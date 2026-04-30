Οι νεανίδες του ΟΦΗ θέλουν να ξαναγράψουν ιστορία

Οι Νεάνιδες του ΟΦΗ, στο Final 4, που διεξήχθη πέρσι στο Ηράκλειο, κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα, γράφοντας ιστορία.

Και φέτος όμως, στο Final 4, που διεξάγεται στην Θεσσαλονίκη (1-3 Μαίου), θέλουν να επαναλάβουν τον άθλο τους, για μια θέση στο βάθρο.

Οπως ανακοινώθηκε, στο κλειστό γυμναστήριο της Πολίχνης, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες, μεταξύ των τεσσάρων καλύτερων ομάδων της χώρας, θα αναμετρηθούν ο ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός, ο Πήγασος Πολίχνης και η Ελπίδα Αμπελοκήπων.

Ο προπονητής του ΟΦΗ Νίκος Προύφας, μιλώντας για τα παιχνίδια, ανέφερε ότι “στόχος μας είναι το μετάλλιο. Είναι πολύ σημαντικό ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι Νεάνιδες μας είναι στις 4 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Θα είναι ακόμη πιο σημαντικό, να ανέβουμε ξανά στο βάθρο. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εχουμε την εμπειρία και την ποιότητα σαν ομάδα. Πιστεύω πολύ στα κορίτσια μας και είμαι πολύ περήφανος για αυτές” ανέφερε ο προπονητής του ΟΦΗ.

Πρώτος αντίπαλος των κοριτσιών ΟΦΗ, στο ΔΑΚ Πολίχνης, ο Ολυμπιακός, την Πρωτομαγιά (Παρασκευή, 1/5, 17.00).

Ακολουθεί το παιχνίδι με τον Πήγασο Πολίχνης (Σάββατο 2/5, 20.00) και τελευταίο παιχνίδι την Κυριακή (3/5, 15.00) με την Ελπίδα Αμπελοκήπων.

Όλοι οι αγώνες, θα μεταδοθούν σε live streaming.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:

Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

17.00: Ο.Φ.Η. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Διαιτητές: Αβραμίδης, Τσιούλα, Παρατηρητής: Γεωργιάδης.

20.00: Πήγασος Πολίχνης – Α.Σ. Ελπίς Διαιτητές: Τοσουνίδης, Δρανίτσας, Παρατηρητής: Γεωργιάδης.

Σάββατο 2 Μαΐου 2026

17.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Σ. Ελπίς 20.00: Ο.Φ.Η. – Πήγασος Πολίχνης

Κυριακή 3 Μαΐου 2026

15.00: Α.Σ. Ελπίς – Ο.Φ.Η. 17.00: Πήγασος Πολίχνης – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

ΡΟΣΤΕΡ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2025-2026

4. ΤΖΩΡΤΑ ΣΑΒΒΙΝΑ, 2009, 1,66, ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ (ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ).

18. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΕΥΗ 2008, 1,82, ΑΚΡΑΙΑ (ΝΕΑΝΙΔΩΝ).

1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 2009 1,80 ΑΚΡΑΙΑ (ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ).

4. ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2009 1,82, ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ (ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ).

15. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 2007 1,76, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ (ΝΕΑΝΙΔΩΝ). 13. ΠΙΤΣΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 2008 1,78, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ (ΝΕΑΝΙΔΩΝ).

20. ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2007 1,67, LIBERO (ΝΕΑΝΙΔΩΝ).

7. ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΜΜΕΛΕΙΑ 2010 1,75, ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ (ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ).

12. ΒΥΝΙΧΑΚΗ ΝΑΝΣΥ 2009 1,65, ΑΚΡΑΙΑ (ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ).

11. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΣΥΛΙΑ 2008 1,70, ΑΚΡΑΙΑ (ΝΕΑΝΙΔΩΝ).

8. ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 2009 1,77, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, (ΝΕΑΝΙΔΩΝ- ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ). 5. ΚΟΥΖΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ 2009 1,78, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ (ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ).

14. ΣΤΑΥΡΙΔΗ BIKΤΩΡΙΑ 2010 1,75, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, (ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ).

9. ΠΡΟΥΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 1,65, LIBERO (ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ).

3. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΙΛΒΙΑ 2009 1,61, LIBERO (ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) .

10. ΜΠΙΝΙΧΑΚΗ ΕΥΑ 2011 1,69, ΑΚΡΑΙΑ, (ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ/ . ΠΑΓΚΟΡΑΣ).

17. ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 2011 1,66, ΑΚΡΑΙΑ (ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ/ ΠΑΓΚΟΡΑΣ).

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΥΦΑΣ.

ΒΟΗΘΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΖΙΩΤΗΣ.

ΕΦΟΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ.