Οι κτηνοτρόφοι και το London School of Economics!

«Πριν από 20 χρόνια το γάλα το πουλούσαµε 1 ευρώ το κιλό. Η ζωοτροφή είχε 10 ευρώ η καλύτερη ποιότητα και ο καταναλωτής αγόραζε τη γραβιέρα 9-10 ευρώ το κιλό. Σήµερα, το γάλα πάλι το πουλάµε από 0,90 έως 1 ευρώ το κιλό, οι ζωοτροφές έχουν πάει στα 17 ευρώ, το πετρέλαιο έχει διπλασιαστεί, όλα τα αγροεφόδια το ίδιο και ο καταναλωτής παίρνει τη γραβιέρα από το super market στα 15 ευρώ. Και πες µου εσύ ποιος είναι ο χαµένος;», µας έλεγε κτηνοτρόφος στο µπλόκο στο ΒΟΑΚ. ∆εν χρειάζεται να έχεις τη µνήµη ελέφαντα για να θυµηθείς πως σε ό,τι αφορά τα νούµερα, έχει δίκιο ο συνοµιλητής µας, ούτε να έχεις δίπλωµα του London School of Economics για να αντιληφθείς ότι µε αυτές τις συνθήκες…δεν µπορεί να επιβιώσει!