Οι “γιατροί” των αρχαιοτήτων στο υπόγειο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

■ Ξενάγηση στα εργαστήρια συντήρησης

Σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς παίζουν οι συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Στο υπόγειο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων λειτουργούν τέσσερα εργαστήρια συντήρησης µε τους συντηρητές να χρησιµοποιούν υλικά και τεχνικές που µόνον εκείνοι γνωρίζουν για να σταµατούν τη φθορά ώστε τα συγκεκριµένα αντικείµενα να παραδίδονται στις επόµενες γενιές.

Χθες, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ηµερών Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, στα Εργαστήρια ξεναγήθηκαν µαθητές και καθηγήτριες του 1ου ΓΕΛ Χανίων και σχολείου µε πρόγραµµα ERASMUS από την Ουγγαρία.
Με την ευκαιρία, συντηρητές µίλησαν στα «Χανιώτικα νέα» για τη δουλειά τους.
Η Πιπίνα ∆ηµητριάδου συντηρεί κεραµικά. «Ερχονται τα αντικείµενα από κάποιες ανασκαφές, τα καθαρίζουµε και τα συγκολούµε, ανάλογα µε το τι χρειάζονται. Επίσης, κάνουµε διαλογή από παλιές ανασκαφές. ∆ιαλέγουµε από κεραµικά, που έχουν αξία και επιλέγουµε κάποια για τα οποία θα κάνουν χρονολόγηση οι αρχαιολόγοι».
Η Θεανώ Ανδρουλάκη σηµειώνει: «Εργαζόµαστε στα τέσσερα εργαστήρια συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου. Συντηρούµε τα αντικείµενα που προέρχονται από ανασκαφές ή από µνηµεία και είτε αποθηκεύονται, είτε εκθέτονται, είτε µελετώνται από τους αρχαιολόγους και ανακοινώνονται στα συνέδριά τους. Είναι πολύ σηµαντικό το στάδιο της συντήρησης, εξίσου σηµαντικό µε το στάδιο της αποκάλυψης διότι τα αντικείµενα αφού περάσουν από εµάς, ξεκινάνε µια καινούργια φάση της ζωής τους. Εµείς προσπαθούµε να σταµατήσουµε τη φθορά που ούτως ή άλλως έχουν όταν είναι θαµµένα στο χώµα ή όταν είναι εκτεθειµένα στις καιρικές συνθήκες τα µνηµεία. Καλούµαστε να σταµατήσουµε τη φθορά, να χρησιµοποιήσουµε υλικά και τεχνικές που µόνο οι συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης γνωρίζουµε τι είναι κατάλληλο για το κάθε αντικείµενο, τι υλικό θα χρησιµοποιήσουµε για να σταµατήσει η φθορά και να τα παραδώσουµε στις µελλοντικές µας γενιές. Είναι σηµαντικό γιατί δίνουµε σχήµατα και µορφές στα αντικείµενά µας».
Ο Ηλίας Μιχαλογιάννης έχει ειδίκευση κυρίως στο λίθο.
«Στα γλυπτά η διαδικασία ξεκινάει πρώτα από τον καθαρισµό ο οποίος διακρίνεται στον µηχανικό καθαρισµό και στο χηµικό. Ο µηχανικός γίνεται µε µηχανικά µέσα, ο χηµικός µε χρήση διαφόρων χηµικών. Στον καθαρισµό µπορούµε να χρησιµοποιούµε και σύγχρονα µέσα, όπως το λέιζερ».

