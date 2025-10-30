menu
Αθλητικά

Οι κλήσεις της Εθνικής γυναικών ενόψει προκριματικών EuroBasket

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των προκριματικών του EuroBasket 2027 ξεκινά για την Εθνική Γυναικών, με την ΕΟΚ να γνωστοποιεί τις αθλήτριες που θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία ενόψει των πρώτων αγώνων του Νοεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρει τα εξής:

«Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί στον Βύρωνα στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Καλτσάς» η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών, για την προετοιμασία της ενόψει των προκριματικών αγώνων που θα διεξαχθούν στις 12, 15 και 18/11 στο πρώτο «παράθυρο» του FIBA Women’s Eurobasket 2027.

Η πορεία της Ελλάδας, η οποία μετέχει στον 6ο όμιλο, θα αρχίσει από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κροατία στις 12/11 (19.00, ΕΡΤ) στην Κοζάνη στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης, και θα ακολουθήσουν οι εκτός έδρας αγώνες με τη Βόρεια Μακεδονία στις 15/11 (19.00) στα Σκόπια, και την Δανία στις 18/11 (19.30) στο Γκεντόφτε.

Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στο Κλειστό Γυμναστήριο Εργάνης για την έναρξη της προετοιμασίας είναι οι εξής:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα
Σπανού Άρτεμις 01.01.1993 1.86 F/C Zabiny Brno
Φασούλα Μαριέλλα 02.09.1997 1.92 C Besiktas JK
Τσινέκε Έλενα 11.07.1999 1.76 G Αθηναϊκός
Παυλοπούλου Πηνελόπη 03.03.1996 1.72 G Αθηναϊκός
Χριστινάκη Ελεάννα 16.12.1996 1.84 G/F Ολυμπιακός
Καρλάφτη Ρένια 08.06.1998 1.80 G Ολυμπιακός
Παρκς Ρόμπιν 19.07.1992 1.85 F Αθηναϊκός
Λούκα Βασιλική 05.07.1996 1.93 C Αθηναϊκός
Μποσγανά Έλενα 04.12.2003 1.90 F Leganes
Κριμίλη Ιωάννα 16.07.2001 1.78 G Παναθηναϊκός
Χατζηλεοντή Ιωάννα 05.01.2002 1.84 F Παναθηναϊκός
Καρακασίδου Λίλιαν 09.12.2001 1.65 G Αθηναϊκός
Χαιριστανίδου Αντιγόνη 03.10.1990 1.86 F Αθηναϊκός
Γαλανόπουλος Σαμάνθα 08.01.2001 1.75 G Παναθηναϊκός

Το επιτελείο Εθνικής Γυναικών

Σοφία Κλιγκοπούλου – Director Of Team Operations – Senior Women’s National Team
Εβίνα Μάλτση – General Manager
Πέτρος Πρέκας – Προπονητής
Αικατερίνη Δελή – Βοηθός Προπονητή
Νίκος Καμπούρης – Βοηθός Προπονητή
Νίκος Παπαβασιλείου – Γυμναστής
Ειρηναίος Καραμάνης – Γιατρός
Λουκία Ζουρνή – Φυσικοθεραπεύτρια
Νίκος Παπάς – Φυσικοθεραπευτής
Ανδρέας Φραντζέσκος – Φροντιστής
Ανδρέας Κουτσιάφτης – Φροντιστής».

