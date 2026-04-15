Οι νοτιάδες έλιωσαν τα χιόνια στα ορεινά της Κρήτης

» Μέσα σε λίγες µέρες µειώθηκε κατά 50% η χιονοκάλυψη

Το απότοµο λιώσιµο του χιονιού στους ορεινούς όγκους της Κρήτης έφεραν οι νοτιάδες των τελευταίων ηµερών και η αφρικανική σκόνη που “κουβαλούσαν”. Είναι χαρακτηριστικό πως σε σύγκριση µε τα τέλη Μαρτίου δηλαδή µόλις πριν από 15 ηµέρες µειώθηκε σε ποσοστό περισσότερο του 50% η χιονοσκέπαση στα Λευκά Όρη.

1 από 4

Ο επικεφαλής της ερευνητικής οµάδας και κύριος ερευνητής του “ Ινστιτούτου Ελιάς- ΕΛΓΟ ∆ήµητρα” ∆ρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς , µας παρουσίασε τα στοιχεία που προέρχονται από δορυφόρο και αποτυπώνουν την κατάσταση.

«Με βάση τη συγκριτική δορυφορική-ρανταρική απεικόνιση Sentinel-1 της 26ης Μαρτίου και της 13ης Απριλίου 2026, προκύπτει σαφής υποχώρηση της χιονοκάλυψης στους ορεινούς όγκους της Κρήτης, µετά και το επεισόδιο νοτιάδων και αφρικανικής σκόνης που επιτάχυνε την τήξη. Η εκτίµηση είναι ηµιποσοτική και δεν αποτελεί πλήρη επιχειρησιακή χαρτογράφηση, ωστόσο δείχνει ότι στα Λευκά Όρη η χιονοκάλυψη έχει µειωθεί, σε σύγκριση µε την 26η Μαρτίου, περίπου κατά 50–60%, στον Ψηλορείτη κατά 70–80%, ενώ στα Λασιθιώτικα βουνά έχει πλέον σχεδόν εκλείψει» λέει ο επιστήµονας.

Με όρους εµβαδού, αυτό αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε:

• 80–100 km² στα Λευκά Όρη από 200 km² στα τέλη Μαρτίου.

• 20–35 km², στον Ψηλορείτη, από 115 km² .

• Υπολειµµατική µόνο χιονοκάλυψη στα Λασιθιώτικα βουνά.

Σύµφωνα µε τον κ. Κουργιαλά «για το διάστηµα από 26/3 έως 13/4, δηλαδή σε 18 ηµέρες, στα Λευκά Όρη η χιονοκάλυψη εκτιµάται ότι µειώθηκε από περίπου 200 km² σε 80–100 km², που αντιστοιχεί σε µέσο ρυθµό υποχώρησης της τάξης των 5,5–6,5 km²/ηµέρα. Στον Ψηλορείτη η µείωση εκτιµάται από περίπου 115 km² σε 20–35 km², δηλαδή περίπου 4,5–5,3 km²/ηµέρα, ενώ στα Λασιθιώτικα βουνά έχουµε πλέον περάσει σε υπολειµµατική χιονοκάλυψη.»

ΝΟΤΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΚΟΝΗ

Η µεγάλη µείωση της χιονοκάλυψης από τα τέλη Μαρτίου έως τα µέσα Απριλίου συνδέεται όπως επισηµαίνει ο ερευνητής του “Ινστιτούτου Ελιάς- ΕΛΓΟ ∆ήµητρα” «µε το πρόσφατο επεισόδιο νοτιάδων και αφρικανικής σκόνης, που επιτάχυνε την τήξη. Οι θερµές αέριες µάζες ανέβασαν τη θερµοκρασία στα ορεινά, ενώ η σκόνη πάνω στο χιόνι µείωσε την ανακλαστικότητά του, µε αποτέλεσµα να απορροφά περισσότερη ηλιακή ενέργεια και να λιώνει ταχύτερα. Αν δεν µεσολαβήσει νέο ψυχρό επεισόδιο, στον Ψηλορείτη τα χιόνια αναµένεται να περιοριστούν σε ελάχιστα υπολείµµατα µέχρι τα τέλη Απριλίου, ενώ στα Λευκά Όρη είναι πιθανόν να διατηρηθούν χιονοσκεπείς πυρήνες έως τα τέλη Απριλίου ή και τις αρχές Μαΐου, τοπικά και αργότερα στις πιο υψηλές και σκιασµένες θέσεις. Στις συγκεκριµένες τρισδιάστατες δορυφορικές απεικονίσεις, οι σκούρες µπλε έως µαύρες αποχρώσεις αντιστοιχούν, στη συγκεκριµένη επεξεργασία, στις ζώνες χιονοκάλυψης. Το βασικό πλεονέκτηµα των δεδοµένων Sentinel-1 είναι ότι πρόκειται για ραντάρ, εποµένως µπορούν να παρακολουθούν αξιόπιστα τη χιονοκάλυψη ακόµη και όταν υπάρχει νέφωση, αφρικανική σκόνη ή περιορισµένη ορατότητα. Σε αντίθεση µε τους οπτικούς Sentinel-2, που είναι πολύ χρήσιµοι όταν ο ουρανός είναι καθαρός, οι Sentinel-1 εξασφαλίζουν συνεχή παρατήρηση ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.»

«ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΜΕΝΕ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ…»

Ρωτήσαµε τον κ. Κουργιαλά για τα καιρικά φαινόµενα των επόµενων ηµερών: «Άλλη χιονιά δεν θα έχουµε, υπάρχει περίπτωση να σηµειωθούν ορισµένες βροχοπτώσεις αλλά δεν θα πέσουν οι θερµοκρασίες. Θα συνεχιστεί η ανοιξιάτικη πορεία των θερµοκρασιών και αν ρίξει κάποια βροχή θα είναι λασποβροχή ειδικά αυτές τις ηµέρες που επανεµφανίζεται η Αφρικανική σκόνη.»

Πάντως το ότι το χιόνι δεν θα µείνει για µεγάλο χρονικό διάστηµα στα ορεινά της Κρήτης, δεν είναι θετικό στοιχείο. « Θα ήταν καλύτερο να έµενε περισσότερο , δεν χάνεται, λιώνει και πηγαίνει στα καρστικά πετρώµατα, στις πηγές. Ένας , µέρος του εξατµίζεται βέβαια και χάνεται στην ατµόσφαιρα και παίζει και αυτό το ρόλο του» εξηγεί ο ερευνητής και προσθέτει ότι: « Ήταν καλό το ότι χιόνισε, θα ήταν καλύτερο να έµενε µέχρι τις αρχές Ιουνίου το χιόνι στα βουνά, να λιώνει σιγά-σιγά και να εµπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς. »