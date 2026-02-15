menu
22.8 C
Chania
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Οι Ενεργοί Πολίτες Πλατανιά για τον Ιαρδανό Ποταμό: «Να Αφήνουμε το Νερό να Χάνεται ή να το Αξιοποιούμε;»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την αξιοποίηση των νερών του Ιαρδανού ποταμού ζητούν με ανακοίνωσή τους οι «Ενεργοί Πολίτες Πλατανιά».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στον Πλατανιά έχουμε την τύχη — αλλά και την πρόκληση — να διασχίζεται ο τόπος μας από τον ποταμό Ιαρδανό. Κάθε χειμώνα βλέπουμε μεγάλες ποσότητες νερού να κυλούν ορμητικά και τελικά να χάνονται στη θάλασσα, την ίδια στιγμή που το καλοκαίρι αγωνιούμε για την επάρκεια του νερού σε γεωτρήσεις και καλλιέργειες.
Ίσως έχει έρθει η στιγμή να δούμε το νερό όχι μόνο σαν κάτι που «περνά», αλλά σαν κάτι που μπορούμε να αξιοποιήσουμε με σοφία.
Μια σύγχρονη και οικολογική προσέγγιση που εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές είναι η δημιουργία μικρών φραγμάτων ανάσχεσης ροής ή χαμηλών αναβαθμίδων κατά μήκος της κοίτης. Όχι μεγάλα τεχνικά έργα που αλλοιώνουν το τοπίο, αλλά μικρές παρεμβάσεις που επιτρέπουν στο νερό να επιβραδύνει, να απορροφάται στο έδαφος και να εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα.
Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για την περιοχή μας;
• Περισσότερο διαθέσιμο νερό τους θερινούς μήνες
• Μείωση της υφαλμύρωσης στις παράκτιες γεωτρήσεις
• Στήριξη της αγροτικής παραγωγής
• Περιορισμό της διάβρωσης της κοίτης
• Δημιουργία μικρών φυσικών υγροβιότοπων που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα
Φυσικά, τέτοιες παρεμβάσεις δεν γίνονται πρόχειρα. Απαιτούν υδρολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, σωστή χωροθέτηση και θεσμική έγκριση. Δεν μιλάμε για αυθαίρετες κατασκευές, αλλά για οργανωμένο σχεδιασμό με σεβασμό στο περιβάλλον και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Ο Ιαρδανός δεν είναι απλώς ένα ρέμα που «τρέχει» τον χειμώνα. Είναι ένας φυσικός πόρος που, αν τον διαχειριστούμε σωστά, μπορεί να λειτουργήσει σαν μια υπόγεια δεξαμενή ζωής για ολόκληρη την περιοχή.
Ίσως λοιπόν το ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Το ερώτημα είναι αν θα επιλέξουμε να το σχεδιάσουμε έγκαιρα»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum