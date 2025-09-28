Οι προκλήσεις και η προοπτική της γεωθερμίας στην Ελλάδα

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ημερίδα με τίτλο «Γεωενέργεια: Προοπτικές και Προκλήσεις». Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ) και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ). Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δύο βασικοί άξονες της γεωενέργειας -οι υδρογονάνθρακες και η γεωθερμία- με στόχο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των τεχνικών, περιβαλλοντικών και πολιτικών παραμέτρων που καθορίζουν την αξιοποίησή τους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Την έναρξη κήρυξαν ο γενικός διευθυντής της ΕΑΓΜΕ, Διονύσιος Γκούτης, και η πρόεδρος του ΣΕΓ, Μαρία Τζίμα.

Η γεωενέργεια και η ενεργειακή μετάβαση

Στην πρώτη συνεδρία, με θέμα «Γεωενέργεια, Ενεργειακή Μετάβαση και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο», τοποθετήθηκαν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης και ο ευρωβουλευτής Δημήτριος Τσιόδρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Τσάφος τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την έρευνα για κοιτάσματα φυσικού αερίου με γνώμονα το ισοζύγιο κόστους- οφέλους για το κράτος και τους πολίτες. Αναφέρθηκε στη σημαντική αλλαγή του ενεργειακού μίγματος με τη μετάβαση από τον λιγνίτη στις ΑΠΕ, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της γεωθερμίας για το μέλλον.

Ο κ. Μανιάτης έκανε λόγο για ανάγκη νέας εθνικής στρατηγικής, ώστε η αξιοποίηση του ορυκτού και ενεργειακού πλούτου να ενισχύσει τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Τόνισε τη σημασία της διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες και των ανταποδοτικών ωφελημάτων, ενώ επεσήμανε ότι η γεωθερμία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενεργειακή απεξάρτηση, υπό την προϋπόθεση ισχυρών κινήτρων προς τους επενδυτές.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσιόδρας ανέδειξε την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις, ανακοινώνοντας ότι στις αρχές του 2026 θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το «Geothermal Action Plan» για την ανάπτυξη της γεωθερμίας.

Οι προοπτικές των υδρογονανθράκων

Η δεύτερη συνεδρία είχε ως θέμα «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Προοπτικές». Συμμετείχαν οι Αριστοφάνης Στεφάτος (Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΥΕΠ), Δρ. Κατερίνα Σάρδη (CEO και Country Manager της Energean), Αναστάσιος Βλασσόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος HELLENiQ Upstream), Ιωσήφ Αθανασιάδης (ΥΠΕΝ) και ο κ. Δρ. Κωνσταντίνος Νικολάου (Γεωλόγος Πετρελαίων – Ενεργειακός Οικονομολόγος).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ανανεωμένο ενδιαφέρον των επενδυτών, στα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η χώρα από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, αλλά και στις αδυναμίες που μέχρι σήμερα έχουν αναστείλει την ανάπτυξη του τομέα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διαχείριση των παραχωρήσεων έρευνας και παραγωγής και στον ρόλο των υδρογονανθράκων στη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια.

Η γεωθερμία στον ελληνικό χώρο

Η τρίτη συνεδρία, με τίτλο «Γεωθερμική Ενέργεια – Εφαρμογή και Προοπτικές στον Ελλαδικό Χώρο», φιλοξένησε τους Γεώργιο Τσιφουτίδη (ΥΠΕΝ), Απόστολο Αρβανίτη (ΕΑΓΜΕ), Χαράλαμπο Χρυσοχοΐδη (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης) και Ιωάννη Τσακίρη (Δήμος Δυτικής Λέσβου).

Οι ομιλητές ανέδειξαν τους λόγους που η γεωθερμία δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως για ηλεκτροπαραγωγή, παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Παρουσιάστηκαν οι υφιστάμενες εφαρμογές στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Λέσβο, ενώ κοινή θέση αποτέλεσε η ανάγκη για δημιουργία ενός σταθερού χρηματοοικονομικού πλαισίου από την Πολιτεία, που θα δώσει ισχυρά κίνητρα σε επενδυτές και θα επιτρέψει την ουσιαστική ανάπτυξη του γεωθερμικού δυναμικού.

Η συζήτηση στις συνεδρίες συντονίστηκε από τους δημοσιογράφους Ηλία Παλιαλέξη και Λέττα Καλαμαρά.