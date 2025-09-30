Οι προσδοκίες µετριάζονται

Το φαινόµενο του πληθωρισµού βρίσκεται σε έξαρση τα τελευταία χρόνια, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Από τη µια η ενεργειακή κρίση, από την άλλη οι ανατιµήσεις σε τρόφιµα, αγαθά και υπηρεσίες, συνεχίζουν εδώ και καιρό να εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι τιµές των τροφίµων µήνα µε τον µήνα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, γεγονός που… χτυπά κατευθείαν στις τσέπες των καταναλωτών που δέχονται και τις περισσότερες πιέσεις.

Η παρατεταµένη ακρίβεια έχει φέρει απογοήτευση και στην ελληνική κοινωνία, στα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς βλέπουν να διαψεύδονται οι ελπίδες τους για µείωση των τιµών στα προϊόντα των σούπερ µάρκετ και στα προϊόντα ενέργειας, που µάλιστα αναµένονται για ένα ακόµα µήνα να… πάρουν την ανηφόρα. Και “από κοντά” οι τιµές των ενοικίων, που επίσης, τραβούν την ανηφόρα… αλλά και οι φορολογικές υποχρεώσεις, που δεν αφήνουν περιθώρια ανάσας!

Τα αποτυπώµατα είναι βαθιά στην καταναλωτική συµπεριφορά των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον στρέφονται σε φθηνότερες και λιγότερες αγορές και περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για να τα βγάλουν πέρα…. Με τις προσδοκίες ότι κάτι σύντοµα θα αλλάξει όλο και να µετριάζονται.