Οι οικονοµικές καταστροφές των κυβερνοεπιθέσεων

Παρά την ισχυρή εικόνα που προβάλλουν πολλές επιχειρήσεις και κράτη για την ψηφιακή τους ωριµότητα, η εποχή των κυβερνοεπιθέσεων αποκαλύπτει πόσο εύθραυστη είναι η παγκόσµια οικονοµία. Μια καλά οργανωµένη επίθεση µπορεί να καταστρέψει δεδοµένα, να σταµατήσει δίκτυα και να επιφέρει τέτοιες διακοπές, ώστε ο κόσµος να αντιµετωπίσει αληθινές οικονοµικές καταστροφές. Παρακάτω εξετάζουµε τις επιπτώσεις αυτών των επιθέσεων, χρησιµοποιώντας ιστορικά παραδείγµατα, θεωρητικό πλαίσιο και προβολές στο µέλλον.

Η έννοια της κυβερνοκλιµάκωσης και η αβεβαιότητα ευθύνης: Σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι κυβερνοεπιθέσεις χαρακτηρίζονται από ασάφεια σχετικά µε το ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση. Η «απόδοση ευθύνης» είναι περίπλοκη. Όταν µια επιχείρηση ή ένας οργανισµός υποστεί κατάρρευση εξαιτίας ενός ιού ή µιας επίθεσης «ransomware», οι αναλυτές χρειάζονται εβδοµάδες ή µήνες για να εντοπίσουν την προέλευση του κακόβουλου λογισµικού. Το γεγονός ότι ο δράστης µπορεί να µείνει άγνωστος θολώνει τη δυνατότητα άµεσης αντίδρασης ή αποτροπής. Παραδοσιακά, ένα φυσικό χτύπηµα είχε σαφή προέλευση και στόχο. Στον κυβερνοχώρο, όµως, ακόµη και η πιθανότητα να πρόκειται για «εγκληµατίες» και όχι για κρατικούς οργανισµούς δηµιουργεί αβεβαιότητα, κάτι που µπορεί να αποθαρρύνει τα θύµατα να απαντήσουν δυναµικά.

Αυτή η αβεβαιότητα ενισχύεται από τη διπλή χρήση των ψηφιακών υποδοµών. Τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται για την εφοδιαστική αλυσίδα, την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή τη λειτουργία ενός νοσοκοµείου, είναι τα ίδια που χρησιµοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Έτσι, µια επίθεση σε ένα δίκτυο εφοδιασµού για να διαταράξει τη µετακίνηση στρατιωτικού υλικού µπορεί να προκαλέσει παράπλευρη απώλεια σε πολιτικά συστήµατα και να έχει άµεσες κοινωνικές επιπτώσεις. Οι συνέπειες δεν είναι ποτέ απολύτως προβλέψιµες καθώς οι διαχειριστές µπορούν να επαναδροµολογήσουν το δίκτυο, ενώ η πλεονάζουσα χωρητικότητα µπορεί να απορροφήσει µέρος της βλάβης. Εάν όµως η διακοπή είναι µαζική – π.χ. πλήρης κατάρρευση ενός δικτύου ηλεκτροδότησης, παρεµβολές σε δορυφορικές επικοινωνίες ή χειραγώγηση συστηµάτων ελέγχου φραγµάτων – τότε οι επιπτώσεις µπορούν να είναι καταστροφικές. Το θύµα µπορεί να αντιµετωπίσει την επίθεση σαν να ήταν φυσική, άρα να κλιµακώσει την απάντησή του στα «παραδοσιακά» πεδία µάχης.

Πώς µεταφράζεται µια κυβερνοεπίθεση σε οικονοµική καταστροφή: Οι επιχειρήσεις και οι κοινωνίες έχουν δοµηθεί πάνω στην άµεση διαθεσιµότητα σχεδόν κάθε ψηφιακής πληροφορίας. Η οικονοµική δραστηριότητα στηρίζεται σε ένα πλέγµα ψηφιακών υπηρεσιών όπως παραγγελίες µέσω διαδικτύου, συστήµατα εφοδιαστικής αλυσίδας, ψηφιακές τράπεζες, υπολογιστικά κέντρα κ.λπ. Όταν αυτά διαταράσσονται, η παραγωγή σταµατά και το εµπόριο διακόπτεται. Ορισµένες επιθέσεις έχουν δώσει ακριβές παράδειγµα:

NotPetya (2017): Η επίθεση «NotPetya» ξεκίνησε από την Ουκρανία αλλά εξαπλώθηκε γρήγορα σε παγκόσµιο επίπεδο. Το κακόβουλο λογισµικό δηµιούργησε χάος, καταστρέφοντας δεδοµένα και καθιστώντας τους υπολογιστές άχρηστους. Η Maersk, ο µεγαλύτερος µεταφορέας εµπορευµατοκιβωτίων στον κόσµο, υπέστη ζηµιά περίπου 300 εκατοµµυρίων δολαρίων και χρειάστηκε εβδοµάδες για να αποκαταστήσει τα συστήµατά της. Η Mondelez, εταιρεία τροφίµων, υπέστη ανάλογες απώλειες. Η επίθεση επιδεικνύει πώς οι ψηφιακές διαταραχές µπορούν να καταστρέψουν µια πολυεθνική εταιρεία – ακόµη και τις πιο καλά προστατευµένες – µε αντίκτυπο στο παγκόσµιο εµπόριο.

WannaCry (2017): Η επίθεση «WannaCry» έπληξε περισσότερους από 200.000 υπολογιστές σε 150 χώρες. Στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (NHS) της Βρετανίας, ιατρικά ραντεβού ακυρώθηκαν, οι υπολογιστές των νοσοκοµείων «πάγωσαν» και ασθενείς µεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκοµεία που λειτουργούσαν. Η άµεση οικονοµική απώλεια έφτασε τα 100 εκατοµµύρια λίρες και η αποκατάσταση κράτησε µήνες. Αν και οι συνέπειες ήταν κυρίως λειτουργικές, η διακοπή των ιατρικών υπηρεσιών ανέδειξε την επικινδυνότητα της εξάρτησης από ψηφιακά συστήµατα. Η απώλεια εµπιστοσύνης στο σύστηµα υγείας µεταφράστηκε σε µακροπρόθεσµο οικονοµικό κόστος.

Colonial Pipeline (2021): Η επίθεση «ransomware» στον αγωγό Colonial στις ΗΠΑ οδήγησε σε διακοπή της µεταφοράς καυσίµων στην ανατολική ακτή. Το «κλείσιµο» του αγωγού προκάλεσε ελλείψεις βενζίνης και πανικό. Οι τιµές στα πρατήρια αυξήθηκαν και πολλοί πολίτες άρχισαν να κάνουν µαζικές προµήθειες. Η οικονοµία επλήγη διπλά: από τη µια, ο ίδιος ο αγωγός έχασε έσοδα και αναγκάστηκε να πληρώσει λύτρα, από την άλλη, οι καταναλωτές πλήρωσαν υψηλότερες τιµές. Το περιστατικό έδειξε την άµεση συσχέτιση µεταξύ κυβερνοεπιθέσεων και πληθωριστικών πιέσεων.

Επίθεση στις εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας (2023): Οι ιταλικές αρχές ανέφεραν ότι κακόβουλο λογισµικό είχε εισχωρήσει στα συστήµατα αυτοµατισµού υδροηλεκτρικών σταθµών. Μολονότι δεν προκάλεσε άµεση ζηµιά, η πιθανότητα να ανοιχτούν τα φράγµατα χωρίς άδεια θα µπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφές. Η επίθεση υπενθύµισε πως τα ενεργειακά συστήµατα είναι ζωτικά και ταυτόχρονα εξαιρετικά ευάλωτα.

Τα παραπάνω παραδείγµατα υπογραµµίζουν ότι οι κυβερνοεπιθέσεις µπορούν να «βραχυκυκλώσουν» την παραγωγή, να προκαλέσουν διακοπές στην ενέργεια ή τον εφοδιασµό και να δηµιουργήσουν πανικό, οδηγώντας σε οικονοµικές απώλειες δισεκατοµµυρίων. Επιπλέον, η αποκατάσταση κατεστραµµένων συστηµάτων είναι χρονοβόρα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διακόψουν ή να επιβραδύνουν την παραγωγή, να επενδύσουν σε νέα µέτρα ασφαλείας, ενώ οι καταναλωτές πληρώνουν για τις επιπτώσεις (αύξηση τιµών, καθυστερήσεις, µειωµένη εµπιστοσύνη). Αν οι επιθέσεις επαναλαµβάνονται, το κόστος σωρεύεται και οι επενδυτές χάνουν την εµπιστοσύνη τους.

Θεωρητικό πλαίσιο και επιπτώσεις στην αποτροπή: Η παραδοσιακή θεωρία κλιµάκωσης περιγράφει την κλιµάκωση ως διαδοχικά στάδια βίας. Η κυβερνοσφαίρα όµως αλλάζει τη σηµασία των σταδίων. Η κλιµάκωση δεν εξαρτάται από το «µέσο» αλλά από τον βαθµό µε τον οποίο µια επίθεση µπορεί να υποβαθµίσει την ικανότητα του αντιπάλου να λειτουργεί. Αν ένα κακόβουλο λογισµικό «τυφλώνει» τα ραντάρ ενός κράτους, ο αντίκτυπος µπορεί να είναι ισοδύναµος µε φυσική καταστροφή των εγκαταστάσεων. Αυτό έχει επιπτώσεις στην αποτροπή. Ένα πυρηνικό κράτος βασίζει τη στρατηγική του στην ικανότητα ανίχνευσης επιθέσεων και στη διατήρηση της επικοινωνίας µε τις δυνάµεις του. Αν οι κυβερνοεπιθέσεις υπονοµεύουν αυτές τις δυνατότητες, τότε το κράτος ίσως αναγκαστεί να προχωρήσει σε προληπτικό πλήγµα ή να αναθέσει τη λήψη αποφάσεων στο αυτόµατο σύστηµα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήµατος. Η κυβερνοαπειλή, εποµένως, αποδυναµώνει τη σταθερότητα που η αποτροπή βασίζεται σε σαφείς «κόκκινες γραµµές».

Ταυτόχρονα, οι ψηφιακές επιθέσεις βοηθούν µικρότερα κράτη ή οργανώσεις να επιτύχουν δυσανάλογα αποτελέσµατα. Με ένα σχετικά µικρό κόστος, µπορούν να πλήξουν την εφοδιαστική αλυσίδα µεγάλων οικονοµιών. Επίσης, µειώνουν την ανάγκη για φυσική παρουσία ή στρατεύµατα. Έτσι, ένα κράτος που παλαιότερα δεν θα µπορούσε να απειλήσει, για παράδειγµα, τις ΗΠΑ, τώρα µπορεί να επιδιώξει πίεση χτυπώντας ψηφιακές υποδοµές.

Κοινωνικο-πολιτικές συνέπειες: Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν πλήττουν µόνο εταιρείες και κρατικές υπηρεσίες· προκαλούν ευρύτερο κοινωνικό σοκ. Στις επιθέσεις NotPetya και WannaCry, ο κόσµος έγινε µάρτυρας της ευαλωτότητας των συστηµάτων υγείας και των µεταφορικών δικτύων. Εξίσου τροµακτικές ήταν οι επιθέσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα της Ουκρανίας. Το 2015, 225.000 κάτοικοι έµειναν χωρίς ρεύµα για ώρες, όταν εισβολείς έκοψαν την παροχή σε τρεις περιοχές. Η διακοπή δεν ήταν µόνο οικονοµική, προκάλεσε ανησυχία και πανικό. Όταν τα σπίτια µένουν χωρίς ρεύµα και οι βιοµηχανίες παγώνουν, η κοινωνική τάξη απειλείται. Έτσι, µια κυβερνοεπίθεση γίνεται εργαλείο στρατηγικής πίεσης καθώς οι κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν εσωτερική δυσαρέσκεια και ενδεχοµένως υποχωρούν σε διεθνείς διαπραγµατεύσεις. Εποµένως, οι οικονοµικές καταστροφές µέσω κυβερνοεπιθέσεων δεν περιορίζονται στα άµεσα κόστη επισκευής και αντικατάστασης· επεκτείνονται στον κοινωνικό ιστό, τη δηµόσια ασφάλεια και, τελικά, την πολιτική σταθερότητα.

Μέτρα αντιµετώπισης και προοπτικές: Η εξάπλωση των ψηφιακών επιθέσεων έχει ωθήσει κυβερνήσεις και εταιρείες να επανεξετάσουν την ασφάλειά τους. Οι υποδοµές πρέπει να σχεδιάζονται µε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα: πλεονασµός, αποκέντρωση συστηµάτων, ισχυρή κρυπτογράφηση, τακτικές ενηµερώσεις και εκπαιδευµένο προσωπικό. Όµως η τεχνολογική άµυνα δεν είναι αρκετή. Απαιτείται διεθνής συνεργασία: συµφωνίες για µη επίθεση σε κρίσιµες υποδοµές, ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισµένες πολιτικές κατά των εγκληµατιών κυβερνοχώρου. Επίσης, οι εταιρείες πρέπει να συµπεριλάβουν το κόστος της πιθανής κυβερνοαπειλής στις επιχειρηµατικές αποφάσεις τους. Η υιοθέτηση ασφάλειας από το στάδιο του σχεδιασµού («security by design») είναι κρίσιµη.

Καθώς οι επιθέσεις γίνονται πιο σύνθετες, η τεχνητή νοηµοσύνη µπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση ασυνήθιστων κινήσεων σε δίκτυα, επιταχύνοντας την ανταπόκριση. Ταυτόχρονα, η ίδια τεχνολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους δράστες, ενισχύοντας τις δυνατότητες τους. Το «αόρατο» χάσµα µεταξύ επίθεσης και άµυνας θα διευρυνθεί. Σε αυτό το περιβάλλον, οι οικονοµίες πρέπει να αναπτύξουν κουλτούρα ανθεκτικότητας: τα στελέχη να προβλέπουν επιθέσεις, να εκπαιδεύουν το προσωπικό και να προετοιµάζουν σχέδια συνέχειας λειτουργίας.

Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν είναι πια µεµονωµένα περιστατικά ή αποκλειστικά αρµοδιότητα µυστικών υπηρεσιών. Έχουν γίνει παράγοντας που διαµορφώνει την παγκόσµια οικονοµική πραγµατικότητα. Μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές ισοδύναµες µε φυσικές καταστροφές καθώς µπορούν να διακόψουν την παραγωγή, να καταστρέψουν την εµπιστοσύνη και να οδηγήσουν σε οικονοµικούς κινδύνους σε παγκόσµιο επίπεδο. Το κόστος µιας επίθεσης δεν είναι µόνο τα λύτρα ή η αντικατάσταση εξοπλισµού, αλλά είναι η αβεβαιότητα που δηµιουργούν στα συστήµατα αγοράς, η απώλεια εµπιστοσύνης και η κοινωνική αναταραχή που επιφέρουν.

Ο κόσµος καλείται να αναγνωρίσει ότι τα ψηφιακά σύνορα είναι όσο σηµαντικά είναι και τα φυσικά. Για την Ελλάδα, όπως και για τις άλλες χώρες, χρειάζεται εθνική στρατηγική κυβερνοασφάλειας, επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό, και ενίσχυση της συνεργασίας µε διεθνείς οργανισµούς. Η πρόκληση δεν είναι απλώς τεχνική, αλλά και πολιτική και κοινωνική. Η κλιµάκωση στον κυβερνοχώρο µας δείχνει ότι το πρώτο χτύπηµα µπορεί να φτάσει παντού ταυτόχρονα, εποµένως η επιβίωση και η ευηµερία θα εξαρτηθούν από την ανθεκτικότητα περισσότερο παρά από την απόσταση.

*Ο Γιώργος Ατσαλάκης είναι oικονοµολόγος, αναπληρωτής καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Εργαστήριο Επιστηµονικών ∆εδοµένων