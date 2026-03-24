Ο εγγονός κληρονοµεί την περιουσία του παππού του, ένα κεραµοσκεπές µε τα υπάρχοντα του σ’ ένα µεγάλο κτήµα. Το ξεκλειδώνει ο εγγονός και βλέπει έπιπλα αντίκες, σκρίνιο, ντουλάπες, κοµοδίνα, διάφορα έπιπλα, µπαούλα καλοσυντηρηµένα και ένα σεντούκι. Το ανοίγει και αντικρίζει καλοσιδερωµένα ρούχα του παππού, πουκάµισα, εσώρουχα, ένα κοστούµι και στην άκρη έναν πεντακάθαρο λύχνο.

Τον πήρε στα χέρια του, τον περιεργάστηκε και πετάχτηκε µπροστά του ένα τζίνι, ο Αλαντίν. Πες µου τρεις επιθυµίες σου να στις πραγµατοποιήσω. Ζήτησε ο εγγονός σπίτι, να ζήσει αξιοπρεπώς και το κεραµοσκεπές έγινε βίλα, κατόπιν λεφτά για τα έξοδα του και εµφανίζεται ένας σάκος γεµάτος χαρτονοµίσµατα. Η τρίτη επιθυµία µου είναι να φέρεις τη µανούλα µου, που πέθανε πριν 3 µήνες να ευχαριστηθεί κι αυτή. Μη µε βάζεις µε τον Θεό, είπε το τζίνι, δεν τα ‘χω καλά µαζί του, ζήτα µου ό,τι άλλο θες. Τότε κάνε το ΠΑΣΟΚ πάλι κυβέρνηση. ∆εν µου λες, πώς τη λέγανε τη µανούλα σου…!

∆ίκιο είχε ο Αλαντίν. Πώς να επιστρέψει το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, όταν γνωστά στελέχη, βουλευτές, διαγράφονται για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, από τον πρόεδρο του κόµµατος;

Τελευταίως, έγινε η πέµπτη διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Είχαν προηγηθεί της Ευρωβουλευτού κα Καϊλή, του βουλευτή Ξάνθης κ. Μπαράν Μπουρχάν, της πρώην υπουργού κα Μπατζελή και του βουλευτή Λέσβου κ. Παρασκευαΐδη.

∆ικαιολογίες για τις διαγραφές προβλήθηκαν ότι ο πρόεδρος κ. Ανδρουλάκης προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να παραµερίσει τις «νοοτροπίες» που έπληξαν την ενότητα της παράταξης… Οι διαγραφές δείχνουν την πολιτική αδυναµία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, να δεχθεί και να συζητήσει τις αντιδράσεις των ηγετικών προσώπων, πριν τους αποβάλλει από το κόµµα.