χώμα που περπάτησαν οι πρόγονοί τους. Αυτές οι επιστροφές μάς θυμίζουν πως η καταγωγή δεν είναι μια λέξη σε κάποιο έγγραφο· είναι ένα κομμάτι της ψυχής που δεν χάνεται ποτέ.

Αποχαιρετώντας τον Τζον και την οικογένειά του, δεν είπαμε «αντίο», αλλά «εις το επανιδείν». Γιατί ήδη ανυπομονούμε να τους ξαναδούμε να συζητήσουμε ξανά και να μοιραστούμε ιστορίες, χαρές και αναμνήσεις. Η πόρτα και η καρδιά μας θα είναι πάντα ανοιχτές για εκείνους.

Γιατί όσο μακριά κι αν φτάσει ένας Κουκουτσάκης, ένα κομμάτι της ψυχής του θα γυρίζει πάντοτε εδώ, στις ρίζες του».