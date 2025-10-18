Οι οικογένειες

«Είναι η µοίρα των διαλυµένων οικογενειών να βρίσκονται

µόνο στις κηδείες».

Μ. Οντιάρ

Σε ένα κόσµο που διαλύεται, για να δηµιουργηθεί ένας καινούργιος, πιο όµορφος και πιο αληθινός, η οικογένεια θα διαδραµατίσει ένα σπουδαίο ρόλο, όπως άλλωστε συνέβαινε

σε όλες τις περιόδους αυτού του κόσµου. Μέχρι σήµερα, αλλά περισσότερο έντονα τις τελευταίες δεκαετίες, η οικογένεια έχει εντελώς χάσει το ρόλο της, έχει χάσει την πραγµατική της υπόσταση και έχει αντικατασταθεί από µια µηχανή συµφερόντων η οποία όταν αποτελεί λύση για όλα τα µέλη -πράγµα σπάνιο- υφίσταται µόνο σαν οργανισµός και όχι µε την πραγµατική έννοια της. Ο ανταγωνισµός, οι ανθρώπινες αδυναµίες, τα προβλήµατα που προκύπτουν από την αίσθηση της απληστίας, της αδιαφορίας, της ζήλιας και της έλλειψης ενσυναίσθησης, έχει δηµιουργήσει ένα τροµακτικό κλοιό τον οποίο τυγχάνει να ονοµάζουµε οικογένεια. Ενας θεσµός ο οποίος καταδυναστεύει, αρρωσταίνει, βλάπτει ανεπανόρθωτα, ψυχικά και σωµατικά, τα µέλη του και τις περισσότερες φορές χωρίς διέξοδο, για να έρθει να συνεχιστεί στην επόµενη γενιά.

Ετσι λοιπόν µεγάλωναν και µεγαλώνουν γενιές παιδιών τα οποία καταλήγουν ‘’άρρωστοι’’ ενήλικες γεµάτοι τραύµατα, που κληρονοµούν στα δικά τους παιδιά και ούτω καθ’ εξής.

Στην πορεία λίγοι είναι εκείνοι που θα αναγνωρίσουν την δυστροπία, την δυσκολία, το ανεπανόρθωτο της κατάστασης και θα προσπαθήσουν να θεραπεύσουν πρώτα τον εαυτό τους και στη συνέχεια να βοηθήσουν τους υπολοίπους. Η ζωή προχωρά λοιπόν, τα λάθη µένουν ατιµώρητα, οι ενοχές και οι τύψεις γίνονται ένας τεράστιος σωρός στο µυαλό και στην καρδιά των ανθρώπων και η παρηγοριά τους είναι οι λίγες στιγµές χαρούµενης οικογενειακής συνεύρεσης, που τυχαίνει να τους µπερδεύουν και να τους κάνουν να πιστεύουν ότι ανήκουν κάπου και ότι όλα θα διορθωθούν. Οµως τίποτα ποτέ δεν διορθώνεται. Η ανισότητα, η µικροψυχία, η αδυναµία να αγαπήσουν πραγµατικά πρώτα οι γονείς τα παιδιά τους και ύστερα τα παιδιά τους συνανθρώπους τους, είναι η µόνη αλήθεια. Η οικογένεια δεν οδηγεί τα µέλη της µε οδηγό την αγάπη γιατί απλά δεν αναγνωρίζει σαν το µόνο ουσιώδες και απαραίτητο συστατικό ύπαρξης της την αγάπη. Μόνο ο

έλεγχος, η ιδιοκτησία, οι δεδοµένες σχέσεις και το ακαταδίωκτο των γονιών είναι αυτά που στις µέρες µας χαρακτηρίζουν τις περισσότερες οικογένειες. Οµως δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Οι σχέσεις δεν είναι και ούτε θα έπρεπε να είναι ποτέ δεδοµένες. Οι µόνες δεδοµένες σχέσεις είναι οι σχέσεις αγάπης και είναι οι µόνες σχέσεις για τις οποίες πρέπει να προσπαθήσει και να αγωνιστεί κανείς για να υπάρχουν στη ζωή του. Επειδή πάντα ο κανόνας επιβεβαιώνεται από τις εξαιρέσεις του, έτσι κι εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες είναι πολύ λίγες και είναι πράγµατι τυχεροί όσοι ανήκουν σε αυτές. Και εάν µας φαντάζει δύσκολο να βλέπουµε οικογένειες να διαλύονται κάθε µέρα, ίσως είναι ακόµα πιο δύσκολο να ζουν οι άνθρωποι κάτω από συνθήκες τροµοκρατίας, κακοποίησης, φόβου και ψυχολογικού πολέµου µόνο και µόνο για να ανήκουν κάπου.