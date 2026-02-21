Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Κίσσαμο

Τριήµερο καρναβαλικών εκδηλώσεων θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Σάββατο 21, Κυριακή 22 και Καθαρά ∆ευτέρα 23 Φεβρουαρίου στην Κίσσαµο από τον ∆ήµο Κισσάµου.
Ειδικότερα:
– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου | Ώρα 17:00 | Πλατεία Τζανακάκη
Μεγάλο αποκριάτικο πάρτι σε συνεργασία µε τη νεολαία. Από νωρίς το απόγευµα µέχρι αργά το βράδυ, η πλατεία θα πληµµυρίσει ρυθµό, ενέργεια και γιορτινή διάθεση.
– Κυριακή 22 Φεβρουαρίου | Ώρα 15:00 | Οδός Σκαλίδη
Μεγάλη καρναβαλική παρέλαση
– Καθαρά ∆ευτέρα 23 Φεβρουαρίου | Ώρα 11:30 | Τράχηλας Γραµβούσας
Κούλουµα µε µουσική, σαρακοστιανά εδέσµατα και ανοιχτό γλέντι.
