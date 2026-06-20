Οι παρεμβάσεις στο Σεϊτάν Λιμάνι

Το Σεϊτάν Λιμάνι, ένας από τους πιο ξεχωριστούς φυσικούς προορισμούς των Χανίων, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας στην πρόσβαση. Αντί όμως να προχωρήσουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις βελτίωσης του μονοπατιού, επιλέχθηκε η τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων λόγω κινδύνου κατολισθήσεων. Η επιλογή αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, καθώς παράλληλα έχουν ληφθεί μέτρα που διευκολύνουν την κάθοδο των επισκεπτών. Το ζητούμενο δεν είναι η απαγόρευση, αλλά η προστασία και η ασφαλής πρόσβαση σε έναν τόπο ιδιαίτερης φυσικής αξίας, με λύσεις που θα αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα και όχι απλώς θα τα μεταθέτουν, με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον και στο φυσικό τοπίο. Γ.Η.Κ.