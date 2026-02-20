menu
Τρίτη Γνώμη

Οι φάκελοι Επστάιν

Χρήστος Πλέσσας
Με ανατροπή του ο Έλον Μασκ στο «Χ» ισχυρίζεται ότι ο Τραµπ είναι στους φίλους του Επστάιν, βρίσκεται στους φακέλους του, οι οποίοι επιβαρύνουν τη θέση του. Ο πλανητάρχης αρνήθηκε ως αβάσιµη την κριτική του Μασκ. Ο πολυεκατοµµυριούχος έγραψε ότι µέσα σε µια νύχτα από βασικός σύµµαχος που ήταν και χρηµατοδότησε τον προεκλογικό του αγώνα, έγινε πολέµιος, εχθρός του. Αποχώρησε από την υπηρεσία στην οποία ήταν διορισµένος και τον επέκρινε δηµοσίως, ότι είναι «αηδιαστικό έκτρωµα και θα επιβαρύνει τους Αµερικανούς µε µη βιώσιµο χρέος».

Τα «Epstein files» αποκαλύπτουν έναν κοινωνικό κύκλο µε διάσηµους πολιτικούς, επιχειρηµατίες και µέλη της παγκόσµιας ελίτ. Περιέχουν καταθέσεις, αρχεία, emails απ’ το ιδιωτικό του αεροσκάφος, που αφορούν δραστηριότητες, σεξουαλικές κακοποιήσεις ανηλίκων. Αυτά δόθηκαν στη δηµοσιότητα µετά από δικαστικές αποφάσεις και κατόπιν έγκρισης του Υπ. ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ.

∆εν διευκρινίζεται αν όλοι αυτοί συναντήθηκαν. Υπ’ όψιν ότι ο Επστάιν, παλαιότερο στέλεχος της Ε.Κ.Τ. και από τους άτυπους συµβούλους του Τραµπ ήταν καταδικασµένος για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών, αυτοκτόνησε(;) στη φυλακή. Σε ένα απ’ τα 1500 emails γίνεται λόγος για την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η πολιτική της Ε.Ε. για τη χώρα µας αποφασιζόταν από ανθρώπους µε τεράστια επιρροή διαφορετικών αποχρώσεων, υποστηρικτής της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, χωρίς θεσµική εντολή και «συνδιαµορφωτές πολιτικής λιτότητος».

Στις λίστες του Επστάιν γίνονται αναφορές χωρίς ονόµατα. Στη Σλοβακία οδήγησαν σε εξελίξεις, ενώ για την Ισπανία οι αποκαλύψεις είναι πτωχές. Στη Γαλλία προκάλεσαν πολιτικούς κινδύνους, όχι ένεκα των σεξουαλικών εγκληµάτων, αλλά διότι φάνηκε το πλέγµα επαφών της πολιτικής ελίτ µε τον Επστάιν και µετά την καταδίκη του.

Η δηµοσιοποίηση των Epstein files είχε σαν αποτέλεσµα να κυκλοφορήσουν κατασκευασµένα πλαστά έγγραφα και «λίστες» που στόχευαν ακόµα και αρχηγούς κρατών. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ υπογραµµίζει ότι η εικόνα απ’ αυτά τα έγγραφα δεν είναι ολοκληρωτική, καθ’ όσον κρατά στα συρτάρια τους κλειδωµένα άλλα αρχεία.

Ωστόσο οι διαρροές έχουν προκαλέσει εύλογες αντιδράσεις από θύµατα του παιδοβιαστή, ένεκα δηµοσιοποίησης προσωπικών δεδοµένων, ονοµάτων πολιτικών και λεπτοµερειών χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Πώς ακριβώς προσγειώθηκε στον πλανήτη των πλουσίων, των διάσηµων και των τραπεζιτών, θα παραµείνει ανεξιχνίαστο.

