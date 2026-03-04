menu
Συνεργασίες

Οι φόβοι ενισχύουν µια ενδεχόµενη ενεργειακή κρίση

Εμμανουήλ Δασκαλάκης
Εμμανουήλ Δασκαλάκης
0

Η κλιµάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο έναν γνώριµο αλλά πάντα επικίνδυνο συνδυασµό: γεωπολιτική αστάθεια και ενεργειακή αβεβαιότητα.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, µε επίκεντρο την αντιπαράθεση που αγγίζει άµεσα το Ιράν και τη δυτική στρατιωτική εµπλοκή, έχουν ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωµα στην αγορά πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 80 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας ακόµη και στην ιδιαίτερα υψηλή κλίµακα των 82–83 δολαρίων, ενώ το αµερικανικό WTI κινήθηκε έντονα ανοδικά προς τα 75–76 δολάρια, καταγράφοντας σηµαντικά ηµερήσια κέρδη. Πρόκειται για επίπεδα που αντανακλούν όχι τόσο µια άµεση έλλειψη προσφοράς, όσο την τιµολόγηση του φόβου.
Ο βασικός πυρήνας της ανησυχίας βρίσκεται στο Στενό του Χορµούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσµιου θαλάσσιου εµπορίου πετρελαίου και σηµαντικές ποσότητες υγροποιηµένου φυσικού αερίου. Οποιαδήποτε διαταραχή στη ναυσιπλοΐα, είτε λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων είτε λόγω αύξησης του κόστους ασφάλισης και αποφυγής διέλευσης από δεξαµενόπλοια, µεταφράζεται σε άµεση αύξηση του γεωπολιτικού ασφαλίστρου στις τιµές. Μέχρι στιγµής δεν έχει επιβεβαιωθεί εκτεταµένη φυσική διακοπή παραγωγής, όµως οι αγορές λειτουργούν προεξοφλητικά: φοβούνται το ενδεχόµενο κλιµάκωσης που θα πλήξει εγκαταστάσεις ή θα περιορίσει ουσιαστικά τη ροή φορτίων.
Η εµπειρία έχει δείξει ότι όταν η ένταση στην περιοχή διαρκεί, οι επιπτώσεις δεν µένουν µόνο στα ταµπλό των χρηµατιστηρίων. Η αύξηση της τιµής του αργού µεταφέρεται στα διυλιστήρια και από εκεί στη λιανική, επηρεάζοντας βενζίνη, ντίζελ και µεταφορικό κόστος. Σε ένα περιβάλλον όπου πολλές οικονοµίες προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τον πληθωρισµό και να ανοίξουν τον δρόµο για χαλαρότερη νοµισµατική πολιτική, µια παρατεταµένη ενεργειακή άνοδος µπορεί να ανατρέψει τα δεδοµένα. Η ενέργεια παραµένει δοµικός παράγοντας κόστους σχεδόν σε κάθε παραγωγική δραστηριότητα.
Αν η κρίση αποκλιµακωθεί σύντοµα, το «ασφάλιστρο φόβου» µπορεί να περιοριστεί και οι τιµές να σταθεροποιηθούν. Αν όµως υπάρξει διεύρυνση της σύγκρουσης ή πραγµατική διακοπή ροών από τον Περσικό Κόλπο, δεν αποκλείεται να δούµε το Brent να προσεγγίζει ή και να υπερβαίνει τα 100 δολάρια το βαρέλι σε πιο ακραία σενάρια. Το ερώτηµα πλέον δεν είναι αν η αγορά ανησυχεί καθώς αυτό είναι δεδοµένο. Το κρίσιµο είναι αν η γεωπολιτική ένταση θα µετατραπεί σε πραγµατική ενεργειακή κρίση µε διάρκεια και βάθος.

*Ο Εµµανουήλ ∆ασκαλάκης είναι αξιωµατικός ΠΣ, MBA & MSc ∆ιαχείρισης Καταστροφών & Κρίσεων. υπ. διδάκτορας ΣΣΕ

