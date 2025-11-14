menu
19.9 C
Chania
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣχόλια
Σχόλια

Οι… πραγµατικοί λόγοι των αναφορών σε βάρος του Μ. Κλωνιζάκη

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Οι προσωπικές αναφορές -µε εµφανώς απαξιωτικό τρόπο- του δηµάρχου Χανίων κ. Π. Σηµανδηράκη προς τον κ. Μ. Κλωνιζάκη δεν είχαν να κάνουν φυσικά µε την ερώτηση του τελευταίου για τους συµβασιούχους µηχανικούς που έχουν προσληφθεί µέσω της ∆ΕΠΑΝ στην Πολεοδοµία Χανίων.

Για όποιον παρακολουθεί την πολιτική καθηµερινότητα στη χώρα µας είναι γνωστό πως οι παρατάξεις της Λαϊκής Συσπείρωσης -και όχι µόνο- είναι αντίθετες στη µη πρόσληψη µόνιµου προσωπικού, συµβασιούχων κάθε είδους σε ∆ήµους, υπηρεσίες του δηµοσίου.

Από τη στιγµή όµως που γίνει η πρόσληψη έστω και µε σύµβαση ζητούν την παραµονή τους στη θέση τους και τη µονιµοποίησή τους καθώς υποστηρίζουν ότι καλύπτουν διαρκείς ανάγκες της δηµόσιας διοίκησης.

Πάγια η παραπάνω τακτική των παρατάξεων που πρόσκεινται στο ΚΚΕ, δεν την γνωρίζει ο δήµαρχος Χανίων και οι δηµοτικοί σύµβουλοι της παράταξης του; Αστεία πράγµατα…

Τους πραγµατικούς λόγους της επίθεσης, τους ανέφερε ο κ. ∆ηµήτρης Μακρέας στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Απευθυνόµενος στον κ. Σηµανδηράκη ανέφερε: «Του την έχεις φυλαγµένη θα ‘πρεπε να ντρέπεσαι, επειδή σε “εξέθεσε” στα “Χανιώτικα νέα”» ανέφερε ο δηµ. σύµβουλος.

Πώς (θεωρεί ο δήµαρχος) ότι εξέθεσε ο κ. Κλωνιζάκης τον κ. Σηµανδηράκη; Εκφράζοντας τους προβληµατισµούς του για όσα ο δήµαρχος Χανίων καταµαρτύρησε στην εφηµερίδα που απλά κατέδειξε ότι δεν υπήρξε καµία επίσηµη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφορικά µε τους διαλόγους του µε εµπλεκόµενο στην τελευταία υπόθεση της εγκληµατικής συµµορίας.

Την ίδια εφηµερίδα που τρεις µέρες πριν τις …επίσηµες και …ανεπίσηµες ανακοινώσεις, είχε γράψει (όχι µε “πληροφορίες” και “non paper” αλλά µε δήλωση αξιωµατικών της Αστυνοµίας) ότι στη συγκεκριµένη υπόθεση δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για εµπλοκή πολιτικού ή αυτοδιοικητικού προσώπου.

Άλλη ήταν λοιπόν η αιτία και όχι αυτή που εντέχνως θέλει να περάσει η δηµοτική Aρχή…

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum