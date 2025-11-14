Οι… πραγµατικοί λόγοι των αναφορών σε βάρος του Μ. Κλωνιζάκη

Οι προσωπικές αναφορές -µε εµφανώς απαξιωτικό τρόπο- του δηµάρχου Χανίων κ. Π. Σηµανδηράκη προς τον κ. Μ. Κλωνιζάκη δεν είχαν να κάνουν φυσικά µε την ερώτηση του τελευταίου για τους συµβασιούχους µηχανικούς που έχουν προσληφθεί µέσω της ∆ΕΠΑΝ στην Πολεοδοµία Χανίων.

Για όποιον παρακολουθεί την πολιτική καθηµερινότητα στη χώρα µας είναι γνωστό πως οι παρατάξεις της Λαϊκής Συσπείρωσης -και όχι µόνο- είναι αντίθετες στη µη πρόσληψη µόνιµου προσωπικού, συµβασιούχων κάθε είδους σε ∆ήµους, υπηρεσίες του δηµοσίου.

Από τη στιγµή όµως που γίνει η πρόσληψη έστω και µε σύµβαση ζητούν την παραµονή τους στη θέση τους και τη µονιµοποίησή τους καθώς υποστηρίζουν ότι καλύπτουν διαρκείς ανάγκες της δηµόσιας διοίκησης.

Πάγια η παραπάνω τακτική των παρατάξεων που πρόσκεινται στο ΚΚΕ, δεν την γνωρίζει ο δήµαρχος Χανίων και οι δηµοτικοί σύµβουλοι της παράταξης του; Αστεία πράγµατα…

Τους πραγµατικούς λόγους της επίθεσης, τους ανέφερε ο κ. ∆ηµήτρης Μακρέας στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Απευθυνόµενος στον κ. Σηµανδηράκη ανέφερε: «Του την έχεις φυλαγµένη θα ‘πρεπε να ντρέπεσαι, επειδή σε “εξέθεσε” στα “Χανιώτικα νέα”» ανέφερε ο δηµ. σύµβουλος.

Πώς (θεωρεί ο δήµαρχος) ότι εξέθεσε ο κ. Κλωνιζάκης τον κ. Σηµανδηράκη; Εκφράζοντας τους προβληµατισµούς του για όσα ο δήµαρχος Χανίων καταµαρτύρησε στην εφηµερίδα που απλά κατέδειξε ότι δεν υπήρξε καµία επίσηµη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφορικά µε τους διαλόγους του µε εµπλεκόµενο στην τελευταία υπόθεση της εγκληµατικής συµµορίας.

Την ίδια εφηµερίδα που τρεις µέρες πριν τις …επίσηµες και …ανεπίσηµες ανακοινώσεις, είχε γράψει (όχι µε “πληροφορίες” και “non paper” αλλά µε δήλωση αξιωµατικών της Αστυνοµίας) ότι στη συγκεκριµένη υπόθεση δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για εµπλοκή πολιτικού ή αυτοδιοικητικού προσώπου.

Άλλη ήταν λοιπόν η αιτία και όχι αυτή που εντέχνως θέλει να περάσει η δηµοτική Aρχή…