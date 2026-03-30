Οι «γκάφες»

Χρήστος Πλέσσας
Σαρδάµ χρονολογικής χροιάς έκανε ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας που επισηµάνθηκε µετά την παρέλαση της 25 Μαρτίου σε ζωντανή µετάδοση. ∆ηµιουργήθηκε ένα βιντεοκλίπ όπου αναφέρεται το λάθος στην ολιγόλεπτη οµιλία του στο µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Αναφέρθηκε στους προγόνους µας του 1981.

Το ατόπηµα έγινε on camera. Πιθανόν να µην το αντελήφθη. Μπερδεύτηκε δύο φορές σε ζωντανή µετάδοση. Μετά 1 λεπτό φάνηκε να κοµπάζει και ζήτησε να επαναληφθεί η δήλωση. Είπε «πάµε από την αρχή (!) να το διακόψουµε;». Τότε το team που είχε την ευθύνη της µετάδοσης των δηλώσεων του άνώτατου άρχοντα και των αρχηγών των κοµµάτων, άλλαξε το πλάνο κι έδειξε την Ακρόπολη. Αλλά δεν είναι το µόνο λάθος. Έκανε κι άλλο, λέγοντας ότι το 1981 οι πρόγονοι µας ανέλαβαν να εκπληρώσουν την ευθύνη της ελευθερίας µας. Λογογράφοι υπάρχουν πολλοί. Φαίνεται ότι τους αγνόησε.

Έτσι έδωσε ένα αναπέντεχο δικαιολογηµένο δώρο στο ΠΑΣΟΚ, που συνεδριάζει στο ταεκβοντό, να κάνει ένα βιντεοκλίπ για την προβολή του γεγονότος, που το ευνοεί. Ήταν µία από τις πιο εµβληµατικές εµφανίσεις του προέδρου της ∆ηµοκρατίας, η οποία αξιοποιήθηκε αρνητικά για την Ν∆. Όταν ο πρόεδρος ζήτησε την επανάληψη της δήλωσης, προφανώς εννοούσε ότι γίνεται µαγνητοσκόπηση. Τέτοια συµβαίνουν στις µεταδόσεις σοβαρών εκδηλώσεων, αλλά όχι σε επίσηµες εµφανίσεις ανωτάτων αρχόντων. Προηγείται κάποια προετοιµασία. Εδώ εδείχθηκε αδικαιολόγητη προχειρότητα.

Είχαµε κι άλλη ασχετοσύνη για την 25η Μαρτίου από την δήλωση της βουλευτού Καστοριάς κ. Μαρίας Αντωνίου η οποία είπε: «∆ιπλή γιορτή για τη Χριστιανοσύνη, αλλά κυρίως για την ελευθερία του έθνους… Σήµερα µας κάνανε υπερήφανους ακολουθώντας ακόµη µία φορά την παράδοση του 1940», που διόρθωσε σε 1840. Ποιoς θα µας πληροφορούσα άραγε, αν εννοούσε το 1821;

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

