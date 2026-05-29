«Οι πολύ έξυπνοι άνθρωποι δεν µπορούν να είναι κακοί, γιατί το κακό απαιτεί

βλακεία και περιορισµένη σκέψη».

Ζαν Πωλ Σαρτρ

∆ιανύουµε µια εποχή που µας αποδεικνύει τρανά ότι οι έξυπνοι άνθρωποι δεν είναι οι άνθρωποι που µέχρι τώρα µας τους έδειχναν µε το δάχτυλο και µας προέτρεπαν να τους «µοιάσουµε». ∆εν είναι οι έξυπνοι αυτοί που ξέρουν να εκµεταλλεύονται και να χρησιµοποιούν τους άλλους και τις συνθήκες προς όφελος τους. ∆εν είναι εκείνοι που συλλέγουν υλικά αγαθά, ούτε είναι αυτοί οι δηµοφιλείς και οι επιτυχηµένοι που έχουν στη διάθεση τους κάθε είδους πολυτέλεια. Όλα αυτά δεν χρειάζεται εξυπνάδα για να τα αποκτήσεις, αλλά άλλου είδους ιδιότητες οι οποίες καταλήγουν πάντα στο τέλος να φέρνουν την καταστροφή στη ζωή ενός ανθρώπου. Ο έξυπνος άνθρωπος δηλαδή ο άνθρωπος που δεν «κοιµάται» είτε ψυχικά είτε σωµατικά, είναι εκείνος ο οποίος έχει κάνει συνείδηση το γεγονός ότι η ζωή είναι µικρή και κάθε µέρα µικραίνει ακόµα πιο πολύ. Αυτός είναι ο άνθρωπος που αναζητά νόηµα και χαρά στις στιγµές, που κοιτά µε µάτια καθαρά τους συνανθρώπους του, που νοιάζεται και το δείχνει, που αγαπά και προστατεύει όποιον τον έχει ανάγκη, που χαίρετε κάθε στιγµή µε τη ζωή και ό,τι αυτή έχει να του προσφέρει. Αυτός που τόσο µέσα από την εργασία του, όσο και µέσα από την καθηµερινότητα του, δεν ξεχνά ούτε µια

στιγµή τους βασικούς κανόνες, όχι του κέρδους, αλλά της ανθρωπιάς. Είναι εκείνος που καταλαβαίνει τον σπουδαιότερο νόµο του σύµπαντος και της ζωής που λέει ότι “Εκείνο που θα σπείρεις είναι εκείνο ακριβώς που θα θερίσεις», εκείνος που δίνει αξία στους συνανθρώπους του γιατί ξέρει ότι όλοι είµαστε συνδεδεµένοι και το καλό του ενός έχει αντίκτυπο στον άλλο.

Ο έξυπνος άνθρωπος δεν µπορεί ποτέ να είναι εκδικητικός και άδικος. ∆εν µπορεί να µισεί ούτε να λέει ψέµατα. Ξέρει τι σηµαίνει καλοσύνη, έχει αίσθηση του µέτρου και καταλαβαίνει τον διπλανό του σε όποια θέση κι αν βρίσκεται. ∆εν ισχυρίζεται ότι τα ξέρει όλα, αλλά αντίθετα ψάχνει συνεχώς την γνώση. Αν κάνει λάθος το παραδέχεται και προσπαθεί να το διορθώσει, µιλά ελεύθερα για τον εαυτό του, δεν προσποιείται, µπορεί να αλλάζει γνώµη για να κάνει κάτι ακόµα καλύτερο και πάνω από όλα ο έξυπνος άνθρωπος ξέρει να αγαπά. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν την απλή ερώτηση στον εαυτό τους, “Τι θέλω να γίνω, τι θέλω να πετύχω στη ζωή µου;”. Έπειτα διαλέγουν και η επιλογή αυτή είναι που οδηγεί το δρόµο τους, που τους χαρίζει την πραγµατική χαρά και πληρότητα, κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να βρούν, όσο κι αν ψάχνουν µέσα στην φήµη ή στα υλικά πράγµατα. Καµία τυχαιότητα δεν υπάρχει στο γεγονός του ότι γύρω µας βλέπουµε όλο και περισσότερους επιτυχηµένους και όλο και περισσότερο δυστυχισµένους ανθρώπους.