Οι Journeymen στον Αζωγυρέ – Oταν οι ζωντανές παραδόσεις της Ευρώπης συναντούν την Κρήτη

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου, έκαναν την εμφάνισή τους επισκέπτες διαφορετικοί από τους συνηθισμένους.

Οπως αναφέρει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αζωγυρέ, Ευτύχιος Αντωνίου Κουκουτσάκης, μια ιδιαίτερη ομάδα νέων ανθρώπων ντυμένων με παραδοσιακές ενδυμασίες από περιοχές της Γερμανίας γεγονός που τράβηξε το ενδιαφέρον καθώς και την περιέργεια τον κατοίκων και επισκεπτών ξυπνώντας μνήμες από μια άλλη εποχή.

Πρόκειται για τους λεγόμενους Journeymen ή περιπλανώμενους τεχνίτες, φορείς μιας πανάρχαιας ευρωπαϊκής παράδοσης που κρατιέται ζωντανή από τον ύστερο Μεσαίωνα.

Μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας τους ξεκινούν ένα μακρύ ταξίδι γνωστό ως Walz, το οποίο διαρκεί τουλάχιστον τρία ολόκληρα χρόνια και μία ημέρα. Κατά τη διάρκειά του οποίου δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους σε ακτίνα 60 μιλίων ούτε να χρησιμοποιούν σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, όπως το κινητό τηλέφωνο.

Ταξιδεύουν με τα πόδια, με μέσα μαζικής μεταφοράς ή κάνοντας ωτοστόπ, φιλοξενούνται όπου τους ανοίξουν την πόρτα ή διανυκτερεύουν στη φύση εάν δεν βρεθεί άλλη λύση.

Όλα τους τα υπάρχοντα περιορίζονται σε όσα φορούν ή μπορούν να μεταφέρουν στο ταξιδιωτικό τους δέμα. Σκοπός τους είναι όχι μόνο η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, αλλά και η προσωπική ωρίμανση η γνωριμία με άλλους τόπους και πολιτισμούς και, κυρίως, η διατήρηση της παραδοσιακής τέχνης και γνώσης.

Ο κ. Κουκουτσάκης προσθέτει:

«Χθες είχα την ιδιαίτερη τιμή να τους υποδεχθώ στον Αζωγυρέ, όπου ανταλλάξαμε ιστορικές πληροφορίες και εμπειρίες γύρω από τη δική τους, αλλά και τη δική μας τοπική παράδοση.

Τους ξενάγησα στο υπό κατασκευή μουσείο μου και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την παράδοση συγκρίνοντας παραδοσιακές μεθόδους οικοδόμησης, τεχνικές και υλικά, που παρότι γεννήθηκαν σε διαφορετικούς τόπους συναντιούνται στον κοινό σεβασμό προς τη χειροποίητη εργασία και τη σοφία του παρελθόντος, πράγμα που τα κρατάει ζωντανά στις μνήμες μας με θαυμασμό σε όλους τους προγόνους μας που εργαζόταν χωρίς σύγχρονα εργαλεία και δημιουργούσαν αριστουργήματα που αντέχουν στον χρόνο.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μεγάλη τιμή για εμένα προσωπικά· όχι μόνο επειδή επισκέφθηκαν τον Αζωγυρέ και είχα την ευκαιρία να τους γνωρίσω αλλά και επειδή άνοιξε μια πιθανή μελλοντική πόρτα συνεργασίας και πολιτιστικής ανταλλαγής.

Παράλληλα, η επαφή με ανθρώπους που επιλέγουν συνειδητά να ζήσουν και να υπηρετήσουν μια τόσο παλιά παράδοση μου δίνει ελπίδα ότι και οι δικές μας παραδόσεις μπορούν να επιβιώσουν στο μέλλον και να έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο και να συνεχίσουν να μεταδίδονται στις επόμενες γενιές.

Η ύπαρξη νέων ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη που αφήνουν τα πάντα πίσω τους, χάριν της παραδοσιακής τέχνης της γνώσης και της ιστορικής συνέχειας αποδεικνύει ότι η παράδοση δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά μπορεί να παραμένει ζωντανή, δημιουργική και επίκαιρη.

Έδωσα στον κάθε ένα τους από ένα κέρμα 2ων Δραχμών ένα συμβολικό δώρο από το δικό μας ιστορικό παρελθών καθώς η παράδοση επιβάλει να φέρουν πίσω στον τόπο τους έστω και ένα γραμματόσημο από τους τόπους που έχουν επισκεφθεί. Τους εύχομαι ολόψυχα καλά και ασφαλή ταξίδια και ελπίζω να μας επισκεφθούν ξανά στο μέλλον».