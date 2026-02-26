menu
Οι µικρές χαρές της ζωής

Ελένη Χαλκιαδάκη
Πότε νιώσαµε την ευγνωµοσύνη στο πετσί µας τελευταία φορά;

Και δεν εννοώ την τελευταία φορά που ευχαριστήσαµε κάποιον για ένα δώρο ή µια καλοσύνη. Μιλώ για εκείνη την ευγνωµοσύνη που κάνει την καρδιά µας να µεγαλώνει· που µας λούζει µε τη λάµψη της και µας θυµίζει πόσο όµορφο είναι, τελικά, να υπάρχουµε σε αυτόν τον κόσµο – παρά τις κακουχίες που συχνά τον µαστίζουν.

Πολλοί θεωρούν ότι η yoga περιορίζεται στο εµβαδόν ενός στρώµατος. Πιστεύουν πως είναι απλώς µια σωµατική άσκηση. Στην πραγµατικότητα όµως είναι τρόπος ζωής. Είναι ο δρόµος της ευγνωµοσύνης και της ταπεινότητας, της προσφοράς και της ενδοσκόπησης. Μια καθηµερινή τελετουργία, όπως για πολλούς από εµάς είναι και η προσευχή.

Όπως στην προσευχή δεν έχουν τόση σηµασία οι λέξεις όσο το συναίσθηµα που σε διαπερνά, έτσι και στην καθηµερινή πρακτική καλλιεργούµε µια ενέργεια χαράς και απλότητας που αγκαλιάζει τη µέρα µας.

Μας κάνει καλό να κάνουµε ένα βήµα πίσω από τη συνήθη γκρίνια για όσα πάνε στραβά, κάνοντας χώρο σε όσα έχουµε για να είµαστε ευγνώµονες, αλλά θεωρούµε δεδοµένα. Τη δυνατότητα να στεκόµαστε στα πόδια µας και να περιηγούµαστε σε αυτόν τον κόσµο. Ή, αν αυτό το στερηθήκαµε, τότε να απολαµβάνουµε τα χρώµατα γύρω µας µαζί µε την πρωινή µελωδία της φύσης — ιδιαίτερα τώρα, µε τον ερχοµό της άνοιξης.

Οι µικρές χαρές έρχονται δωρεάν. Οι ακτίνες του ήλιου στο πρόσωπό µας. Ένα θρεπτικό γεύµα. Το χαµόγελο ενός αγαπηµένου ανθρώπου.

Ίσως, αν σταθούµε σε αυτά λίγα λεπτά κάθε µέρα και αφήσουµε την ευγνωµοσύνη να γίνει µια σταθερή εσωτερική κατάσταση, ο κόσµος να αρχίσει να γίνεται λίγο πιο όµορφος.

Γιατί ο κόσµος αλλάζει όταν αλλάζουµε εµείς – κι αλλάζουµε όταν καλλιεργούµε µέσα µας αυτό που θέλουµε να δούµε γύρω µας.

