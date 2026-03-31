Οι ΗΠΑ απειλούν με αποχώρηση από το ΝΑΤΟ

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέκρινε την Ισπανία και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ για περιορισμένη υποστήριξη στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να επανεξετάσει τη συμμαχία μετά το πέρας της σύγκρουσης.

Οπως μετέδωσε το news247, ο Ρούμπιο δήλωσε πως οι ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι η Ισπανία, μέλος του ΝΑΤΟ το οποίο είναι δεσμευμένες να υπερασπισθούν, τους αρνήθηκε να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο της και καυχήθηκε γι’ αυτό, σύμφωνα με το κείμενο σχολίων του στο Αλ Τζαζίρα που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Δευτέρα, από το υπουργείο του. Δήλωσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον συνάντησε αντίσταση για να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία και αλλού.

Το ΝΑΤΟ είναι χρήσιμο για τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή επιτρέπει να σταθμεύουν στο εξωτερικό στρατεύματα και εξοπλισμός, δήλωσε ο Ρούμπιο. «Όμως αν το ΝΑΤΟ είναι μόνο για να υπερασπιζόμαστε εμείς την Ευρώπη αν δεχθούν επίθεση, αλλά μετά να μας αρνούνται δικαιώματα σε βάσεις όταν τις έχουμε ανάγκη, αυτό δεν είναι μια πολύ καλή διευθέτηση».