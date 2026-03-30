Οι «γκάφες»

Σαρδάµ χρονολογικής χροιάς έκανε ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας που επισηµάνθηκε µετά την παρέλαση της 25 Μαρτίου σε ζωντανή µετάδοση. ∆ηµιουργήθηκε ένα βιντεοκλίπ όπου αναφέρεται το λάθος στην ολιγόλεπτη οµιλία του στο µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Αναφέρθηκε στους προγόνους µας του 1981.

Το ατόπηµα έγινε on camera. Πιθανόν να µην το αντελήφθη. Μπερδεύτηκε δύο φορές σε ζωντανή µετάδοση. Μετά 1 λεπτό φάνηκε να κοµπάζει και ζήτησε να επαναληφθεί η δήλωση. Είπε «πάµε από την αρχή (!) να το διακόψουµε;». Τότε το team που είχε την ευθύνη της µετάδοσης των δηλώσεων του άνώτατου άρχοντα και των αρχηγών των κοµµάτων, άλλαξε το πλάνο κι έδειξε την Ακρόπολη. Αλλά δεν είναι το µόνο λάθος. Έκανε κι άλλο, λέγοντας ότι το 1981 οι πρόγονοι µας ανέλαβαν να εκπληρώσουν την ευθύνη της ελευθερίας µας. Λογογράφοι υπάρχουν πολλοί. Φαίνεται ότι τους αγνόησε.

Έτσι έδωσε ένα αναπέντεχο δικαιολογηµένο δώρο στο ΠΑΣΟΚ, που συνεδριάζει στο ταεκβοντό, να κάνει ένα βιντεοκλίπ για την προβολή του γεγονότος, που το ευνοεί. Ήταν µία από τις πιο εµβληµατικές εµφανίσεις του προέδρου της ∆ηµοκρατίας, η οποία αξιοποιήθηκε αρνητικά για την Ν∆. Όταν ο πρόεδρος ζήτησε την επανάληψη της δήλωσης, προφανώς εννοούσε ότι γίνεται µαγνητοσκόπηση. Τέτοια συµβαίνουν στις µεταδόσεις σοβαρών εκδηλώσεων, αλλά όχι σε επίσηµες εµφανίσεις ανωτάτων αρχόντων. Προηγείται κάποια προετοιµασία. Εδώ εδείχθηκε αδικαιολόγητη προχειρότητα.

Είχαµε κι άλλη ασχετοσύνη για την 25η Μαρτίου από την δήλωση της βουλευτού Καστοριάς κ. Μαρίας Αντωνίου η οποία είπε: «∆ιπλή γιορτή για τη Χριστιανοσύνη, αλλά κυρίως για την ελευθερία του έθνους… Σήµερα µας κάνανε υπερήφανους ακολουθώντας ακόµη µία φορά την παράδοση του 1940», που διόρθωσε σε 1840. Ποιoς θα µας πληροφορούσα άραγε, αν εννοούσε το 1821;