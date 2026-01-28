Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες Χανίων στο επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής

Σε ζεστό και ιδιαίτερα φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, παρουσία του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Γιώργου Φραγκιαδάκη, του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, αρμόδιου για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Γιάννη Γιαννακάκη, καθώς και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργου Κουμεντάκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης συνεργάτες από τις Παιδικές Βιβλιοθήκες, τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, επιβεβαιώνοντας το κλίμα συνεργασίας και συλλογικής προσπάθειας, που χαρακτηρίζει τις πολιτιστικές δομές του Δήμου Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός του προηγούμενου έτους, συζητήθηκε ο προγραμματισμός και η στοχοθεσία, καθώς επίσης παρουσιάστηκαν τα αιτήματα των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας, την ενίσχυση του αναγνωστικού κοινού και τη διαρκώς αυξανόμενη δραστηριότητα των Δημοτικών Βιβλιοθηκών, στοιχεία που προκάλεσαν τον ενθουσιασμό όλων των παρευρισκομένων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Κουμεντάκης ξεναγήθηκε από τον Δήμαρχο Χανίων στη Βιβλιοθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου, εκφράζοντας το ενδιαφέρον του για τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο, που φιλοξενεί.

Ο Δήμαρχος Χανίων, κατά την καθιερωμένη ομιλία του πριν από την κοπή της πίτας και καλωσορίζοντας τον κ. Κουμεντάκη, τόνισε πως το έργο της δραστήριας Βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων είναι συγκρίσιμο με εκείνο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ως προς το εύρος και τη σημασία της πολιτιστικής του συμβολής.

Κατά την τοποθέτησή του ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης, ανέφερε:

«Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες αποτελούν βασικό πυλώνα πολιτισμού, παιδείας και κοινωνικής συνοχής για τον Δήμο Χανίων. Η Δημοτική Αρχή στηρίζει έμπρακτα το έργο τους, επενδύοντας στη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και την ανάπτυξη δράσεων, που ενισχύουν τη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική συμμετοχή των πολιτών κάθε ηλικίας».

Η Προϊσταμένη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και των Κέντρων Παιδικής Δημιουργίας, Βιβή Χουδαλάκη, επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Η συνεχής αύξηση του αναγνωστικού κοινού, ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων, μας γεμίζει αισιοδοξία και ευθύνη. Οι βιβλιοθήκες μας εξελίσσονται σε ανοιχτούς χώρους γνώσης, φαντασίας και δημιουργίας,καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία και ενισχύοντας τη σχέση των πολιτών με το βιβλίο και τον πολιτισμό».

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων συνεχίζει δυναμικά την πορεία της ως ζωντανός πυρήνας πολιτισμού, μάθησης και δημιουργικότητας, με σταθερό στόχο την ουσιαστική σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τον κόσμο του βιβλίου»