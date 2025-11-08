Οι εκκλησίες των Χανίων τιμούν τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ (φωτ.)

Κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ όπως και γενικά όλους τους αγγέλους. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο προστάτης της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και όλες οι μονάδες τον τιμούν με επίσημη δοξολογία.

Και στο νομό μας γιορτάζει με λαμπρότητα η 115η Πτέρυγα Μάχης καθώς και η 5η Μοίρα Σταθμού και Προειδοποίησης (ΜΣΕΠ) στην κορυφή του βουνού πάνω από το χωριό Μουστάκο Σελίνου, ενώ αρκετές είναι και οι εορτάζουσες εκκλησίες όπως για παράδειγμα ο βυζαντινς ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Βόθωνα Ακρωτηρίου και ο ναός στο προαύλειο του δημοτικού σχολείου Στερνών, από όπου παραθέτουμε τα παρακάτω στιγμιότυπα:

ΒΟΘΩΝΑΣ

ΣΤΕΡΝΕΣ