Οι νέοι αντιδήμαρχοι σε Γαύδο και Κίσσαμο

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι για Γαύδο και Κίσσαμο με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου 2022028

ΣΤΗ ΓΑΥΔΟ

Με απόφαση της δημάρχου Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου, με θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028. Το νέο σχήμα αποτελείται από τρεις έμμισθους και έναν άμισθο αντιδήμαρχο, στους οποίους μεταβιβάζονται συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ειδικότερα, ο έμμισθος αντιδήμαρχος Ελευθέριος Λουγιάκης αναλαμβάνει την Καθαριότητα και το Περιβάλλον, με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν την ευθύνη της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, τη διαχείριση των αποβλήτων, τη συντήρηση του δημοτικού εξοπλισμού, τη λειτουργία των γεννητριών και του ελικοδρομίου, τη διαχείριση καυσίμων και οχημάτων, τον συντονισμό της πολιτικής προστασίας, την επίβλεψη του προσωπικού, καθώς και τα ζητήματα αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων. Παράλληλα, ορίζεται αναπληρωτής της δημάρχου σε περίπτωση απουσίας της.

Ο έμμισθος αντιδήμαρχος Σταύρος Μαραβελάκης αναλαμβάνει τα οικονομικά θέματα του Δήμου, με ευθύνη για τις προσόδους, τα δημοτικά τέλη, τη δημοτική περιουσία, τον προϋπολογισμό, τις δαπάνες, τις προμήθειες, το λογιστήριο, το ταμείο και τη διαχείριση υλικών, ενώ έχει επίσης την αρμοδιότητα έγκρισης των δαπανών και εκπροσωπεί τη δήμαρχο στις διάφορες Aρχές.

Στον έμμισθο αντιδήμαρχο Γεώργιο Μπαλαμπάκη ανατίθενται τα Τεχνικά Έργα, η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και της συνεργασίας με τεχνικές υπηρεσίες, η εποπτεία έργων οδοποιίας, κτηριακών και ηλεκτροφωτισμού, η συνδρομή στον τομέα της καθαριότητας και της μεταφοράς απορριμμάτων προς τη ΔΕΔΙΣΑ, καθώς και η ευθύνη για το γραφείο κίνησης, την ύδρευση και τον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου.

Άμισθος αντιδήμαρχος ορίζεται ο Εμμανουήλ Τσιγωνάκης, ο οποίος αναπληρώνει επικουρικά τη δήμαρχο στο νησί και συνεπικουρεί τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Περιβάλλοντος σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, όταν η δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ασκεί ο αντιδήμαρχος Σταύρος Μαραβελάκης και, σε περίπτωση δικού του κωλύματος, ο Ελευθέριος Λουγιάκης.

ΣΤΗΝ ΚΙΣΣΑΜΟ

Με νέο σχήμα πέντε αντιδημάρχων θα συνεχίσει να λειτουργεί η δημοτική αρχή Κισσάμου, μετά την απόφαση του δημάρχου Γιώργου Μυλωνάκη για τον ορισμό τεσσάρων έμμισθων και ενός άμισθου αντιδημάρχου, με θητεία από την 1η Ιουλίου 2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Παράλληλα, καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο καθένας στους επιμέρους τομείς ευθύνης του Δήμου.

Συγκεκριμένα, έμμισθος αντιδήμαρχος ορίζεται ο Ιωάννης Κελαϊδής, ο οποίος αναλαμβάνει τα θέματα αθλητισμού, αθλητικών εγκαταστάσεων και νεολαίας, την κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη, τη λειτουργία και εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας, τη λειτουργία και ασφάλεια των παιδικών χαρών, το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ο Γεώργιος Σκορδυλάκης αναλαμβάνει την ευθύνη της υπηρεσίας καθαριότητας, τη λειτουργία και συντήρηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), τα θέματα ανακύκλωσης, τον συντονισμό του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας, το γραφείο κίνησης, τα καύσιμα και τη συντήρηση του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και τη διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

Στον Γεώργιο Καρτσωνάκη μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν τις υπηρεσίες ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, καθώς και τη διαχείριση και συντήρηση των αντίστοιχων δικτύων και αντλιοστασίων.

Ο Γεώργιος Μακράκης αναλαμβάνει τους τομείς πολιτισμού και τουρισμού, την οργάνωση και προετοιμασία της τουριστικής προβολής του Δήμου, την ανάδειξη πολιτιστικών και πεζοπορικών διαδρομών, ενώ ορίζεται και κατά τόπον αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ιναχωρίου, με αρμοδιότητα τη γενική εποπτεία όλων των θεμάτων της περιοχής σε συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες και τους προέδρους των κοινοτήτων.

Άμισθος αντιδήμαρχος ορίζεται ο Βασίλειος Γλαμπεδάκης, ο οποίος αναλαμβάνει τα θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης, τη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου και την επικοινωνία και συνεργασία για τα ζητήματα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Κισσάμου.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής του δημάρχου ο Ιωάννης Κελαϊδής και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο άμισθος αντιδήμαρχος Βασίλειος Γλαμπεδάκης.