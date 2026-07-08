«Οι Έλληνες του Καυκάσου» – Διαλέξεις του Ανοιχτού Πανεπιστημίου

H Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα Γεωργίου και Αρτεμισίας Καψωμένου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλικιανού και την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισσάμου [Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ.], διοργανώνει, στη Σειρά Διαλέξεων Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, εκδήλωση για τον Ποντιακό Ελληνισμό του Καυκάσου, με ομιλητή τον Ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κο Κωνσταντίνο Φωτιάδη, με θέμα «Οι Έλληνες του Καυκάσου». Η ομιλία απαρτίζεται από δύο μέρη: Πρώτο μέρος: «Ο Νίκος Καζαντζάκης και οι Έλληνες του Καυκάσου» Δεύτερο μέρος: «Ιωάννης Σταυριδάκης. Ο πρώτος εθνομάρτυρας των Ελλήνων του Καυκάσου».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18 Ιουλίου και ώρα 19.30, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος, στον Πύργο Αλικιανού Χανίων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.