Οι Κρητικοί του Πειραιά τίμησαν την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Μόλις ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης, το Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, άνοιξε ξανά τις πύλες του, για να υποδεχτεί την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία με αφορμή τη συμπλήρωση 85 χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης, διοργάνωσε και πραγματοποίησε μεγάλη εκδήλωση, την Κυριακή 17 Μαΐου 2026.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «το αφιέρωμα στις ηρωικές εκείνες στιγμές, περιλάμβανε αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων, μαντινάδες, χορούς και τραγούδια, από όλες τις καλλιτεχνικές ομάδες του Συλλόγου και μεγάλη συναυλία με τον Κρητικό καλλιτέχνη, Νίκο Ζωιδάκη.

Με φόντο τον Σαρωνικό και το ηλιοβασίλεμα, η εκδήλωση ξεκίνησε με τις σειρήνες του πολέμου και τους ήχους των βομβαρδισμών, οι οποίοι αντήχησαν δυνατά, αναβιώνοντας την αποφράδα εκείνη ημέρα, κατά την οποία πλήθος αλεξιπτωτιστών, αποβιβάστηκε από αέρος στη Μεγαλόνησο, γεμίζοντας τρόμο και απόγνωση τους κατοίκους της. Οι μαθητές των χορευτικών ομάδων, υπό τη φωνή της Αντιπροέδρου Α.-Μ. Ντουντουνάκη, η οποία επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκδήλωση, κατέβηκαν τις σκάλες του εμβληματικού θεάτρου, κρατώντας τα λάβαρα του Συλλόγου και στη συνέχεια ανέβηκαν με περηφάνια στην σκηνή, αναπαριστώντας με αυτόν τον τρόπο, όλο το χρονικό της Μάχης της Κρήτης-από την πρώτη ημέρα των επιχειρήσεων της Ναζιστικής Γερμανίας, έως την κατάληψη του νησιού και την πολυπόθητη απελευθέρωσή του. Αμέσως μετά, ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο, ύψωσαν τη σημαία στον πειραϊκό ουρανό, δίνοντας την υπόσχεση, πως η ιστορία και οι αξίες που τους παρέδωσαν οι πρόγονοί τους, δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των ηρώων, από τον Αιδεσιμολογιώτατο π. Χρήστο Τζανιδάκη, επίτιμο Πρόεδρο της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», καθώς και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Αδελφότητας κ. Θ. Τσόντο.

Έπειτα, πατριωτικά τραγούδια από τη «Μουσική Συντροφιά» του Συλλόγου, πλημμύρισαν το Βεάκειο, υπό τους ήχους των παραδοσιακών οργάνων του Δασκάλου της λύρας Θ. Ποθουλάκη και των μαθητών του, ενώ ακολούθησαν ξεχασμένοι κρητικοί χοροί.

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης, ολοκληρώθηκε με έναν ύμνο αφιερωμένο στο σωματείο, που συνέβαλε ουσιαστικά σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας μας, ξεδιπλώνοντας την ιστορία του, από την πρώτη ημέρα ίδρυσής του μέχρι σήμερα, μαζί με ένα πανό ειδικά σχεδιασμένο για τη Μάχη της Κρήτης.

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του Προέδρου της Αδελφότητας, ο οποίος έκανε μια σύντομη αναφορά στα ιστορικά γεγονότα της εποχής και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης και λαμβάνοντας το λόγο, δεν αναφέρθηκε μόνο στον ηρωισμό των «γενναίων εκείνων», αλλά και στην «ΟΜΟΝΟΙΑ» του σήμερα, λέγοντας ότι αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για τον Πειραιά.

Αμέσως μετά, ξεκίνησε η πολυαναμενόμενη συναυλία με τον Νίκο Ζωιδάκη, ο οποίος, αφού συνόδευσε τα χορευτικά της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και τον Πρόεδρο με τα μέλη του Δ.Σ. σε λεβέντικους κρητικούς χορούς, παρουσίασε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Ο κόσμος ενθουσιασμένος ανέβηκε στη σκηνή και ακολούθησε τον δημοφιλή καλλιτέχνη τραγουδώντας και χορεύοντας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδος, η Υφυπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου Σ. Βολουδάκη ο Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Φαραντούρης, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσας ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σ. Βοιδονικόλας, και Νήσων Ν. Παπαγεωργίου.

Αντιδήμαρχοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί σύμβουλοι, Πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων και σωματείων, καθώς και πλήθος κόσμου.

Ήταν μια βραδιά άκρως συγκινητική αλλά και χαρούμενη, κατά την οποία η Αδελφότητα τίμησε τους νεκρούς που έπεσαν ηρωικά σε μια μάχη-ορόσημο για την ανθρωπότητα, γιορτάζοντας παράλληλα, το πολύτιμο αγαθό που χάρισαν στην Κρήτη: την Ελευθερία»