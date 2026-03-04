menu
Οι φωτογραφίες του εγκλήµατος της Καισαριανής

Κωστής Πετράκης
Κωστής Πετράκης
0

»… ως «τύποι των ήλων»

Ογδόντα δύο χρόνια µετά τη δολοφονία των διακοσίων Ελλήνων κοµµουνιστών από τους ναζί Γερµανούς κατακτητές  ένα τυχαίο γεγονός επαναφέρει αυτό το φρικτό έγκληµα στο προσκήνιο µε τραγικό, θα έλεγα,  τρόπο, αφού οι  τελευταίες στιγµές των µελλοθάνατων, αποτυπωµένες σε ασπρόµαυρες φωτογραφίες που λήφθηκαν λίγο πριν την εκτέλεση τους, βρέθηκαν να αποτελούν αντικείµενο διαδικτυακού πλειστηριασµού, δηλαδή µιας από τις πιο αγοραίες εκδοχές του σύγχρονου καπιταλισµού.

Οι φωτογραφίες του εγκλήµατος αποτελούν αναπόσπαστο και  αδιάσειστο στοιχείο του ιστορικού γεγονότος και θεωρώ ότι θα έπρεπε να αποδοθούν εξ αρχής, χωρίς χρηµατικό αντίτιµο, εκεί  όπου δικαιωµατικά ανήκουν, δηλαδή στον ελληνικό λαό και στο ΥΠΟ.ΠΟ. Πώς, όταν σκάβεις στο χωράφι σου και ανακαλύπτεις ένα αρχαίο αντικείµενο, υποχρεούσαι να το παραδώσεις στις νόµιµες αρχές; Θα πρέπει, νοµίζω, να θεσµοθετηθεί αντίστοιχη νοµολογία και για όλα τα µνηµεία ιστορικής µνήµης, αρχαία και νεότερα.

Είναι πάντως εντυπωσιακή και πρωτοφανής (βεβαίως ,θεµιτή )η έκταση που έλαβε το γεγονός µε το  πλήθος των άρθρων και των σχολίων στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν  δηµοσιεύθηκαν ορισµένες (λίγες σχετικά) φωτογραφίες που αποδείχθηκε από τους ειδικούς ότι αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγµές των διακοσίων  Ελλήνων που εκτελέστηκαν από τους Γερµανούς ναζί στο σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μαΐου 1944. Πρόκειται πράγµατι για συγκλονιστικά ντοκουµέντα, τα µόνα οπτικά, που επισφραγίζουν το ήδη αποδεδειγµένο και αδιαµφισβήτητο ιστορικό γεγονός για όσους µελετούν και γνωρίζουν ιστορία. Πάντως η απήχηση που είχε αυτή η δηµοσίευση θεωρώ ότι δεν µπορεί να ερµηνευθεί µόνο από την «παντοδυναµία της εικόνας», την οποία εκµεταλλεύονται και επιτείνουν τα σύγχρονα µέσα µαζικής επιβολής (και αποβλάκωσης…).

Πιστεύω ότι ένα µεγάλο µέρος ,των καλοπροαίρετων,σχολιασµών στα Μ.Μ.Ε. για τις φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή πηγάζει από το συλλογικό ασυνείδητο ενός λαού που αγαπά µεν την ελευθερία, αλλά εδώ και χρόνια έχει σταµατήσει στην ουσία να αγωνίζεται γι’ αυτήν, µε αποτέλεσµα η χώρα του να παραδοθεί σε δανειστές και σε µνηµόνια. Τέτοιους ελεύθερους συνειρµούς ευνοεί και το ασπρόµαυρο στις φωτογραφίες που επιτρέπει σε αρχετυπικές εικόνες και µύχια συναισθήµατα να έρθουν στην επιφάνεια.

Όµως εκτιµώ ότι, δυστυχώς, ένα σηµαντικό ποσοστό από αυτές τις αντιδράσεις, κυρίως οι  κακόβουλες, προέρχονται από συµπολίτες µας που αντιµετώπισαν τις φωτογραφίες του εγκλήµατος στην Καισαριανή ως «τύπους των ήλων» και έθεσαν απλώς τους οφθαλµούς τους επί αυτών, για να παραφράσω τη σχετική ρήση του Ευαγγελίου. Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιων συµπολιτών µας  τα “πνευµατικά τέκνα”των ναζί, που µε αφορµή τις φωτογραφίες αυτές ξέσπασαν το αιώνιο µίσος τους στο µνηµείο στην Καισαριανή και έξυσαν για µια ακόµη φορά τις πληγές του Εµφυλίου. Μάλιστα  ορισµένα από αυτά αποκαλούν τώρα τους ήρωες της Καισαριανής «πατριώτες», ενώ οι παππούδες τους (δωσίλογοι) είναι αυτοί που στην ουσία τους είχαν στείλει στο εκτελεστικό απόσπασµα– “ουαί υµίν, γραµµατείς και Φαρισαίοι…”

Ως φωτογράφος θεωρώ (αν και η άποψη αυτή χρειάζεται ανάλυση που δεν µπορεί να γίνει εδώ) ότι καµιά φωτογραφία και κανένα ρεπορτάζ δεν µπορεί να µεταδώσει πλήρως και σε βάθος τη φρίκη και τη δυσωδία ενός πολέµου ή ενός αποτρόπαιου ιστορικού γεγονότος. Ειδάλλως, θα είχαν µειωθεί ή εξαλειφθεί οι δεκάδες σύγχρονοι πόλεµοι, και δεν θα υπήρχαν παιδάκια που πεθαίνουν  από την πείνα στην Αφρική και αλλού σε όλη τη Γη.

Γι’ αυτό παρακαλώ όλους τους ενδεχοµένως «άπιστους Θωµάδες» να µην εξαντλήσουν την εύλογη και δίκαιη τωρινή συγκίνηση τους για τους ήρωες της Καισαριανής µόνο στις όντως συγκλονιστικές φωτογραφίες της εκτέλεσης που πρόσφατα ανακαλύφθηκαν, αλλά να λάβουν από αυτές την αφορµή και το ερέθισµα να προχωρήσουν σε µια βαθύτερη και πληρέστερη µελέτη της ιστορίας της αντίστασης του ελληνικού λαού ενάντια στο ναζισµό.

Και αν,πράγµατι, θέλουν να τιµήσουν τους τους ήρωες της Καισαριανής, ας συνταχθούν στον αγώνα για δικαιοσύνη και άµεση καταβολή των γερµανικών οφειλών και αποζηµιώσεων.

*Ο Κωστής Πετράκης είναι κοινωνιολόγος και φωτογράφος, µέλος του Ε.Ε.Τ.Ε.

