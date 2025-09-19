menu
Διεθνή

Οι ισραηλινές αρχές έκλεισαν πέρασμα της Δυτικής Όχθης με την Ιορδανία

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το Ισραήλ έκλεισε σήμερα το μοναδικό πέρασμα μεταξύ της υπό ισραηλινή κατοχή Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, μία ημέρα αφότου οδηγός που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια από την Ιορδανία για τη Γάζα άνοιξε πυρ και σκότωσε εκεί δύο Ισραηλινούς στρατιωτικούς.

Η Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων, που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του περάσματος στη Γέφυρα Άλενμπι, ανακοίνωσε ότι το σημείο διέλευσης θα μείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Παράλληλα, επηρεάστηκαν και τα δύο περάσματα μεταξύ του ίδιου του Ισραήλ και της Ιορδανίας, με το πέρασμα στον Ιορδάνη ποταμό στα βόρεια να είναι κλειστό και το πέρασμα Ραμπίν στα νότια να παραμένει ανοικτό μόνο για εργαζόμενους.

Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για την επίθεση στη Γέφυρα Άλενμπι, που είναι βασική εμπορική δίοδος μεταξύ της Ιορδανίας και του Ισραήλ και η μοναδική διέξοδος για πάνω από 3 εκατ. Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη προς την Ιορδανία και την ευρύτερη περιοχή.

