Οι ΗΠΑ πλήττουν ξανά το Ιράν – Ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε κράτη του Κόλπου

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πλήγματα στο Ιράν τη νύχτα, αποπειρώμενες να χαλαρώσουν τον έλεγχο που ασκεί η Τεχεράνη στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, κι οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως ανταπέδωσαν στοχοποιώντας αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η Τεχεράνη λέει, παρά την αντίθεση της Ουάσιγκτον, ότι θα προχωρήσει στην επιβολή τελών για τη διέλευση από το Ορμούζ, κλειδί για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, στην καρδιά πλέον της σύγκρουσης ανάμεσά τους.

Απειλεί πλοία που παρακάμπτουν το μοναδικό δρομολόγιο που έχει εγκρίνει, κατά μήκος των ιρανικών ακτών και, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, «επιτέθηκε» σε τουλάχιστον τρία εμπορικά πλοία που κινούνταν στο στενό.

Οι νέοι βομβαρδισμοί «είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», απείλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διευκρίνισαν μέσω X ότι έπληξαν «κατά προσέγγιση 90 στόχους» στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το μεικτό διοικητήριο τους για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Σκοπός: να μειωθεί «περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στα Στενά του Ορμούζ».

Από την άλλη, ο επικεφαλής ιρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, τόνισε για ακόμη μια φορά ότι τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με ‘ιρανικές διευθετήσεις’, όχι με αμερικανικές απειλές».

«Η Αμερική ακόμα να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά: αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε», ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Γαλιμπάφ μέσω X.

Στο Ιράν, ακούστηκαν από τα μεσάνυχτα εκρήξεις στις πόλεις Μπαντάρ Αμπάς (νότια), Κοναράκ (ανατολικά) και Σαμπαχάρ (νότια), ενώ σε ορισμένους τομείς διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επιδρομή εναντίον του αεροδρομίου της Ιρανσάρ (νοτιοανατολικά), ανέφερε η κρατική τηλεόραση. Στην Μπουσέρ (νοτιοδυτικά), όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός του Ιράν σε λειτουργία, χτυπήθηκε στρατιωτική βάση, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο. Σιδηροδρομική γέφυρα έγινε στόχος στην Γκολεστάν (βόρεια), σύμφωνα με ΜΜΕ.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι πλήγμα στο Χουζεστάν (δυτικά) σκότωσε άλλους τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς ακόμη.

Σε αντίποινα, οι Φρουροί της Επανάστασης έβαλαν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ στο στόχαστρο κράτη του Κόλπου, συμμάχους της Ουάσιγκτον.

Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» των αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν.

Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.

Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανακοίνωσε πως απώθησε «εχθρικές» επιθέσεις. Στο Μπαχρέιν, όπου ακούστηκαν πολλές εκρήξεις σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, οι αρχές ενεργοποίησαν σειρήνες συναγερμού, ενώ στο Κατάρ οι αρχές έστειλαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά των κατοίκων εξαιτίας «απειλής» που κρίθηκε σοβαρή.

Το πετρέλαιο σε άνοδο

Το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», η καταρχήν συμφωνία που υπέγραψαν η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον τη 17η Ιουνίου, προέβλεπε μεταξύ άλλων ότι θα άνοιγε ξανά πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, και το de facto κλείσιμο του οποίου από την Τεχεράνη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος προκάλεσε κλυδωνισμούς στη διεθνή οικονομία κι απογείωσε τις τιμές της ενέργειας.

Άνοιγε εξάλλου τον δρόμο για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις ώστε να τελειώσει οριστικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αλλά την Τετάρτη, μετά τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων των δυο πλευρών, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι η ανακωχή «τέλειωσε», διαβεβαιώνοντας –ταυτόχρονα– πως οι νέες εχθροπραξίες θα ολοκληρωθούν «πολύ σύντομα».

Επιστρέφοντας από τη σύνοδο του NATO στην Τουρκία, είπε σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος ότι Ιρανοί, χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιοι, του «τηλεφώνησαν πριν από λίγο» και «θέλουν τόσο πολύ να κλειστεί συμφωνία», προτού αμφισβητήσει εκ νέου το ότι η Τεχεράνη είναι σε θέση να τηρεί τις υποσχέσεις της.

Μετά τις αποδοθείσες στην Τεχεράνη επιθέσεις εναντίον τριών δεξαμενόπλοιων, η Ουάσιγκτον διέταξε το πρώτο κύμα βομβαρδισμών τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, κατά το οποίο χτυπήθηκαν «πάνω από 80 στόχοι», κατά τη CENTCOM. Τουλάχιστον οκτώ ιρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Η Τεχεράνη κατόπιν ανταπέδωσε στοχοποιώντας εγκαταστάσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ.

Οι μεσολαβητές, το Κατάρ και το Πακιστάν, κάλεσαν τα μέρη να τηρήσουν την καταρχήν συμφωνία και να εργαστούν για να υπάρξει αποκλιμάκωση.

Οι νέες ανταλλαγές πληγμάτων προκάλεσαν άνοδο των τιμών του πετρελαίου, με αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας να ανεβαίνει 5% την Τετάρτη και σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) κατά ακόμη 1% στα 78,85 δολάρια στις αγορές της Ασίας.

Την Τρίτη, οι ΗΠΑ επανέφεραν σε ισχύ τις κυρώσεις τους στο ιρανικό πετρέλαιο, που είχαν αρθεί όταν υπογράφτηκε η συμφωνία με την οποία θα άνοιγε τα Στενά.

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών καταγράφτηκε ενόσω βρίσκονταν σε εξέλιξη εντός και εκτός Ιράν σιιτικές τελετές ενόψει της κηδείας του ιρανού πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου. Η ταφή του αναμένεται να γίνει σήμερα στη Μασχάντ (βορειοανατολικά).