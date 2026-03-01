Οι προεπαναστατικοί αγώνες των Ελλήνων

29 Μαΐου 1453 η βασιλεύουσα πέφτει στα χέρια των Τούρκων. Η πόλις του Κωνσταντίνου και πρωτεύουσα της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας για 1000 και πλέον χρόνια υποδουλώνεται στους Αγαρηνούς και βυθίζεται στο σκοτάδι ο τότε γνωστός κόσµος.

Ο Ελληνισµός αναγκάζεται να ζήσει σκλάβος σε ένα αλλόθρησκο δυνάστη που δεν σέβεται την προσωπικότητα του ανθρώπου και την προσφορά του ελληνικού πνεύµατος στο παγκόσµιο γίγνεσθαι. Άλλα γνωρίζει ο δυνάστης κατακτητής: τον χειρισµό της χαντζάρας που αφαιρεί ζωές και κεφάλια.

Ο ελληνορθόδοξος πολιτισµός και το ελεύθερο φρόνηµα των ελλήνων µε την βοήθεια του κρυφού σχολειού και τον µύθο του µαρµαρωµένου βασιλιά διατηρεί ζωντανό το όραµα-επιθυµία «πάλι µε χρόνους και καιρούς πάλι δικά µας θα είναι».

Οι θρύλοι και τα όνειρα περνούν από γενιά σε γενιά και αποτελούν το λίπασµα που αυξάνει την επιθυµία του υπόδουλου έλληνα να αποκτήσει την ελευθερία του. Η Ρωµανία και αν εχάθη θα ρθει και πάλι. Ζει και αναπνέει µε την ελπίδα ότι µια µέρα θα αναστηθεί ο µαρµαρωµένος βασιλιάς και προετοιµάζεται για τον σκοπό αυτό. Οργανώνεται, φυσικά, µυστικά και κρυφά, γιατί ο σκληρός κατακτητής δεν λογαριάζει την προσωπική ζωή και µάλιστα ενός έλληνα απίστου, κατ αυτούς.

Ελπίζει ο υπόδουλος ελληνισµός, προσπαθεί και αγωνίζεται. Η Ιστορία έχει καταγράψει αρκετές ένοπλες εξεγέρσεις. Σε αυτές θα αναφερθώ στην συνέχεια. Είναι πολλές, θα γίνει ονοµαστική αναφορά. Οι λεπτοµέρειες θα απαιτούσαν να γραφτούν τόµοι ολόκληροι.

1457-1472.Πρώτη, επίσηµα, καταγεγραµµένη εξέγερση στην Μάνη, το 1457, Ελλήνων κατά Τούρκων από τον Βησαρίωνα.

1466.Αύγουστος.Σηµειώνεται εξέγερση στην Πάτρα υπό τον Μητροπολίτη Πατρών Νεόφυτο.

1479-1481.Σειρά για εκδήλωση επαναστατικής απόπειρας (1479) Ελλήνων από τον Κροκόδειλο Κλαδά στην Μάνη και Θεόδωρο Μπούα στο Άργος και στην Μακεδονία.

1492-1496.

Άλλη µια επαναστατική απόπειρα(1492) Ελλήνων κατά Τούρκων από τον αρχιεπίσκοπο ∆υρραχίου Ανδρέα Παλαιολόγο, Κωνσταντίνο Αριανήτη στην Ήπειρο και Θεσσαλία. Ακολούθησε σφαγή Ελλήνων και λεηλασία της χώρας.

1501.Ελληνική επαναστατική απόπειρα κατά των Τούρκων από ευρωπαίους ηγεµόνες.

1503

Ελληνική επαναστατική απόπειρα κατά των Τούρκων από τον Μάρκο Μασούρο.

1525

Ελληνική επαναστατική απόπειρα κατά των Τούρκων από τον Ιάννο Λάσκαρη.

1531.

Ανακάλυψη της επαναστατικής απόπειρας στη Ρόδο και σφαγή του µητροπολίτη Ευθυµίου και άλλων.

1532.

Επανάσταση στην Πάτρα µε τη βοήθεια του ισπανικού στόλου υπό την ηγεσία του Ανδρέα Ντόρια.

1565

Η φλόγα για ελληνική επαναστατική απόπειρα κατά των Τούρκων ανάβει στην Ήπειρο µε αφορµή το παιδοµάζωµα.

1571.

Ο συµµαχικός στόλος νικά τον Οθωµανικό στόλο στη λεγόµενη ναυµαχία της Ναυπάκτου (7.10.1571) µε αποτέλεσµα οι Έλληνες σε πολλά µέρη να λάβουν θάρρος και να εξεγείρονται µε την υποκίνηση και των δυτικών δυνάµεων. Οι δυτικοί δεν πρόσφεραν ουσιαστική βοήθεια και οι εξεγέρσεις κατανικήθηκαν σε λίγους µήνες. Εξεγέρσεις το 1571 έγιναν στην Ήπειρο, την Μακεδονία(Χαλκιδική, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Αχρίδα, Μπλάτσι, Κατρανίστα) και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από τους Μελισσηνούς ( ο Μακάριος Μητροπολίτης Μονεµβασίας και ο αδελφός του Θεόδωρος). Ακολούθησαν σφαγές στην Παρνασίδα, Μακεδονία, Πελοπόννησο, τον Άθω και στα νησιά. Επανάσταση έγινε και στην Πάτρα υπό την ηγεσία του Παλαιών Πατρών Γερµανού του Α και προκρίτων.

1583.

Τώρα εξεγείρονται οι περιοχές Βόνιτσας- Ξηρόµερου στην Ήπειρο, Αιτωλία, Ακαρνανία από τους Θεόδωρο Μπούα-Γρίβα, Πούλιο ∆ράκο, Μαλάµο.

1596.

Εξεγείρεται η Χιµάρα µε συµµετοχή του Αρχιεπισκόπου Αχρίδας Αθανασίου.

1600.

Η φλόγα της επανάστασης ανάβει από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και Τρίκκης ∆ιονύσιου και τον Μητροπολίτη Φαναρίου Σεραφείµ στη Θεσσαλία.

1609.

Άλλη µια Ελληνική επαναστατική απόπειρα κατά των Τούρκων στην Κύπρο και στη Μάνη.

1611.

Εξέγερση µία ακόµη στην Ήπειρο από τον ∆ιονύσιο το Φιλόσοφο.

1659.

Εξεγείρονται οι κάτοικοι χωριών της Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας µε τη βοήθεια του ενετικού στόλου υπό τον Μοροζίνη. Στο δεύτερο ήµισυ του Μαρτίου καταλαµβάνεται για λίγο η Καλαµάτα. Ηγετικό ρόλο έπαιξαν δυο ιερείς.

1659-1667.Σηµειώνεται ελληνική επαναστατική απόπειρα το 1659 και πάλι στην Μάνη.

1684-1688.

Έκτος Βενετοτουρκικός πόλεµος και κατάληψη Αιτωλοακαρνανίας, Πελοποννήσου και Αθηνών µε αρχηγό τον Φραντζέσκο Μοροζίνι. Στις εχθροπραξίες συµµετείχαν Έλληνες οπλαρχηγοί µε κυριότερο τον Μεϊντάνη στην Ανατολική Στερεά , Θεσσαλία και ∆υτική Μακεδονία.

1696-1699

Ελληνική επαναστατική απόπειρα κατά των Τούρκων, το 1696,από τον Γερακάρη και άλλους.

1705. Επαναστατεί η Ηµαθία από τον αρµατολό Ζήση Καραδήµο για το παιδοµάζωµα.

1716.

Ακολουθεί Ελληνική επαναστατική απόπειρα κατά των Τούρκων στη Μακεδονία(Κοζάνη, Βόιο, Εορδαία, Κιλκίς κά ) υπό τον µητροπολίτη Ζωσιµά Ρούση.

1717.

Το επόµενο έτος Ελληνική επαναστατική απόπειρα στην Ακαρνανία από τον Τσεκούρα

1749.

Ο πόθος της ελευθερίας οδηγεί σε άλλη µια Ελληνική επαναστατική απόπειρα κατά των Τούρκων στη Μακεδονία και στις Βόρειες Σποράδες.

1766-1770.

Έχουµε τα λεγόµενα Ορλωφικά από τους Γ. Παπάζωλη, Π. Μπενάκη, Α Ψαρό, Ν. Φουρτούνη , Σπ και Ι. Μεταξά, Χρ Τρίβα, Στ Γεροδήµο, Σουσµάνη , Κοµνά Τράκα, Μητροµάρα, τους Νοταράδες , Γ. Ζιάκα, Ακ. Χατζηµάτη και Ι. Φλώρο. Προδοσία των Ορλώφ και σφαγές Ελλήνων στην Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα .Οι αδελφοί Ορλώφ έπεισαν την αυτοκράτειρα της Ρωσίας Αικατερίνη Β να βοηθήσει τους Έλληνες να επαναστατήσουν και έστειλε τον ρωσικό στόλο. Οι επαναστάτες στην αρχή είχαν επιτυχίες αρκετές. Η εξέγερση γενικεύθηκε και σε άλλες περιοχές εκτός της Πελοποννήσου όπως στην Κρήτη, Ήπειρο ,στο Μεσολόγγι κά. Οι ρώσοι υποχωρούν και η οθωµανική κυβέρνηση προτείνει την γενική σφαγή των Ελλήνων

1770-1771.

Η λεβεντογέννα Κρήτη εξεγείρεται στα Σφακιά από τον ∆ασκαλογιάννη. Ο οποίος συνελήφθηκε και τον γδάρανε ζωντανό.

1778-1792.

Μετά από λίγα χρόνια ελληνική επαναστατική απόπειρα(1788)από τον Λάµπρο Κατσώνη και Ανδρέα Ανδρούτσο µε ταυτόχρονη εξέγερση σε Βορειοδυτική Μακεδονία (περιοχές Κορεστίων, Περιστερίου, Μοριχόβου)

1806-1807.

Συνέχεια των αγώνων έχουµε την Ελληνική επαναστατική απόπειρα(1806) από τους Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Νικοτσάρα, τους Λαζαίους, Γεώργιο Τζαχίλα, Βασίλειο Ροµφέη, και τον Νικόλαο Τσάµη.

1808.

Τον επόµενο χρόνο τη σκυτάλη για επαναστατική απόπειρα αναλαµβάνουν ο παπα-Ευθύµιος Βλαχάβας , ∆ηµήτριος Βλάχος , ο Νικοτσάρας και οι Λαζαίοι.

1821-1828.

Την 25η Μαρτίου 1821 κηρύσσεται Ελληνική επανάσταση για την «Χριστού την πίστη την Αγία και της Ελλάδος την Ελευθερία» όπως σηµειώνει στα αποµνηµονεύµατά του ο Γέρος του Μοριά Θεόδωρος Κολοκοτρώνης..

Οι σκλαβωµένοι Έλληνες λίγα χρόνια µετά την πτώση της βασιλεύουσας εκδηλώνουν επαναστατική δράση. Στέλνουν ξεκάθαρο µήνυµα : επιθυµούν την ελευθερία τους και θα την διεκδικήσουν µε κάθε αντάλλαγµα. ∆εν αντέχουν τον ζυγό της σκλαβιάς. Από την φύση ελεύθερος και χριστιανός ορθόδοξος ο έλληνας δεν περιµένει τον διαφωτισµό να του διδάξει αδελφότητα, ελευθερία και ισότητα. Είναι έτοιµος να χύσει το αίµα του και να προσφέρει την ζωή του για την ελευθερία του και προπάντων για την θρησκεία του για την ορθοδοξία.

*Ο Παναγιώτης Μυργιώτης είναι µαθηµατικός