menu
10.6 C
Chania
Τρίτη, 24 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΤρίτη Γνώμη
Οι διαγραφές

Χρήστος Πλέσσας
0

Ο εγγονός κληρονοµεί την περιουσία του παππού του, ένα κεραµοσκεπές µε τα υπάρχοντα του σ’ ένα µεγάλο κτήµα. Το ξεκλειδώνει ο εγγονός και βλέπει έπιπλα αντίκες, σκρίνιο, ντουλάπες, κοµοδίνα, διάφορα έπιπλα, µπαούλα καλοσυντηρηµένα και ένα σεντούκι. Το ανοίγει και αντικρίζει καλοσιδερωµένα ρούχα του παππού, πουκάµισα, εσώρουχα, ένα κοστούµι και στην άκρη έναν πεντακάθαρο λύχνο.
Τον πήρε στα χέρια του, τον περιεργάστηκε και πετάχτηκε µπροστά του ένα τζίνι, ο Αλαντίν. Πες µου τρεις επιθυµίες σου να στις πραγµατοποιήσω. Ζήτησε ο εγγονός σπίτι, να ζήσει αξιοπρεπώς και το κεραµοσκεπές έγινε βίλα, κατόπιν λεφτά για τα έξοδα του και εµφανίζεται ένας σάκος γεµάτος χαρτονοµίσµατα. Η τρίτη επιθυµία µου είναι να φέρεις τη µανούλα µου, που πέθανε πριν 3 µήνες να ευχαριστηθεί κι αυτή. Μη µε βάζεις µε τον Θεό, είπε το τζίνι, δεν τα ‘χω καλά µαζί του, ζήτα µου ό,τι άλλο θες. Τότε κάνε το ΠΑΣΟΚ πάλι κυβέρνηση. ∆εν µου λες, πώς τη λέγανε τη µανούλα σου…!
∆ίκιο είχε ο Αλαντίν. Πώς να επιστρέψει το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, όταν γνωστά στελέχη, βουλευτές, διαγράφονται για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, από τον πρόεδρο του κόµµατος;
Τελευταίως, έγινε η πέµπτη διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Είχαν προηγηθεί της Ευρωβουλευτού κα Καϊλή, του βουλευτή Ξάνθης κ. Μπαράν Μπουρχάν, της πρώην υπουργού κα Μπατζελή και του βουλευτή Λέσβου κ. Παρασκευαΐδη.
∆ικαιολογίες για τις διαγραφές προβλήθηκαν ότι ο πρόεδρος κ. Ανδρουλάκης προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να παραµερίσει τις «νοοτροπίες» που έπληξαν την ενότητα της παράταξης… Οι διαγραφές δείχνουν την πολιτική αδυναµία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, να δεχθεί και να συζητήσει τις αντιδράσεις των ηγετικών προσώπων, πριν τους αποβάλλει από το κόµµα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum