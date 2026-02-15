Οι Ενεργοί Πολίτες Πλατανιά για τον Ιαρδανό Ποταμό: «Να Αφήνουμε το Νερό να Χάνεται ή να το Αξιοποιούμε;»

Την αξιοποίηση των νερών του Ιαρδανού ποταμού ζητούν με ανακοίνωσή τους οι «Ενεργοί Πολίτες Πλατανιά».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στον Πλατανιά έχουμε την τύχη — αλλά και την πρόκληση — να διασχίζεται ο τόπος μας από τον ποταμό Ιαρδανό. Κάθε χειμώνα βλέπουμε μεγάλες ποσότητες νερού να κυλούν ορμητικά και τελικά να χάνονται στη θάλασσα, την ίδια στιγμή που το καλοκαίρι αγωνιούμε για την επάρκεια του νερού σε γεωτρήσεις και καλλιέργειες.

Ίσως έχει έρθει η στιγμή να δούμε το νερό όχι μόνο σαν κάτι που «περνά», αλλά σαν κάτι που μπορούμε να αξιοποιήσουμε με σοφία.

Μια σύγχρονη και οικολογική προσέγγιση που εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές είναι η δημιουργία μικρών φραγμάτων ανάσχεσης ροής ή χαμηλών αναβαθμίδων κατά μήκος της κοίτης. Όχι μεγάλα τεχνικά έργα που αλλοιώνουν το τοπίο, αλλά μικρές παρεμβάσεις που επιτρέπουν στο νερό να επιβραδύνει, να απορροφάται στο έδαφος και να εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα.

Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για την περιοχή μας;

• Περισσότερο διαθέσιμο νερό τους θερινούς μήνες

• Μείωση της υφαλμύρωσης στις παράκτιες γεωτρήσεις

• Στήριξη της αγροτικής παραγωγής

• Περιορισμό της διάβρωσης της κοίτης

• Δημιουργία μικρών φυσικών υγροβιότοπων που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα

Φυσικά, τέτοιες παρεμβάσεις δεν γίνονται πρόχειρα. Απαιτούν υδρολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, σωστή χωροθέτηση και θεσμική έγκριση. Δεν μιλάμε για αυθαίρετες κατασκευές, αλλά για οργανωμένο σχεδιασμό με σεβασμό στο περιβάλλον και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ο Ιαρδανός δεν είναι απλώς ένα ρέμα που «τρέχει» τον χειμώνα. Είναι ένας φυσικός πόρος που, αν τον διαχειριστούμε σωστά, μπορεί να λειτουργήσει σαν μια υπόγεια δεξαμενή ζωής για ολόκληρη την περιοχή.

Ίσως λοιπόν το ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.

Το ερώτημα είναι αν θα επιλέξουμε να το σχεδιάσουμε έγκαιρα»