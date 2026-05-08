Οι μάχες που δίνουμε

«Αυτός που αγωνίζεται µπορεί να χάσει, όµως αυτός που δεν αγωνίζεται έχει

ήδη χάσει».

Μπέρτολτ Μπρέχτ

Κάθε µέρα δίνουµε µάχες. Μικρές µάχες και µεγάλες, εξωτερικές και εσωτερικές. Μάχες που είναι καταδικασµένες να χαθούν, κι άλλες που είναι προορισµένες να κερδηθούν. Καµία όµως από αυτές τις µάχες, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσµα που φέρνουν, δεν πάει χαµένη. Κάθε µάχη ορίζει και καθορίζει το ποιοι είµαστε.

Με το πέρασµα των χρόνων µαθαίνουµε να δίνουµε µάχες εκεί που αξίζει να πολεµήσουµε και να µην αναλωνόµαστε σε καταστάσεις ή ανθρώπους που δεν µπορούν να αλλάξουν. Αυτό γίνεται γιατί οι εµπειρίες της ζωής µας, τα µαθήµατα και η µελέτη του περιβάλλοντος µας µας κάνει λίγο πιο σοφούς, λίγο πιο επιλεκτικούς και λίγο λιγότερο εγωιστές. ∆υστυχώς βέβαια, αυτό δεν ισχύει

για όλους τους ανθρώπους αφού ένα µεγάλο ποσοστό, ότι κι αν συµβεί στη ζωή τους, συνεχίζουν να υπερασπίζονται και να βαδίζουν στον αρχικό δρόµο του εγωισµού. Μέσα από τη διαδικασία µιας µάχης που αφορά είτε στις σχέσεις µας, είτε στον προσωπικό µας χώρο, είτε στη δουλεία µας, είτε στην υγεία µας, θα πρέπει να ξέρουµε ότι, όσο σκληρό κι αν είναι αυτό που µας δόθηκε να περάσουµε, τόσο πιο ξεκάθαρο είναι και αυτό που θα καθορίσει το ποιοι είµαστε.

Η ανθεκτικότητα µας, η πίστη µας, που όταν κλονίζεται γίνεται πιο δυνατή, η αγάπη µας, που όσο περισσότερο πληγώνεται τόσο δυναµώνει, όλα αυτά αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν τη δύναµη µας, το χαρακτήρα µας, το ήθος και την εξέλιξη µας.

Η νίκη ή η ήττα µας και το πως διαλέγουµε να την αντιµετωπίσουµε, είναι και το πιο σηµαντικό κοµµάτι για την εξέλιξη µας. Οσο τα πράγµατα είναι καλά στη ζωή µας, µπορούµε να είµαστε χαρούµενοι, αγαπηµένοι µε όλους, ήρεµοι και ισορροπηµένοι. Τι γίνεται όµως µόλις κάτι πάει πολύ στραβά, µόλις µια αναποδιά µας χτυπήσει την πόρτα εκεί που δεν το περιµέναµε; Τότε µπαίνουµε στο πεδίο της µάχης µε µοναδικό όπλο το χαρακτήρα µας, τα πιστεύω µας και

την δύναµη της ψυχή µας. Εάν όλα αυτά ήταν καλά κάτω από τις συνθήκες που µέχρι τώρα ζούσαµε, αλλά αλλάζουν µέσα από τη προσπάθεια που θα χρειαστεί να κάνουµε για να πολεµήσουµε, τότε θα ανακαλύψουµε ξαφνικά, ότι δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τον ίδιο µας τον εαυτό. Γιατί ένας άνθρωπος έντιµος, στην πρώτη δυσκολία δεν θα γίνει ανήθικος, ούτε ένας άνθρωπος που πραγµατικά αγαπά και σέβεται τους συνανθρώπους του δεν θα γίνει εκδικητικός και επικίνδυνος. Εάν κάτι τέτοιο συµβεί, σηµαίνει ότι ποτέ δεν ήταν ο άνθρωπος

που και ο ίδιος νόµιζε πως ήταν, αλλά ούτε και ο άνθρωπος που έβλεπαν οι άλλοι.

Η ιστορία µας λοιπόν, αρχίζει από εκείνη τη µέρα που µια µάχη θα ξεσκεπάσει τον αληθινό µας εαυτό και από εκείνη τη στιγµή αρχίζουµε να ζούµε συνειδητά και αληθινά. Ένα µεγάλο κοµµάτι της αυτογνωσίας µας κρύβεται µέσα στις µάχες που δίνουµε, γιατί µέσα από αυτές αναγκαζόµαστε να δούµε τον εαυτό µας µε τον πιο σκληρό αλλά και καθαρό τροπο. Η επιλογή είναι και ήταν πάντοτε δική µας.