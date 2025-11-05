Οι «Ιστορίες από τον Κόσµο» κλείνουν τα 6!

Πριν από 6 χρόνια, το κοινό, χάρτινο ταξίδι µας µέσα από τις σελίδες των «Χανιώτικων Νέων» ξεκίνησε.

Η ιδέα ήταν απλή: µια νέα στήλη, που θα έψαχνε και θα σας παρουσίαζε τα περίεργα του κόσµου µας. Από εκείνη την «πρεµιέρα» είναι πολλά τα παράξενα που είδαµε µαζι. Ιστορίες αστείες, σοβαρές, τροµακτικές, διαφορετικές, ιστορίες που µας έκαναν να δούµε τα πράγµατα µε άλλο µάτι, ιστορίες που πιθανώς διεύρυναν τους ορίζοντές µας. Και κάπως έτσι οι Τετάρτες κάθε εβδοµάδας απέκτησαν «άρωµα» µυστηρίου, καινούργιες προσλαµβάνουσες και πολλή φαντασία.

Σήµερα, στα γενέθλια της στήλης, οι «Ιστορίες από τον Κόσµο» είναι αφιερωµένες στα… γενέθλια. Όχι µόνο τα δικά µας φυσικά, αλλά στα γενέθλια γενικότερα, παντού στον κόσµο!

Πάµε λοιπόν να δούµε παρέα µερικά ενδιαφέροντα στοιχεία που ίσως να µην γνωρίζετε:

– Από τώρα µέχρι τα επόµενά µας γενέθλια η απόσταση είναι 31.536.000 δευτερόλεπτα!

– Οι περισσότερες γεννήσεις (και άρα τα περισσότερα γενέθλια) είναι τον Αύγουστο.

– Ο µήνας που έχει τις λιγότερες γεννήσεις (και εποµένως τα λιγότερα γενέθλια) είναι ο Φεβρουάριος (σ.σ: οκ, λογικό, ο Φεβρουάριος έχει και λιγότερες ηµέρες)

– Η λιγότερο συνηθισµένη ηµεροµηνία γενεθλίων είναι η 22α Μαΐου

– Η πλέον συνηθισµένη ηµεροµηνία γενεθλίων είναι η 5η Οκτωβρίου.

– Το πιο δηµοφιλές τραγούδι στην αγγλική γλώσσα είναι το πασίγνωστο «Happy Birthday to You», το οποίο ωστόσο επειδή προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα σπάνια το ακούτε να το τραγουδούν στην τηλεόραση. (σ.σ: τουλάχιστον στο εξωτερικό)

– Υπάρχει κάτι στα γενέθλια που δεν γυρίζει πίσω. Και αυτό είναι τα χρόνια που περνούν.

– Μπορεί το χαρτί να χάνει έδαφος, και τα κινητά να βασιλεύουν, αλλά να ξέρετε πως κάθε χρόνο περισσότερα από δύο δισεκατοµµύρια δολάρια ξοδεύονται στις ΗΠΑ για κάρτες γενεθλίων.

– Σε ένα δωµάτιο µε 23 άτοµα, υπάρχει 50/50 πιθανότητα κάποιος άλλος στο ίδιο δωµάτιο να έχει γενέθλια την ίδια µέρα µε εσάς. Αν αυξήσετε τον αριθµό των ατόµων σε 70, οι πιθανότητές αυτές αυξάνονται στο 99%.

– Τα πρώτα µπαλόνια γενεθλίων κατασκευάστηκαν από έντερα ζώων γεµισµένα µε νερό. (σ.σ: ιιιιου)

– Από αυτά τα γενέθλια, µέχρι τα επόµενα ο ήλιος θα ταξιδέψει 584.337.600 µίλια.

– Οι καραµούζες που χρησιµοποιούνται συνήθως στα γενέθλια, προέρχονται από την Ευρώπη και χρησιµοποιούνταν παραδοσιακά για να διώχνουν το κακό.

– Τα κεράκια στις τούρτες έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα. Τότε ξεκίνησαν να φτιάχνουν στρογγυλά γλυκά για να τιµήσουν την Άρτεµη, και τοποθετούσαν κεριά πάνω σε αυτά για να µιµηθούν το λαµπερό φως του φεγγαριού.

– Βεβαίως, η ιδέα του εορτασµού των γενεθλίων υπάρχει από πολύ παλαιότερα. Οι πρώτοι γνωστοί εορτασµοί γενεθλίων απαντώνται στην αρχαία Αίγυπτο, όπου οι Φαραώ θεωρούνταν θεοί και η ηµέρα της στέψης τους γιορτάζονταν ως η (ανα)γέννησή τους ως θεότητα. Στη συνέχεια, οι Έλληνες δανείστηκαν την ιδέα από τους Αιγύπτιους, µε την προσθήκη στρογγυλών γλυκών.

– Τα γενέθλια πραγµατική «υπερπαραγωγή» που έχουν καταγραφεί παγκοσµίως είχαν διάρκεια έναν ολόκληρο χρόνο! Το 1952, ο Άγγλος Τοµ Ρόµπσον αποφάσισε να γιορτάσει τα γενέθλιά του καθηµερινά επί έναν χρόνο.

– Η µεγαλύτερη τούρτα γενεθλίων φτιάχτηκε στο Λας Βέγκας το 2005. Κατασκευάστηκε για τα γενέθλια των 100 χρόνων της πόλης και ζύγιζε πάνω από 58.000 κιλά!

– Η ηµεροµηνία γέννησης των ανθρώπων (και των κατοικίδιων) καθορίζει και το ζώδιό τους, το οποίο ορισµένοι πιστεύουν ότι επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τη συµβατότητά τους µε τους άλλους.

– Στην Ιαπωνία -παραδοσιακά- τα γενέθλια δεν γιορτάζονται κάθε χρόνο. Κάθε 15 Νοεµβρίου γιορτάζουν τα παιδιά που έχουν κλείσει τα 3 χρόνια τους. Επίσης γιορτάζουν τα αγόρια που έχουν κλείσει τα 5 χρόνια τους και τα κορίτσια που έχουν κλείσει τα 7. Ναι, είναι µπερδεµένο. Και δεν βγάζει και πολύ νόηµα για εµάς τους ευρωπαίους. Για να µην πω πως τα δικά µας παιδιά θα έκαναν επανάσταση και µόνο στην ιδέα να µην σβήνουν κεράκια κάθε χρόνο.

– Στην Αυστραλία τα παιδιά (και οι φίλοι τους) τρώνε µια φέτα «νεραϊδόψωµο» στα γενέθλιά τους. Είναι µια παχιά φέτα λευκό ψωµί, µε βούτυρο και πολύχρωµη τρούφα. Συνήθως το ψωµί αυτό, οι γονείς το κόβουν σε τρίγωνα, όπως είναι τα κοµµάτια της τούρτας.

– Στη Βραζιλία, για να ευχηθούν τραβούν τους λοβούς του αυτιού του εορτάζοντα τόσες φορές όσες και τα χρόνια του.

– Στην Καραϊβική – εκτός των άλλων- παραδοσιακά συνηθίζουν να «αλευρώνουν» εκείνον που έχει γενέθλια, επειδή πιστεύουν πως αυτό φέρνει καλή τύχη.

– Στο Νεπάλ πάλι, πασαλείβουν τους εορτάζοντες στο µέτωπο µε γλυκό! Πάντα για καλή τύχη και «γλυκιά ζωή».

– Στο Μεξικό, στα γενέθλια υπάρχει το έθιµο µε τις πινιάτες. Μια κατασκευή από πολύχρωµα χαρτόνια παραγεµισµένη µε καραµέλες, λιχουδιές και µικρά παιχνιδάκια, που σπάνε τα παιδιά µε ένα µπαστούνι. Το οποίο έθιµο έχει µε επιτυχία φτάσει και στον τόπο µας εδώ και χρόνια, µε τα πιτσιρίκια να… λυσσάνε κάθε φορά που βλέπουν πινιάτα !

– Στην Ινδία πάλι, τα παιδιά πριν από τους εορτασµούς µε τούρτες, πάρτι κλπ, περνούν µε τους γονείς τους από την εκκλησία για να πάρουν ευλογία για τη νέα χρονιά που προστίθεται στη ζωή τους.

Με την ευχή η στήλη να γιορτάσει πολλά πολλά γενέθλια ακόµα,

Απέραντα ευχαριστώ για το εβδοµαδιαίο κοινό µας ταξίδι!

